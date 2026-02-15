БОЕЦ: ДАНС има връзка с групата от Петрохан от 14 години

Докато България все още е в шок от откриването на шест тела в района на хижа "Петрохан" и връх Околчица, гражданското сдружение БОЕЦ хвърли "бомба" в публичното пространство със съмнения за тежък институционален чадър. Организацията публикува списък с 11 неудобни въпроса към МВР и ДАНС, които поставят под съмнение официалната версия за "изолирана секта" и намекват за връзки на спецслужбите с групата на Ивайло Калушев.

Основният акцент в питането е съдбата на ключовия свидетел Деян Илиев и мистериозното отсъствие на вътрешния министър Даниел Митов от публичното пространство.

Според информацията на БОЕЦ, Деян Илиев е човекът, който пръв се е натъкнал на зловещата находка и е подал сигнал за пожара и убийствата на 2 февруари. От сдружението обаче алармират, че връзката с него и съпругата му е прекъсната.

"Къде се намира свидетелят Деян Илиев? Ако неговото местонахождение е неизвестно, обявен ли е от МВР за издирване? И ако не се издирва - защо?" – питат от организацията.

Въпросът е ключов, защото поражда две хипотези: или МВР е поставило свидетеля под защита, без да съобщи (което е стандартна, но некоммуникирана процедура), или наистина има пробив в сигурността на най-важния очевидец. Липсата на официален коментар от вътрешното ведомство само подхранва спекулациите.

Най-скандалното твърдение в позицията на БОЕЦ касае ролята на контраразузнаването. Организацията твърди, че ДАНС са имали "отношение" към лица от групата на Петрохан в продължение на 14 години. Това повдига въпроса дали агенцията само е наблюдавала радикализацията им, или става дума за нещо повече.

От БОЕЦ директно питат: "Има ли оперативни данни в ДАНС за организиран канал за трафик през българо-сръбската граница в района на Петрохан и бил ли е този канал под контрола на агенцията?"

Тази версия противоречи на удобния за властите наратив за луди фанатици, които са се самоизбили. Ако се докаже, че хижата е била ползвана за трансграничен трафик под погледа на службите, скандалът ще надхвърли криминалната хроника и ще се превърне в държавна криза.

Напрежението се усилва и от поведението на политическия връх. БОЕЦ използва реторичния похват на "издирването", за да акцентира върху отсъствието на вътрешния министър Даниел Митов, който не се появи в парламента между 11 и 13 февруари.

Организацията настоява за повдигане на обвинения срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и срещу висши полицейски началници, заради "бездействие, довело до смъртта на шест души". Тезата им е, че институциите са имали достатъчно сигнали през годините, за да предотвратят кървавата баня, но са избрали да не се намесват.

Припомняме, че телата бяха открити в началото на февруари, като разследването все още не е дало категоричен отговор дали става въпрос само за вътрешен конфликт в групата, или има външна намеса.