Фемке Кок взе злато на 500 метра бързо пързаляне с кънки при жените с олимпийски рекорд
Фемке Кок взе злато на 500 метра бързо пързаляне с кънки при жените с олимпийски рекорд

15 Февруари, 2026 20:36 835 5

Среброто спечели друга представителка на Нидерландия – Юта Леердам

Фемке Кок взе злато на 500 метра бързо пързаляне с кънки при жените с олимпийски рекорд - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Световната рекордьорка от Нидерландия Фемке Кок триумфира в дисциплината 500 метра бързо пързаляне с кънки при жените на Зимни олимпийски игри 2026, като постави нов олимпийски рекорд – 36.49 секунди, съобщава БТА. Кок, трикратна световна шампионка, стартира в последната серия заедно с шампионката от Зимни олимпийски игри 2022 Ерин Джаксън и двете предложиха впечатляващ финал за зрителите.

Сребърният медал спечели друга представителка на Нидерландия – Юта Леердам, която завърши за 37.15 секунди, на 0.66 от шампионката.

Бронзът отиде при японката Михо Такаги с време 37.27 секунди (+0.78). Такаги прибави отличието към среброто си на 500 метра от предишната Олимпиада и вече има общо девет олимпийски медала.

Четвърта остана 21-годишната италианка Сара Пергер (+0.81), а Джаксън, която имаше проблеми с екипировката преди старта си, се нареди пета с изоставане от 0.83 секунди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    2 2 Отговор
    БГ златен медал когИ?

    21:17 15.02.2026

  • 2 Муткурова , Пазарджик

    0 3 Отговор
    То като няма други тази ще е

    21:26 15.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А оная разгонена кобила Юта днес я няма на снимка?Що така бе?

    22:12 15.02.2026

