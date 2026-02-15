Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом жени

Италианката Федерика Бриньоне спечели втората си титла от домашните Олимпийски игри в Зимни олимпийски игри 2026, след като в Кортина д'Ампецо грабна златото в гигантския слалом. Така тя прибави нов трофей към отличието си от супергигантския слалом, завоювано по-рано през седмицата, съобщава БТА.

Бриньоне поведе още след първия манш с време 1:03.23 минути. Във втория тя даде 14-и резултат, но натрупаният аванс се оказа достатъчен. С общо време 2:13.50 минути италианката остави на 0.62 секунди зад себе си Сара Хектор и Теа Луизе Стиернесунд, които си поделиха сребърния медал. Любопитен факт е, че Хектор – олимпийска шампионка от Зимни олимпийски игри 2022 – и Стиернесунд записаха абсолютно еднакви времена и в двата манша.

На крачка от подиума остана Лара Дела Меа. Италианката се изкачи от 15-о до четвърто място след силно второ спускане, но само пет стотни я лишиха от медал. Още 0.02 секунди след нея завърши Юлия Шайб, а Мина Холтман оформи челната шестица с пасив от 0.74 секунди.

Рекордьорката по победи в Световната купа Микаела Шифрин не успя да покаже обичайното си ниво и приключи състезанието на 11-а позиция. Американката бе седма след първия манш, но във втория даде едва 13-о време. Разочароващо бе представянето и на София Годжа, която завърши десета, въпреки че заемаше трето място след първото спускане.

Състезаващата се за България швейцарка Анина Цурбриген не успя да запише класиране, след като отпадна още в първия манш.