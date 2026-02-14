Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Делян Добрев подава молбата си за напускане на ИК на ГЕРБ и парламента в понеделник

Делян Добрев подава молбата си за напускане на ИК на ГЕРБ и парламента в понеделник

14 Февруари, 2026 21:43, обновена 15 Февруари, 2026 05:38

  • делян добрев-
  • герб-
  • партия

Най-вероятно молбата му ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда

Делян Добрев подава молбата си за напускане на ИК на ГЕРБ и парламента в понеделник - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В понеделник председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента, предаде ФОКУС, позовавайки се на сигурен източник.

Най-вероятно молбата му за напускане ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда, 18-ти февруари.

Снощи новината бе разпространена от bTV като неофициална информация и до късно снощи не бе потвърдена от политика.

Делян Добрев е български икономист и политик от ГЕРБ, дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).

Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

Добрев има образование по икономика в САЩ и България и специализации в Лондон, работил е в консултантски компании и европейски проекти.

През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    263 25 Отговор
    Росен Желязков и Сачева също напускат.Край с Тиквата.

    Коментиран от #11, #39, #46, #60, #225

    20:52 14.02.2026

  • 2 Иван Кръстев

    263 15 Отговор
    Бойко Борисов напуска ГЕРБ.

    Коментиран от #22, #154

    20:52 14.02.2026

  • 3 безпартиен

    204 15 Отговор
    Сега ако и Б.Б. напусне?

    Коментиран от #55

    20:52 14.02.2026

  • 4 добри фелянов

    200 17 Отговор
    "Днес е хубав ден за българската демокрация "!
    Да не е следващият следи "Влади"?

    20:52 14.02.2026

  • 5 Дедо

    142 43 Отговор
    Оставя ченгетата около Борисов и отива при ченгетата около Радев хасковския каун. Ще повлече крак следващите са Лъчо мозъка и Томиславчо. След тях и от ИТН Тошко Доктора и Балабан Джипа.

    Коментиран от #146, #173

    20:53 14.02.2026

  • 6 Желаем му всичко хубаво

    213 16 Отговор
    Край Бащицата 20 години добре е захлебил. Сега със здраве да си харчи "спестяванията.

    20:54 14.02.2026

  • 7 Знам

    205 15 Отговор
    Мъжката секретарка на Данчо Ментата напуска ГЕРБ.

    20:54 14.02.2026

  • 8 Сталин

    123 11 Отговор
    Гроб се размножават

    20:54 14.02.2026

  • 9 кавун

    59 58 Отговор
    Отдавна трябваше, но нивга не е късно. Достойно!

    Коментиран от #54

    20:54 14.02.2026

  • 10 Ироничен

    66 31 Отговор
    Хайде да чуем и самия Добрев. Ясно е, че ако напуска, доскорошни врагове като ППДБ ще очакват плюнки по ГЕРБ и вече се тресат в мераци за още някой процент на изборите.

    20:54 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шиши засмуква шайката геп!

    172 13 Отговор
    МАФИЯТА ШАЙКА ЗАПОЧВА ДА СЕ ЦЕПИ НА ПО-МАЛКИ МАФИОТСКИ КЛАНОВЕ. РАЗБОЙКО СЕ ПЕНСИОНИРА!

    Коментиран от #51

    20:55 14.02.2026

  • 13 БоКО

    120 7 Отговор
    ПОДМЛАДЯВАМЕ КРАДЦИТЕ.

    20:55 14.02.2026

  • 14 кой му дреме

    145 15 Отговор
    за будизма не зная, ама за бойковизма и свиненизма дето убива българите нито дума

    Коментиран от #56

    20:56 14.02.2026

  • 15 Баба Яга

    163 17 Отговор
    Агентът на ЦРУ ДД трябва да лежи в затвора, за поставяне на България в сделка с безбожни загуби , приемайки да стори АЕЦ с уестинхАоса на цена 10 пъти по-висока от тази в Белене. Тая продажна гнида, като агент за влияние, ни набутва в черна финансова дупка. Проектът с уестингхАоса трябва да бъде прекратен, или намален с цена 5-10 пъти, ако мнотго им се иска това на американците.

    Коментиран от #23

    20:56 14.02.2026

  • 16 Шиши

    89 6 Отговор
    Защо да купувам тоалетна хартия като има много желаещи езичници 😀

    20:56 14.02.2026

  • 17 шопо

    98 6 Отговор
    що върне ли парите или ....

    20:57 14.02.2026

  • 18 58999

    153 7 Отговор
    Що така бе, Миме? Корабът потъва и мишките бягат

    20:57 14.02.2026

  • 19 МОСТ

    127 5 Отговор
    Мишките първи напускат.

    20:57 14.02.2026

  • 20 Хаха

    112 7 Отговор
    " Мишките и кораба " - първа серия . Очаквайте следващите 10 000 серии .

    20:58 14.02.2026

  • 21 1488

    106 7 Отговор
    ще става будист 🙏

    20:58 14.02.2026

  • 22 ицо

    80 4 Отговор

    До коментар #2 от "Иван Кръстев":

    ми той и цецо напусна

    20:59 14.02.2026

  • 23 Торбалан

    73 5 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Яга":

    Няма да лежи ще виси.

    20:59 14.02.2026

  • 24 Банкя

    77 3 Отговор
    Този не го познавам.

    21:00 14.02.2026

  • 25 Герб не е партия

    121 7 Отговор
    А е опг.

    21:01 14.02.2026

  • 26 Звездоброец

    113 6 Отговор
    Интересно , дали сега брациговската кметица ще събори незаконната къща на майка му , за която съдът й е дал заповед преди повече от година . А иначе , знаете поговорката за плъховете и кораба....

    21:01 14.02.2026

  • 27 Цвете

    104 7 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЕ Е ИЗПЛАШИЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ,ТОЙ СИ ЗНАЕ ЗА КАКВО? ОЩЕ МНОГО ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ, ЧЕ КЛОНА Е УВИСНАЛ ОТ ДАЛАВЕРИ.А ,ЗАШЕФА ИМ ,КОГА? 🎃👏🇧🇬🙄🤔👎

    21:04 14.02.2026

  • 28 Веска Водката/варна

    95 6 Отговор
    Тия свършиха.Остава и прасешката партия да я пратим на бунището!!!!

    21:04 14.02.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    58 15 Отговор
    Бойко отдавна трябваше да го изрита. Този на две магарета сено не може да раздели.

    21:05 14.02.2026

  • 30 Амнести интернешънъл

    56 0 Отговор
    Фактите

    21:05 14.02.2026

  • 31 Никой

    102 4 Отговор
    Скандал между Борисов и Д. Добрев - за пари , не заради политика .

    Коментиран от #121

    21:05 14.02.2026

  • 32 Цвете

    55 6 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЕ Е ИЗПЛАШИЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ,ТОЙ СИ ЗНАЕ ЗА КАКВО? ОЩЕ МНОГО ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ, ЧЕ КЛОНА Е УВИСНАЛ ОТ ДАЛАВЕРИ.А ,ЗАШЕФА ИМ ,КОГА? 🎃👏🇧🇬🙄🤔👎

    21:05 14.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А са заедно още от първия мандат

    44 1 Отговор
    На герб като млади

    21:06 14.02.2026

  • 35 Хасковски каунь

    92 5 Отговор
    Оплете си кошницата с фотоволтоици, пелети ,саниране , и......

    21:07 14.02.2026

  • 36 хи хи

    70 2 Отговор
    Тая статия е като некролог, все едно е умрял. хи хи

    21:07 14.02.2026

  • 37 Истината

    85 1 Отговор
    Скандалът между Борисов и Добрев не бил на политическа основа, а колко и парадоксално да звучи, за пари. Какви финанси обаче имат да делят Борисов и Добрев, така и не е ясно към момента.

    Разривът между двамата бил крайно драматичен, като конфронтацията между тях не се е заключвала просто в размяна на реплики, а в директно обиди, нападки и заплахи един към друг.

    Коментиран от #42

    21:07 14.02.2026

  • 38 Цвете

    31 2 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЕ Е ИЗПЛАШИЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ,ТОЙ СИ ЗНАЕ ЗА КАКВО? ОЩЕ МНОГО ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ, ЧЕ КЛОНА Е УВИСНАЛ ОТ ДАЛАВЕРИ.А ,ЗАШЕФА ИМ ,КОГА? 🎃👏🇧🇬🙄🤔👎

    21:09 14.02.2026

  • 39 Хмм

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ако ѝ е казал нещо подобно на ПКП

    21:09 14.02.2026

  • 40 Гост

    17 26 Отговор
    Сега ще тича при Радев

    Коментиран от #120

    21:09 14.02.2026

  • 41 Шиши:

    30 11 Отговор
    - Събирам си верните герберюги, а Баце и Боташа ги пращам в пенсия!

    Коментиран от #50

    21:09 14.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 !!!

    64 2 Отговор
    Сигурно иска да се концентрира върху въвеждането на отстъпката от 1 лв за горивата. Трябва му време да я изчисли в евро. хи хи

    21:10 14.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хасковски каунь

    65 12 Отговор
    Кът чуха за Радев и почнаха да сенасират

    21:10 14.02.2026

  • 46 Първия Перничанин

    80 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако наистина дойде и буквално краят на Тиквата, ще си взема 3 дни отпуска да го отпразнувам с банкети!

    21:11 14.02.2026

  • 47 Чочо

    39 2 Отговор
    А, свинските?

    21:12 14.02.2026

  • 48 Ами ДА...!

    72 0 Отговор
    Нормално!
    Момчето натовари колата-до девето коляно...и се оттегля...,да не го лаят кучетата...!

    21:12 14.02.2026

  • 49 Затвор

    58 4 Отговор
    Добрев за 50 г а Боко за сто.

    21:14 14.02.2026

  • 50 Новият мин.председтел и Рашков

    51 8 Отговор

    До коментар #41 от "Шиши:":

    Ще изринат и свинчугата.

    21:14 14.02.2026

  • 51 Факт

    32 12 Отговор

    До коментар #12 от "Шиши засмуква шайката геп!":

    И сега Буци с остатъците от ОПГ ГЕРБ ще се прегрупират при мистър Кеш срещу Шиши и НовотоНачало.

    21:16 14.02.2026

  • 52 Че герберяците са пребоядисани комунисти

    60 4 Отговор
    го разбраха и децата .Крадлива и.з.м.е.т.

    21:16 14.02.2026

  • 53 Читател

    44 2 Отговор
    Има статия в афера бг за това и даже му бил дал лист с цифрата 37.Толкова депутати щял да има ГЕРБ

    Коментиран от #59, #62

    21:17 14.02.2026

  • 54 Хаскюйски Каунь

    39 4 Отговор

    До коментар #9 от "кавун":

    Аз нали си напълних чекмеджетата,като моят Н-к -Борисов,пък вие ми яжте краката,колкото си щете...

    21:17 14.02.2026

  • 55 големдебил

    32 18 Отговор

    До коментар #3 от "безпартиен":

    Що ли се радвате толкова?Мислите че някой от т.нар. политици в България се интересуват от вашия животец,и че ако Бойко го няма,те ще ви поднесат на тепсия един прекрасен живот???Който е мърша,остава такъв завинаги.Ще поживеем,ще видим.

    21:18 14.02.2026

  • 56 Фройд

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "кой му дреме":

    Евала .

    21:18 14.02.2026

  • 57 Константинов

    65 4 Отговор
    При честни избори ГЕРБ под 10%,Шиши-3%.

    Коментиран от #64

    21:18 14.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Слушател

    27 1 Отговор

    До коментар #53 от "Читател":

    Малкия магнит на големия Шишо магнит ли е дал листа на Тиквоча?

    21:19 14.02.2026

  • 60 ДАНСингът на смъртта

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДАНСингът на смъртта


    IN MEMORIAM

    Рейнджърът в Холивуд Пламен Статев

    Загиналият Пламен Статев -
    за когото сякаш се пише по-малко - от хижата в местността „Петрохан“,
    е бил изключително интересна и ярка личност.

    Професионалният му път го отвежда до едни от най-популярните холивудски продукции
    и до имена като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
    Той е бил специалист по визуалните ефекти (CGI) и е координирал работата по дигиталните ефекти на редица мащабни екшън продукции.
    Макар да не е бил единственият експерт в екипите, очевидно е притежавал изключителна организираност, отговорност и задълбочени професионални познания.
    Наеман е от продуценти на едни от най-големите филмови проекти през последните години.
    От негови публикации, посветени на професионалната му дейност, става ясно колко ключова е била ролята му в процеса.
    Пламен е бил "двигателят" зад кулисите - човекът, който гарантира, че работата по дигиталните ефекти върви по график и в рамките на бюджета.
    Координирал е логистиката и комуникацията, проследявал е задачите на десетки артисти, следял е обработката на стотици кадри.
    Негова отговорност е било и прецизното предаване на бележките от режисьора и супервайзорите към екипа, така че всяка корекция да бъде правилно разбрана и изпълнена.
    Всичко това - в сложни графици, таблици и под постоянен натиск.

    До 2012 година.
    След това пътят му поема в различна посока - към спелеологията.
    В Мекси

    Коментиран от #67

    21:19 14.02.2026

  • 61 Герб са история

    65 7 Отговор
    Тази проклета партия , която ни я натресоха гадовете от Германия с изпълнител генерал , пожарникар , футболист бойко борисофффф за унищожение на България отива в историята ЗАВИНАГИ !!!!! СЛЕДВАТ АРЕСТИ, СЪД И ПРИСЪДИ ЗА ЦЯЛОТО КОТИЛО ЗА ОГРАБВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ , КОИТО БЯХА ЗА БЛАГОПО
    УЧИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ !!!!

    Коментиран от #69

    21:19 14.02.2026

  • 62 Бастардо

    4 11 Отговор

    До коментар #53 от "Читател":

    Е и?Ще ти оправи живота ли?

    21:19 14.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Промяна

    3 27 Отговор

    До коментар #57 от "Константинов":

    ТАКА ЩЕ Е СПОКОЙНО ГЮРО И СЛУЖЕБНИТЕ ВСИЧКО ЩЕ АЛАБАЛИЗИРАТ А ПОСЛЕ КАКВО ЩЕ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ КОГОХАХАХАХАХА

    21:20 14.02.2026

  • 65 Яшар

    25 7 Отговор
    Когато корумпиран и умен политик събере пари много , изоставя останалите

    21:20 14.02.2026

  • 66 ШЕФА

    49 1 Отговор
    Плъховете напускат потъващият кораб ГРОБ хахаахахахаахаа.Тулупа се готви да бяга,не трябва да го изпускаме,на жълтите павета има толкова много лампи които го чакат.

    21:20 14.02.2026

  • 67 Видьо Видев

    29 7 Отговор

    До коментар #60 от "ДАНСингът на смъртта":

    В Мексико, паралелно с изследването и откриването на пещери, през 2018 г. той регистрира собствена фирма, която функционира и до днес.
    Дейността ѝ е насочена към дизайн и производство на облекла и аксесоари от естествени влакна, изработени чрез традиционни техники.
    Самият Пламен описва дейността на компанията си така:
    да осигурява стабилно и ефективно функциониране на интегрирана система за управление на качеството;
    да следи за безопасността и въздействието върху околната среда;
    да гарантира, че производството не вреди на флората и фауната в региона;
    да управлява одити и да обезпечава, че суровините и готовата продукция се съхраняват и експедират според изискванията на клиентите.
    Каквато и дейност да е избирал, тя винаги е била свързана с неговата кауза - уважението към природата и отговорността към околната среда.

    PS/
    Днес научавам, че у нас е открито отново растението, смятано за изчезнало - Карниолска блатница (Eleocharis carniolica),
    консервационно значим вид от Червената книга на България.
    Министерството на околната среда и водите планира мястото да бъде обявено за защитена местност.

    Допускате ли, приятели мои, че единственото засега находище е регистрирано не къде да е,
    а край хижата в района на Петрохан.
    По ирония на съдбата, новият живот се появява именно там.

    Светла да бъде паметта на великолепната шесторка,
    един от която беше и спелеологът-изследовател Пламен Статев.


    Движение на безпартийните граждани, Приятели н

    21:21 14.02.2026

  • 68 Пешо

    37 0 Отговор
    Парите свършват, няма за всички вече.

    Коментиран от #70

    21:21 14.02.2026

  • 69 Поправка

    55 1 Отговор

    До коментар #61 от "Герб са история":

    ГЕРБ никога не са били партия, защото никога не са имали партийна идеология, освен кражбата за лична облага. Още от създаването си са престъпна милиционерска организация на дъртите червени ченгета и мутри от 90-те с финансиране от либерални немски НПО-та на Дж.Сорос.

    Коментиран от #74

    21:22 14.02.2026

  • 70 БоюЦиганина

    34 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пешо":

    От чекмеджето и от арабските банки нищо не давам! Моето си е мое, вашето и то е мое!

    21:23 14.02.2026

  • 71 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    48 0 Отговор
    Делянчо се напапка здраво, вече може да ходи да си ги харчи...

    21:24 14.02.2026

  • 72 Не може да напусне ГЕРБ

    43 2 Отговор
    Мафията никой не я напуска жив

    Коментиран от #75

    21:26 14.02.2026

  • 73 ГЕРБ

    35 1 Отговор
    Е те са си ива макята!!! Бойко, кво става бе?! Усетете се бе, президентът ще ни попилее ако се разпаднем!

    21:27 14.02.2026

  • 74 така е

    51 3 Отговор

    До коментар #69 от "Поправка":

    И Делян Добрев не е никакъв политик, защото политиката на кражбите не е точно политика, а престъпно облагодетелстване. Време е за промени в Конституцията като се въведе пряк избор на главен прокурор. Докато политически назначенци избират главен прокурор такива ОПГ като ГЕРБ ще са партии, а крадци като Добрев ще са политици. Не ползваме правилните думи, изгубихме се в превода, а скоро вероятно и държавата си ще загубим от такива партии, политици и прокурори.

    Коментиран от #89

    21:27 14.02.2026

  • 75 Той

    42 2 Отговор

    До коментар #72 от "Не може да напусне ГЕРБ":

    не напуска мафията просто сменя клана на Буци с клана на Шишко

    21:28 14.02.2026

  • 76 Или-Или

    35 0 Отговор
    или Герб са толкова окаляни, че бяга от тях ... или гербаджии нямат нужда от него и го изсулват от ...софрата

    Коментиран от #82, #91

    21:28 14.02.2026

  • 77 УдоМача

    28 1 Отговор
    Плъовете напускат потъващия кораб...

    21:30 14.02.2026

  • 78 Аналитичната евр.агенция Политико

    24 3 Отговор
    Страшно е

    21:30 14.02.2026

  • 79 Гост

    37 2 Отговор
    Тариката е толкова богат, че 10 живота по 100 години всеки, може само да лежи и да харчи. Профилът му е за новото начало, ако нещо се уплаши, че ще остане без пари, пеефски ще го приветства веднага с турско кафенце

    21:31 14.02.2026

  • 80 Свети Валентин

    40 1 Отговор
    Е,може ли бре неблагодарнико Делянчо,точно на празника на влюбените да разлюбиш Бойко Кралевити? Или си намерил друг обект на любофЪ или Бойко малко те е обласкавал.Айде земай си тубичката с лубрикант и бегай при Лиши.Аааа там се работи без лубрикант.Съвсем ще ти изтънее гласчето грознико.

    21:32 14.02.2026

  • 81 Покажете му дипломата.

    41 3 Отговор
    Говореше се, че е учил ( не завършил) дизайн или нещо подобно. И отново въпроса: Защо точно сега и по какви причини? Все пак Б.Б. го прибра от улицата и на него дължи "баровския" си живот.

    21:32 14.02.2026

  • 82 В еврозоната български пишман

    7 15 Отговор

    До коментар #76 от "Или-Или":

    Икономисти на никой не му трябват в Герб ще дойдат икономисти немски възпитаници

    21:34 14.02.2026

  • 83 ГЕРБ ще се сгромолясат

    45 2 Отговор
    на тези избори!

    Хиляди гневни гербажии ще гласуват наказателно срещу Борисов.

    21:36 14.02.2026

  • 84 БеГемот

    32 0 Отговор
    Само ще се предават един друг за да спасят кожата...

    21:36 14.02.2026

  • 85 Хмм

    45 1 Отговор
    аз го запомних с това, че НС е плащало наем от 1000 лева на майка му, че живеел при нея

    Коментиран от #98

    21:36 14.02.2026

  • 86 Винету е писан от

    23 3 Отговор
    Карл Май

    21:36 14.02.2026

  • 87 Връщай

    24 1 Отговор
    Парите бе!

    21:37 14.02.2026

  • 88 ППДБ

    9 34 Отговор
    също ще се сгромолясат!

    Изненадата на изборите ще бъдат ДПС НОВО НАЧАЛО!

    21:37 14.02.2026

  • 89 Точно така е

    7 2 Отговор

    До коментар #74 от "така е":

    Съгласен съм и няма какво повече да добавя.

    21:37 14.02.2026

  • 90 Делян Добрев

    30 2 Отговор
    Става пастор в Катуница

    Коментиран от #99

    21:38 14.02.2026

  • 91 Вече публикуваха

    11 6 Отговор

    До коментар #76 от "Или-Или":

    възмущението му от политиците занимаващи се, покровителствували и прикривали педофилията. Намек някакъв???

    21:38 14.02.2026

  • 92 Гост

    21 1 Отговор
    пеефски хареса това....

    21:38 14.02.2026

  • 93 Тома

    29 1 Отговор
    При ново начало ли отива защото мамута държи компроматите

    21:38 14.02.2026

  • 94 Септември от гео милев

    22 3 Отговор
    Ще бъде
    Вине Ту ту тууу от Карл Май

    21:39 14.02.2026

  • 95 Хмм

    41 3 Отговор
    в ГЕРБ обикновено подават оставки, когато борисов ги изгони, така беше с цветанов, така беше с цачева, така е и с добрев, случаят с желязков прилича на този с цветанов и цачева - имоти, водопад, пък и остаряха и направиха всичко възможно хората да ги намразят

    21:40 14.02.2026

  • 96 Гост

    34 4 Отговор
    пеефски потърква дебели ръчички. Готов, напълно изграден измамник и много лоялен слуга, направо джакпот

    21:40 14.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Оня от Величие

    14 4 Отговор

    До коментар #85 от "Хмм":

    Майка му го издържала

    21:41 14.02.2026

  • 99 А пък аз чух,че...

    29 4 Отговор

    До коментар #90 от "Делян Добрев":

    ...Делян Добрев става Лама на будистите ,в Хаскюю и региона...!

    21:42 14.02.2026

  • 100 Казуар

    26 1 Отговор
    Къде щукнаха Бойко и вътрешния министър, вероятно чакат да бъде назначено служебното правителство.

    21:42 14.02.2026

  • 101 Не го жалете

    25 2 Отговор
    На Делянчо му е обещан друг пост в Територията.Ще ръководи нефтената промишленост в частна фирма.

    21:42 14.02.2026

  • 102 Ей Промяна гербава

    27 5 Отговор

    До коментар #97 от "Промяна":

    Бокото ти е ходещ тpyп, а ти няма ли вече да местиш сергията при Шиши?

    Коментиран от #105

    21:42 14.02.2026

  • 103 Старшина Боташ

    16 6 Отговор
    Ега п кне гладен. .изрод гнусен хермафродит безполезен крадлива измет

    21:44 14.02.2026

  • 104 каунлиев: Политикът бе част от партията

    26 4 Отговор
    къв поликибик бре писари

    тиквата му е казал да се маха щом отдавна се е вясвал тук
    навремето щяха да го махат пак ама цоко се застъпи
    тогава плащаше уж наем на майка си да си го прибира

    21:46 14.02.2026

  • 105 Промяна

    6 36 Отговор

    До коментар #102 от "Ей Промяна гербава":

    ИСКА ВИ СЕ ЗА БОРИСОВ ГЕРБ Е ЛИДЕРСКА ПАРТИЯ ГЕРБ Е БОРИСОВ А БОРИСОВ ИМА ПАРТНЬОРИ С КОИТО ДА УПРАВЛЯВА ВЪЗРАЖДАНЕ ИТН И ДРУГИ ГЕРБ Е ЖИВ ГЕРБ ПРЕБЪДЕ

    Коментиран от #114

    21:47 14.02.2026

  • 106 Хихихи

    37 4 Отговор
    Прасето с магнита май изяжда бостана с тикви.

    21:48 14.02.2026

  • 107 Горски

    34 2 Отговор
    Корумпе, измамник и крадец! На никого няма да липсва. Дано бъдещия главен прокурор не забрави какви ги е вършил този хайван и присъдружните му милиционери от ГЕРБ. Делю фактуриста, никой няма да си спомня за него само след месец.

    21:48 14.02.2026

  • 108 Не се надявайте на скандал

    16 9 Отговор
    И въобще на нищо не се надявайте.

    21:49 14.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Aлфа Вълкът

    21 2 Отговор
    К-ви сбогом.

    21:57 14.02.2026

  • 112 Хмм

    26 2 Отговор
    и тримата - и добрев, и сачева, и водопадът са бреме, погледнете ги как изглеждат

    21:57 14.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Е за едно си прав

    28 5 Отговор

    До коментар #105 от "Промяна":

    Костя максуда крадеца вече дори не крие че е патерица и на подчинение на Боко и Граб ,а другата патерица итн няма да са вече в политическия живот то и Възраждане може също да не са

    21:57 14.02.2026

  • 115 Голяма загуба

    17 5 Отговор
    Тоя цимбик много ще липсва на ББ.

    21:57 14.02.2026

  • 116 Награден ли се

    27 3 Отговор
    Още един крадлив боклук си утива от Герб

    21:59 14.02.2026

  • 117 В Герб ще дойдат немски икономисти

    13 10 Отговор
    Цял завод за барут ще се прави

    21:59 14.02.2026

  • 118 Смешник

    24 4 Отговор
    Една тиква по малко в Герб

    22:00 14.02.2026

  • 119 Гост

    23 4 Отговор
    Баце ви бойко, очевидно, се опитва да се дистанцира от пеефски и сега ще видим личните слуги на пеефски кои са. Не че не ги знаем, те са 20-25 човека от герп, които са лично купени от момчето. Платени са, не струват много, даже хич. Следват и други оцепници...

    22:00 14.02.2026

  • 120 Нормално

    9 3 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    Завършили са една и съща математическа гимназия в Хасково

    22:00 14.02.2026

  • 121 Кой им свети

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Никой":

    Та всичко знае?

    22:02 14.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ДРОМ

    30 3 Отговор
    И от там в затвора. Герберастка сган крадлива. Идва разплатата. Гад крадлива.

    22:02 14.02.2026

  • 124 Смешник

    25 3 Отговор
    Изглежда софрата свършва при Герб но Шиши може да го прилапа

    22:04 14.02.2026

  • 125 дон Хуан

    25 1 Отговор
    плъховете напускат потъващия кораб, помнете ги добре, за да не се качат на вашата лодка

    22:04 14.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 евроцентър

    15 3 Отговор
    каквото можа оплеска, сега пайдос, капацитети недок.латени.....

    22:05 14.02.2026

  • 128 ГЕРБ

    7 17 Отговор
    Пичове, това не но трябва сега такива скандали. Президентът ще ни отвее иначе. Трябва да сме единни, нямаме друг шанс! Бойко, Делянчо, помирете се, не правете глупости, молим ви! Мамата си е ивало, нищо няма да зависи от нас иначе сцепим ли се.

    Коментиран от #183

    22:05 14.02.2026

  • 129 Жалко

    5 25 Отговор
    Добър експерт и професионалист. Малко са такива като него в НС.

    22:09 14.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Малка е хранилката на Бойче

    19 4 Отговор
    Отива да лапа при Биг Д

    22:15 14.02.2026

  • 132 Бацо

    12 3 Отговор
    Само кметя не пускам да ма напуска

    22:16 14.02.2026

  • 133 Никой

    17 1 Отговор
    Нещ8 е сгазил. Бяга

    22:16 14.02.2026

  • 134 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ОЩЕ ДЕКЕМВРИ ПРЕДРЕКОХ ЧЕ СЛЕД КОЛЕДА ИДВА АРМАГЕДОН
    ...... ДЕЛЯН ДОБРЕВ КЪМ 3-ТИ МАРТ ЩЕ Е ВЕЧЕ ПАНДИЗЧИЯ....
    ... ПОМНЕТЕ МИ ДУМАТА - БОЙКО ОТ СИК РЕЖЕ ОПАШКАТА ЗА ДА ЗАПАЗИ НЕЩО ОТ ОПГ ГЕРБ :)

    Коментиран от #138

    22:16 14.02.2026

  • 135 Няма да ми липсва

    26 1 Отговор
    Нагъл, алчен и долен.. Достатъчно се напапка, застрои цяло Хасково, лапна на нищожни пари терените за ритейл парка и на името на фамилията си иззе маса общински имоти за жълти стотинки. Не го мислете, захлебил е за 5 поколения напред. И щото е алчен - вероятно с ББ са се скарали за пари, щото той пък е дваж пъти по-алчен. Рано или късно - всичко се връща на всеки според заслугите. А тия двамата и хрантутниците около тях що хора са съсипали. Цялата гробарска партия да се измете с все вересиите си, та да види бъдеще тая държава..

    Коментиран от #141

    22:18 14.02.2026

  • 136 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ДЕЛЯН ДОБРЕВ СКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОДСЪДИМ
    ЗА 300 МИЛИОНА ЕВРО ОТКРАДЕНИ ОТ ОПГ ....
    .... ДА НЕ ИЗБЪРЗВАМЕ , НЕКА ЕВРОПА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА :)

    Коментиран от #140

    22:19 14.02.2026

  • 137 Наемник

    17 1 Отговор
    Кога и да го свитнат тоя отврат, все ще е късно. Както и гуруто му. Колеги, ослушвайте се за оферти. Тия са от най-скъпите!😎

    22:19 14.02.2026

  • 138 Не знам какво ще запази крадливия Бацул

    17 1 Отговор

    До коментар #134 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    освен баби-ГЕРБ т.е. бивши лели-ГЕРБ

    22:20 14.02.2026

  • 139 Пешо

    14 1 Отговор
    Бяга защото излъга за лева който уж щяха да дават от горивата на Лукойл.

    22:20 14.02.2026

  • 140 ха дано...

    6 2 Отговор

    До коментар #136 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ама надали!

    22:21 14.02.2026

  • 141 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор

    До коментар #135 от "Няма да ми липсва":

    ХАСКОВСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ДА НАЕМА АДВОКАТИ , ЧЕ
    ПОНЕ 7-8 ГОДИНИ ЩЕ СА МНОГО ЗАЕТИ :)

    22:21 14.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Явор Дачков - Гласове

    5 19 Отговор
    Това е голям удар за ГЕРБ. Делян Добрев е компетентен и способен политик с влияние в партията. Напускането му е знаково за ГЕРБ, която изостава от партията на Румен Радев с огромна разлика според социологията, която ще бъде публикувана тези дни. Пеевски загуби БСП, опитва се да ръчка в ГЕРБ, но дните му във властта изтичат.

    Той е бита карта, с която никой няма да иска да играе. Когато съдебната власт и мафията го осъзнаят, а те вече го знаят, той е аут.

    Когато социологията излезе и стане ясно, че Румен Радев ще бъде безспорен и голям победител, мнозина от администрацията, местната власт, бизнеса и силовите структури ще се преориентират към него.

    В този смисъл изборът на Андрей Гюров за служебен премиер бе верен политически ход, защото даде знак, че свалянето на Борисов и Пеевски е необратимо.

    От друга страна, ПП-ДБ ще понесат негативите от управлението на служебното правителство, „Петрохан“ и високите цени, защото Гюров е техният човек, за когото настояваха да бъде премиер, въпреки юридическите проблеми.

    От 19 февруари ПП-ДБ ще управляват България в очите на хората.

    Радев ще помете и тях – особено периферията от избиратели на „Продължаваме педофилията“, които са отвратени от инферналната психоделика „Петрохан“.

    Напускането на Делян Добрев ще удари допълнително и ГЕРБ, а клиентелистите, които са ядрото на тази партия, ще се ориентират в новите условия.

    Когато преди година и половина писах, че с Пеевски е свършено, сбърках краткосрочн

    Коментиран от #147, #150, #157, #158

    22:22 14.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Хасмукаров

    22 2 Отговор
    Хасковски ман,гал. Тъ,п и про,ст до безобразие.

    22:22 14.02.2026

  • 146 Пешо

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Радев тези ще ги вземе на куково лято.

    22:23 14.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 4 Отговор
    НЕ ДЕЛЯН БОЙКОВ СИ ПОДАВА ОСТАВКАТА,
    АМИ ШЕФКАТА НА ЕВРОКОМИСИЯТА
    Е ХОДАТАЙСТВАЛА:)
    ..

    Коментиран от #151

    22:24 14.02.2026

  • 149 Явно

    6 17 Отговор
    простотиите в бюджетната комисия му дойдоха в повече. Истински десен икономист и експерт, но прокарването на ляволиберални уклони в бюджета го изпразниха от съдържание. Голяма загуба за Герб и въобще за дясните политики. Падна в жертва на Еврозоната подобно на Радо Чолаков заради конституционните промени на Ристю избеголеца.

    Коментиран от #155

    22:25 14.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 от бранша

    22 2 Отговор
    КОРАБА ПОТЪВА А ПЛЪХОВЕТЕ УСЕЩАТ ПЪРВИ.

    22:27 14.02.2026

  • 153 Плд, ул Св Климент

    10 1 Отговор
    Този ще го запомня с това, че родът Витковски го обявиха за „преродения“ цар Давид

    22:28 14.02.2026

  • 154 Видьо Видев

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Иван Кръстев":

    ДАНСингът на смъртта на хижа Петрохан


    IN MEMORIAM

    Рейнджърът в Холивуд Пламен Статев

    Загиналият Пламен Статев -
    за когото сякаш се пише по-малко - от хижата в местността „Петрохан“,
    е бил изключително интересна и ярка личност.

    Професионалният му път го отвежда до едни от най-популярните холивудски продукции
    и до имена като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
    Той е бил специалист по визуалните ефекти (CGI) и е координирал работата по дигиталните ефекти на редица мащабни екшън продукции.
    Макар да не е бил единственият експерт в екипите, очевидно е притежавал изключителна организираност, отговорност и задълбочени професионални познания.
    Наеман е от продуценти на едни от най-големите филмови проекти през последните години.
    От негови публикации, посветени на професионалната му дейност, става ясно колко ключова е била ролята му в процеса.
    Пламен е бил "двигателят" зад кулисите - човекът, който гарантира, че работата по дигиталните ефекти върви по график и в рамките на бюджета.
    Координирал е логистиката и комуникацията, проследявал е задачите на десетки артисти, следял е обработката на стотици кадри.
    Негова отговорност е било и прецизното предаване на бележките от режисьора и супервайзорите към екипа, така че всяка корекция да бъде правилно разбрана и изпълнена.
    Всичко това - в сложни графици, таблици и под постоянен натиск.

    До 2012 година.
    След това пътят му поема в различна посока - към спелеол

    22:31 14.02.2026

  • 155 Хахахах

    25 2 Отговор

    До коментар #149 от "Явно":

    "Изключителен десен икономист", който работи само със схемата лява ръка - десен джоб.

    22:33 14.02.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Абе дачков пари ли нямаш

    12 0 Отговор

    До коментар #143 от "Явор Дачков - Гласове":

    Дс организираш форум в
    Гласове

    22:35 14.02.2026

  • 158 Хаха хаха ха

    7 18 Отговор

    До коментар #143 от "Явор Дачков - Гласове":

    Колкото и да помпате за Радев, ПП Боташ няма да влезе в Парламента.

    22:36 14.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 ИСТИНАТА

    9 15 Отговор
    Колкото и медиите да помпат ПП БОТАШ, Радев няма да влезе в Парламента!

    22:39 14.02.2026

  • 161 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    ИНТЕРЕСНО Е ЕДНО
    - ДАЛИ ДЕЛЯНЧО ЩЕ ПРЕДАДЕ БОЙКО ОТ СИК
    - ИЛИ ЩЕ ОСТАВИ МАЙКА МУ ДА ЛЕЖИ В ЗАТВОРА
    .....
    НЕ ИЗКЛЮЧВАМ И ДА ГО ОЧИСТЯТ ПАШАТА И ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)

    22:39 14.02.2026

  • 162 Гъзами

    17 2 Отговор
    Се ояде и се спасява преди кораба на бойко да потъне

    22:39 14.02.2026

  • 163 Диди

    19 2 Отговор
    Е превърнал половин България във фотоволтаичен парк. За какво му е граб
    Бойко кой беше. Никой

    22:40 14.02.2026

  • 164 Респект

    6 19 Отговор
    към Делян Добрев който се маха от тази просташка и некомпетентна кочина наречена народно събрание.

    22:40 14.02.2026

  • 165 таксиджия 🚖

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Последния Софиянец":

    Канали за какво? Тоя Пат новия козяк ли е?

    22:41 14.02.2026

  • 166 оня с коня

    7 23 Отговор
    Нещо сте превъзбудени от новината за Д.Добрев бе Хайванчета,сякаш се съмнявате че ГЕРБ ОТНОВО ще бъде Първа полит. Сила?А даже по някакъв начин да се сбъднат някои Прогнози че Радев ще има няколко депутата повече от Борисов,той НЯМА КАК да състави Правителство без коалиция с ГЕРБ,щото иначе ГЕРБ и Ново начало ще го БЛАМИРАТ постоянно вНС и ще ходим на нови избори!Ех Дебили незнайни,дето обаче отлично зноете че който и да дойде на власт,вие все ще сте си У Блатото до ушите...

    Коментиран от #175, #179

    22:42 14.02.2026

  • 167 Сбогом

    19 2 Отговор
    Подлого. Няма да ни липсваш

    22:43 14.02.2026

  • 168 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 3 Отговор
    ИНСТИНКТА ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ НА ШЕФКАТА НА ЕВРОКОМИСИЯТА ЗАРАБОТИ
    .... НАТИСНА КОПЧЕТО - ИНСТИНКТА ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ НА БОЙКО ОТ СИК ЗАРАБОТИ
    ......
    И ДЕЛЯНЧА СТАВА ПАНДИЗЧИЯ:)

    22:44 14.02.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Фани го

    14 2 Отговор
    Аиуууу дилянпп е захлебил яко ...има фирми ток е бизнесмен ....

    22:46 14.02.2026

  • 171 Делян е американски възпитаник

    10 8 Отговор
    И елена йончева му спретна кум гейт

    22:46 14.02.2026

  • 172 Делян Добрев е експерт и финансист

    8 4 Отговор
    И има предложения първото в официалната страница на ИТН

    Коментиран от #182

    22:47 14.02.2026

  • 173 инженер- проктолог

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    балабанчо-рогоносеца

    22:47 14.02.2026

  • 174 Въпрос

    16 1 Отговор
    Според Тиквата той не е от ГЕРБ ;)

    Коментиран от #187

    22:49 14.02.2026

  • 175 КонСпиратор

    10 2 Отговор

    До коментар #166 от "оня с коня":

    37 е едно добро число. Просто. Като тартора ви.😎

    22:49 14.02.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Народният представител от МЕЧ

    16 2 Отговор
    Кирил Веселински е в студиото на Дарик. Водещия го пита как успява Пеевски толкова ли е могъщ о на каква база! Веселински отговаря - "На базата на зависимости, на базата на разработки ,на базата че са крадци и ги държи с документи и компромати. Възраждане как мислите защо са контролирана опозиция? Защо играят театъра а когато е необходимо гласуват вече явно с ГЕРБ и ДПС? Същото като при Делян Добрев. А подлогите ИТН? За милиони бяха купени Тошко Йорданов ,Балабанов и другите а Трифонов е държан с компромати от мутренските години"

    22:51 14.02.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #166 от "оня с коня":

    Коняяяя, я вкарате 30 депутата, я не. Айсс, айсс

    Коментиран от #186

    22:57 14.02.2026

  • 180 Не на факти

    22 1 Отговор
    Хунтата пгерб почва да се разпада. Съд и затвор за крадците от герб

    23:00 14.02.2026

  • 181 речен кораб

    3 10 Отговор
    Не е много сигурно че Делянчо напуска ГЕРБ. Не вярвайте много много на Босфор тв.

    23:01 14.02.2026

  • 182 Aлфа Вълкът

    20 1 Отговор

    До коментар #172 от "Делян Добрев е експерт и финансист":

    Тоя е замязал на някоя мумия, особено както се изтегнал назад.
    Трябваше да си кара шоуто още 5г и вече щеше да е пенсионер, и поне чалгарчетата щяха да го уважават още. Пък сега колкото е гнусен физически, толкова и морално, хич да не го съжаляваш такъв.

    23:03 14.02.2026

  • 183 Аууууу

    7 0 Отговор

    До коментар #128 от "ГЕРБ":

    Много си разтревожен,бреееййй.Кой-знае кой некадъRRRnik си

    23:05 14.02.2026

  • 184 Никой

    9 1 Отговор
    Можеше да изчака - тамън дсе разви.

    23:06 14.02.2026

  • 185 Луд

    4 4 Отговор
    Ако всички гласуват за една партия може да се търси отговорност като народа е бламиран от повече партии става манджа с грозде хем кисела хем горчива и понякога люта.Така е не само у нас във цяла Европа е същото.Никои не носи отговорност и се оправдава със коалицията.Да имахме повече акъл би било по добре но явно всеки народ е стадо едни имат способен стопанин а други НЕ,,.

    23:07 14.02.2026

  • 186 оня с коня

    2 16 Отговор

    До коментар #179 от "Гост":

    НУ Заец - Поживьам,увидиш!Ама да ми внушаваш че поради оттеглянето на Д.Добрев от ГЕРБ ,Партията ще се затрие...Имаше тука преди време разни "Внушители" които назидателно съветваха:Не си хабете Вота за ГЕРБ щото даже и да спечели,няма да успее да състави Правителство щото няма с кой да се коалира".Е няма ги вече- отекоха в Канала- ти напираш да ги заместваш ли?

    23:07 14.02.2026

  • 187 Да си спомним

    20 1 Отговор

    До коментар #174 от "Въпрос":

    Ама Тиквата познава ли го тоя Делян Добрев?

    23:11 14.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Тракиец 🇺🇦

    14 3 Отговор
    Накраде се бо.клука и стана мултимилионер с 200 милиона евро от българския народ ..сметките са му в Кипър и Сейшелите и сега никой няма да му държи сметка за откраднатите пари народни и ще си живее като бей....БКП г.ро.б унищожи окончателно българската нация държава народ етнос всичко....Бог да те у.б.и.е и да ти отнеме откраднатите пари Добрев ..АМИН

    23:26 14.02.2026

  • 190 Човек от народа

    22 0 Отговор
    Плъховете напускат потъващия кораб

    23:28 14.02.2026

  • 191 ОЩастливецо

    5 5 Отговор
    Е, поне не си тръгва с отрязана ръка заради деругацията на Баце да гласува против сглобката.

    23:28 14.02.2026

  • 192 Тракиец 🇺🇦

    6 4 Отговор
    ЦЯЛ ДЕН НИКАКВА НОВИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛУКОВ МАРШ...Е..Б..А..Т..И И СОРОСКИЯ ДЖЕНДЪРСКИ М..А..НГА..ЛСКИ САЙТ БРАТ ....Е....Б...А..Т..И ЧИ.ФУ..ТСКИТЕ Г..Я..У..Р...С..К..И ОТРЕ..ПКИ от факти менте бг

    23:31 14.02.2026

  • 193 Газ

    4 19 Отговор
    Никой не е по голям от ГЕРБ - партията която изкара България от блатото и ни вкара в еврозоната и Шенген и вдигна многократно стандарта на живот.

    23:36 14.02.2026

  • 194 Едно герберастко

    14 0 Отговор
    Леке по малко!

    23:37 14.02.2026

  • 195 Идат избори борсата отваря

    15 0 Отговор
    Облажи се във най-силните години на партията, сега ще се закачи за новите силни на деня.

    23:42 14.02.2026

  • 196 Факти

    7 1 Отговор
    А причината?

    Или все още е само слух и не се знае?

    Ами разберете и споделете. Нали имате журналисти

    Коментиран от #197

    23:44 14.02.2026

  • 197 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #196 от "Факти":

    Тия тука само преписват и то непълно. Причниата била скандал за пари, за много пари.

    23:52 14.02.2026

  • 198 Гласоподавател

    3 21 Отговор
    На тези избори има смисъл да се гласува за ГЕРБ, за да го натаковат с 200 на мистър Боташ и олигарските зад него. На следващите избори се гласува за Делян Пеевски и ДПС Ново начало.

    Коментиран от #204

    23:52 14.02.2026

  • 199 ЗОРО

    8 2 Отговор
    ШИШИ напуска ДПС-НН.... ахахахахааа

    Коментиран от #202

    23:52 14.02.2026

  • 200 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ДАНО СИК И ДАНС НЕ СИ ГО САМОУБИЯТ :)
    .....
    ИМА МНОГО ДА РАЗКАЗВА ТОВА МОМЧЕ :)

    Коментиран от #219

    23:58 14.02.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор

    До коментар #199 от "ЗОРО":

    И ДА НАПУСНЕ ШИШИ ДОС НН , НАСТЪПИЛ Е МОТИКАТА НА МОСАД :)

    00:01 15.02.2026

  • 203 Някой си

    10 1 Отговор
    Този верно ли така прави?Представете си колко загрубя играта след филма Питрухан!Народе ще се събудиш ли най сетне или ще ядем,пием и празнуваме и пазаруваме в Пирот и на Капица днес?Гадна смрад навсякъде,като в митрухам.

    00:03 15.02.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 БГ поговорка

    7 1 Отговор
    Рани куче да те лае....

    00:07 15.02.2026

  • 206 Полковник Стрелков.

    15 1 Отговор
    Един Нехранимаико по малко.Да върне краденото.

    00:08 15.02.2026

  • 207 Разбираемо е

    14 2 Отговор
    Отива да краде другаде

    00:09 15.02.2026

  • 208 Гечко

    9 3 Отговор
    Настъпил е търмъка и се ударил по главата! Друго няма,Бойко не търпи грешници!

    00:13 15.02.2026

  • 209 Това

    5 4 Отговор
    Е най-правилното решение.Пари ли нямаш,какво ли?Не си заслужава да се нервиш и разболяваш и излагаш като защитаваш един Тиквуний Сикаджийско.Да не идеш само при Дебелян ,че тогава резила ти ще е още по-голям.Бягай докато е време.

    00:16 15.02.2026

  • 210 Може пък да е решил

    5 4 Отговор
    Нещо смислено да работи

    00:17 15.02.2026

  • 211 ВАНГА

    11 1 Отговор
    ГЕРБ и ДПС НН ке потънат!

    00:20 15.02.2026

  • 212 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    БОЙКО ОТ СИК,
    КЪДЕ СЕ ХВАНА С ТИЯ КРАДЛИВИ ГЕРБЕРИ !?:)

    00:25 15.02.2026

  • 213 финло

    15 0 Отговор
    НИКОЙ МЕ НАПУСКА ГЕРБ-ДПС. МАХАТ ГО, ЗАШОТО ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН И ЗАТВОРЕН СКОРО.

    ГЕРБЕРАСТИТЕ КРАДЛИВИ ЗА ЗАТВОР

    Коментиран от #217

    00:34 15.02.2026

  • 214 Капитан

    14 0 Отговор
    Плъховете първи напускат потъващия кораб.

    00:36 15.02.2026

  • 215 Мошеник

    9 2 Отговор
    Крайно време беше.

    00:46 15.02.2026

  • 216 всичко е ДПС

    16 0 Отговор
    Делян Добрев напуска ГЕРБ, отива в ДПС.

    00:51 15.02.2026

  • 217 Браво

    13 0 Отговор

    До коментар #213 от "финло":

    А Боко Тиквата кога напуска ГЕРБ?

    00:54 15.02.2026

  • 218 Да върне левчето

    8 3 Отговор
    На Хората със задна дата и каквото е отнесъл също!

    00:55 15.02.2026

  • 219 Повярвай

    7 0 Отговор

    До коментар #200 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ако го самоубият, няма да липсва на никого.

    00:56 15.02.2026

  • 220 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 0 Отговор
    Отива в ДПС НН да се прескача с Калин Стоянов, както им приляга на хюмнетата.

    01:09 15.02.2026

  • 221 До Ком.193

    14 3 Отговор
    Смени си дилъра ОПГГЕРБ ни държи 20 години на дъното на блатото.Ненапразно има книга за гербавата шайка,колко е токсична и тя е писана от член на ГЕРБ.Има книга за БАНКЯТА Интервю с диктатор.Има в интернет Досиета от Рая.Който не може да чете,а само да краде величае сикаджийското гамен.......

    01:16 15.02.2026

  • 222 Праведен

    12 1 Отговор
    Бояджия. Човек без достойнство. Такива политици трябва да ги гонят отвсякаде.

    01:25 15.02.2026

  • 223 Гарга Сарис

    8 0 Отговор
    По-добрата новина е да кажете, че е умрел!

    03:23 15.02.2026

  • 224 Ще се намърда

    2 4 Отговор
    При РалеФ

    03:34 15.02.2026

  • 225 Стефан

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дай Боже да е верно

    03:51 15.02.2026

  • 226 Гражданин.

    4 0 Отговор
    Плъховете първи напускат кораба.

    Коментиран от #238

    05:43 15.02.2026

  • 227 Кънчо К. Кънев

    3 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с този случайник Добрев? Щял бил да напуска ГЕРБ. Нито България, нито ГЕРБ имаха някаква полза от неговото пребиваване в политиката.

    05:53 15.02.2026

  • 228 Лев Толстой

    2 2 Отговор
    Случайниците в българска политика през 2026 си имат имена - Делян Добрев, Делян Пеевски и други.

    Коментиран от #231

    05:58 15.02.2026

  • 229 Хмм

    2 1 Отговор
    повярва си, че без него не може, като цветанов до САЩ и обратно, не се спря и накрая аут, партията е на Борисов , персонално

    06:04 15.02.2026

  • 230 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Хаирлия да е!
    Един по един--до един!

    06:07 15.02.2026

  • 231 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #228 от "Лев Толстой":

    Пеевски свърши и нещо полезно, изхвърли Доган от Росенец и Бояна, взе му парите, нещо което ПП-ДБ обещаха, но не свършиха, сега хукнаха да спасяват Доган, защо беше десантът им на Росенец, единственият път когато развяваха българско знаме, за да се върнат в парламента на тлъсти заплати, че бяха дори без субсидия, бяха си закрили офисите и опряха до дарения

    06:16 15.02.2026

  • 232 МИРО

    2 0 Отговор
    ТОЯ НЕ СТАВАШЕ ЗА НИЩО !!! ИМА МНОГО ПО - КАДЪРНИ БЪЛГАРИ ОТ НЕГО !!!

    06:22 15.02.2026

  • 233 Не го мислете

    1 0 Отговор
    Делян Добрев е високо образован консервативен десен политик. Такива принципни хора с визия най-много липсват на народното събрание. Голяма загуба за ГЕРБ-СДС и въобще за дясното.

    Коментиран от #236

    06:26 15.02.2026

  • 234 Делян

    1 0 Отговор
    да не ходи в Нов ороект?

    06:28 15.02.2026

  • 235 50/50

    1 0 Отговор
    Когато ДАНС удари, как ехото не заглъхва.....!

    06:29 15.02.2026

  • 236 Ценни са

    1 0 Отговор

    До коментар #233 от "Не го мислете":

    незабележимо крадящите,високообразовани!

    06:30 15.02.2026

  • 237 Георгиев

    1 1 Отговор
    Що напуска, що не пишете? Вероятно има сериозно финансово предложение и жертва настоящото. Също, вероятно с появата на Радев счита, че игрите им ще приключат и няма да могат да крадат така и в бъдещия.

    06:30 15.02.2026

  • 238 Чорбана Митева

    1 0 Отговор

    До коментар #226 от "Гражданин.":

    И отиват в Нов Проект!

    06:32 15.02.2026

  • 239 Демократ

    1 0 Отговор
    Още ли има молби за освобождаване?

    06:34 15.02.2026

  • 240 оня с коня

    1 0 Отговор
    Както винаги Информацията ти е непълна- не само тия Тримата напускат ГЕРБ,а и Б.БОРИСОВ,като Партията пък напуска ГРУПОВО Парламента!Мдааа...:)

    06:34 15.02.2026

  • 241 оня с коня

    0 0 Отговор
    Острата ми забележка е отправена специално към Последния софиянец !

    06:37 15.02.2026

