Фемке Кок взе злато на 500 метра бързо пързаляне с кънки при жените с олимпийски рекорд

Световната рекордьорка от Нидерландия Фемке Кок триумфира в дисциплината 500 метра бързо пързаляне с кънки при жените на Зимни олимпийски игри 2026, като постави нов олимпийски рекорд – 36.49 секунди, съобщава БТА. Кок, трикратна световна шампионка, стартира в последната серия заедно с шампионката от Зимни олимпийски игри 2022 Ерин Джаксън и двете предложиха впечатляващ финал за зрителите.

Сребърният медал спечели друга представителка на Нидерландия – Юта Леердам, която завърши за 37.15 секунди, на 0.66 от шампионката.

Бронзът отиде при японката Михо Такаги с време 37.27 секунди (+0.78). Такаги прибави отличието към среброто си на 500 метра от предишната Олимпиада и вече има общо девет олимпийски медала.

Четвърта остана 21-годишната италианка Сара Пергер (+0.81), а Джаксън, която имаше проблеми с екипировката преди старта си, се нареди пета с изоставане от 0.83 секунди.