Великобритания с олимпийско злато в смесения сноубордкрос
  Тема: Зимни олимпийски игри

15 Февруари, 2026 18:45 342 0

Сребърните медали останаха за Италия

Великобритания с олимпийско злато в смесения сноубордкрос - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Великобритания триумфира в смесеното отборно състезание по сноубордкрос на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано–Кортина, съобщава БТА. Хю Найтингейл и Шарлът Банкс донесоха титлата във формат, който за втори път присъства в олимпийската програма. Найтингейл предаде щафетата с минимално изоставане, но Банкс направи силно спускане и обърна развоя в полза на британците.

Сребърните медали спечелиха представителите на домакините от Италия – Лоренцо Сомарива и Микела Мойоли. Мойоли прибави отличието към бронза си от индивидуалната надпревара при жените, а италианският тандем остана на 0.43 секунди от победителите.

Бронзът отиде при Франция в състав Лоан Боцоло и Леа Каста, които изостанаха с 0.55 секунди. Четвърти във финала завършиха австралийците Адам Ламбърт и Джоузи Баф, шампионка в индивидуалната дисциплина при жените.

И двата отбора на олимпийския шампион от Зимни олимпийски игри 2022 – САЩ – отпаднаха още на четвъртфиналите. Първенецът от Пекин в тази дисциплина, 44-годишният Ник Баумгартнер, който тогава триумфира в тандем с Линдзи Джакобелис, този път си партнираше с Фей Телен, но двамата завършиха последни в своя четвъртфинал.


