Делян Добрев подава молбата си за напускане на ИК на ГЕРБ и парламента в понеделник

В понеделник председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента, предаде ФОКУС, позовавайки се на сигурен източник.
Най-вероятно молбата му за напускане ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда, 18-ти февруари.
Снощи новината бе разпространена от bTV като неофициална информация и до късно снощи не бе потвърдена от политика.
Делян Добрев е български икономист и политик от ГЕРБ, дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).
Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.
Добрев има образование по икономика в САЩ и България и специализации в Лондон, работил е в консултантски компании и европейски проекти.
През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.
До коментар #2 от "Иван Кръстев":ми той и цецо напусна
Коментиран от #64
за когото сякаш се пише по-малко - от хижата в местността „Петрохан“,
Ама Тиквата познава ли го тоя Делян Добрев?
