БОЕЦ: ДАНС има връзка с групата от Петрохан от 14 години

15 Февруари, 2026 21:08 2 120 21

  • петрохан-
  • данс-
  • педофилия-
  • секс с деца-
  • масово убийство

Организацията настоява за повдигане на обвинения срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

БОЕЦ: ДАНС има връзка с групата от Петрохан от 14 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато България все още е в шок от откриването на шест тела в района на хижа "Петрохан" и връх Околчица, гражданското сдружение БОЕЦ хвърли "бомба" в публичното пространство със съмнения за тежък институционален чадър. Организацията публикува списък с 11 неудобни въпроса към МВР и ДАНС, които поставят под съмнение официалната версия за "изолирана секта" и намекват за връзки на спецслужбите с групата на Ивайло Калушев.

Основният акцент в питането е съдбата на ключовия свидетел Деян Илиев и мистериозното отсъствие на вътрешния министър Даниел Митов от публичното пространство.

Според информацията на БОЕЦ, Деян Илиев е човекът, който пръв се е натъкнал на зловещата находка и е подал сигнал за пожара и убийствата на 2 февруари. От сдружението обаче алармират, че връзката с него и съпругата му е прекъсната.

"Къде се намира свидетелят Деян Илиев? Ако неговото местонахождение е неизвестно, обявен ли е от МВР за издирване? И ако не се издирва - защо?" – питат от организацията.

Въпросът е ключов, защото поражда две хипотези: или МВР е поставило свидетеля под защита, без да съобщи (което е стандартна, но некоммуникирана процедура), или наистина има пробив в сигурността на най-важния очевидец. Липсата на официален коментар от вътрешното ведомство само подхранва спекулациите.

Най-скандалното твърдение в позицията на БОЕЦ касае ролята на контраразузнаването. Организацията твърди, че ДАНС са имали "отношение" към лица от групата на Петрохан в продължение на 14 години. Това повдига въпроса дали агенцията само е наблюдавала радикализацията им, или става дума за нещо повече.

От БОЕЦ директно питат: "Има ли оперативни данни в ДАНС за организиран канал за трафик през българо-сръбската граница в района на Петрохан и бил ли е този канал под контрола на агенцията?"

Тази версия противоречи на удобния за властите наратив за луди фанатици, които са се самоизбили. Ако се докаже, че хижата е била ползвана за трансграничен трафик под погледа на службите, скандалът ще надхвърли криминалната хроника и ще се превърне в държавна криза.

Напрежението се усилва и от поведението на политическия връх. БОЕЦ използва реторичния похват на "издирването", за да акцентира върху отсъствието на вътрешния министър Даниел Митов, който не се появи в парламента между 11 и 13 февруари.

Организацията настоява за повдигане на обвинения срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и срещу висши полицейски началници, заради "бездействие, довело до смъртта на шест души". Тезата им е, че институциите са имали достатъчно сигнали през годините, за да предотвратят кървавата баня, но са избрали да не се намесват.

Припомняме, че телата бяха открити в началото на февруари, като разследването все още не е дало категоричен отговор дали става въпрос само за вътрешен конфликт в групата, или има външна намеса.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се предостави

    17 2 Отговор
    и анализира всичко, записи на камери, лаптопи, и пр. и пр

    21:12 15.02.2026

  • 2 Ддд

    8 14 Отговор
    Гошо ИЗМАМНИКА, и той се опитва да вкара едната бузка на задните части в говорилнята.

    21:16 15.02.2026

  • 3 Война между две ОПГ

    9 17 Отговор
    Естествено , че има - боко и шиши унищожиха финансовия коридор на пп-дб и натовския генерал

    21:16 15.02.2026

  • 4 Яшар

    6 22 Отговор
    Боец понякога се излагате . Лудия наркоман изби 5 човека и да е имало ДАНС този нештасник ги е усетил и е знае че края идва

    21:19 15.02.2026

  • 5 Да се пусне за издирване

    21 1 Отговор
    министърът на МВР. Да бъде обявена награда. Търси се жив или ......

    21:19 15.02.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 2 Отговор
    Защо гроб крият министЕра си?!

    21:22 15.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница и изнудва политици и бизнесмени за чужди служби.

    21:28 15.02.2026

  • 8 Сталин

    24 4 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    Коментиран от #20

    21:31 15.02.2026

  • 9 Анонимен

    7 1 Отговор
    Що не питат Германия всеки път, когато някой извади нож на обществено място? Всички се досещаме, че над "самоубилите" се има по-високо чуждестранно ниво. И всички искат информация, за да я дадат на тия на по-високото ниво!

    21:39 15.02.2026

  • 10 Кой ще прави връзки с хора

    4 1 Отговор
    дето фалират и са били малко съмнителни. Сигурно е така. Това какво показва. Обменяли са информация.

    21:42 15.02.2026

  • 11 Сзо

    12 1 Отговор
    Деян Георгиев е свитнат. А къде е Пепи Еврото?

    21:45 15.02.2026

  • 12 аферата петрохан

    2 8 Отговор
    е руска канибалска педофилска секта затова на хижата има знамена на руската терористична организация вагнер и ламите са носили емблемите на вагнер!

    21:59 15.02.2026

  • 13 То е нормално

    3 0 Отговор
    С тези оръжия контролират горската територия. Познати на много политици и кметове. Дали е законно. Щом не са ги хванали за нещо, значи да . Живеели са заедно с местните власти. Деян и той . Може той нещо да е мислил също . Обходи, хотелиери. Падали са някакви пари.

    21:59 15.02.2026

  • 14 няма държава

    5 1 Отговор
    А бе , хора !! Та вие не разбирате ли колко е пробита държавата ни от мафията която е управлява , и неините бойци са МВР и ДАНС !!! Сега се видя до къде стига Камората ,която се управлява от тикви и свине !!

    22:01 15.02.2026

  • 15 Установени

    3 3 Отговор
    са двете ключови обстоятелства за случилото се - авторството и механизма на извършване на деянието. Експертизите доказаха, че се касае за самоубийство и едно убийство извършено от самоубил се член на сектата. Не е ясно какво още се очаква да се разкрие. Всичко приключи. Сега ще се изготвят и докладите и досъдебните производства ще бъдат приключени след някой друг месец.
    А кой вярвал или не вярвал или продължавал да вярва на Калуша лама е без особено значение за
    фактите.

    22:01 15.02.2026

  • 16 Вътрешнодесарска, роднинска почти

    1 2 Отговор
    Че то поне двама от тая шайка са с роднини бивши Десари,а като добавим Терзийчето си става направо вътрешно десарска драма с още икстеншъни към други десарчета от ППДБ.

    Коментиран от #18

    22:02 15.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с питон.я

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вътрешнодесарска, роднинска почти":

    Защо убиецът Киро не бъде мъж поне веднъж и да си признае за пепедебейските педофилски оргии в гората?

    22:11 15.02.2026

  • 19 Специално

    0 1 Отговор
    за любопитни първият след събитието Деян Илиев е син на ДС сътрудник в миналото, както и самият Калушев е син на ДС сътрудник Георги Калушев, както и спонсора им Васил Терзиев е такъв син че и ДС внук.
    Живия Деян Илиев е важен свидетел и засегнатата ППартия се интересува къде е хотела в който е настанен?

    22:14 15.02.2026

  • 20 Данъкоплатец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Да се закрие ДАНС!Щом обясняват какви са били!А не защо са мъртви рейнджърите на Петрохан и Околчица!

    Коментиран от #21

    22:14 15.02.2026

  • 21 Въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данъкоплатец":

    "защо" е за смекчаващи вината обстоятелства, а съществения въпрос е: 1. каква е причината за смърт и после 2.от кого е извършен смъртоносния изстрел?

    22:19 15.02.2026

