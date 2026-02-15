Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом жени
  Тема: Зимни олимпийски игри

Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом жени

15 Февруари, 2026 17:49 526 1

  • федерика-
  • бриньоне-
  • злато-
  • ски-
  • гигантски слалом

Вече има два златни медала от Олимпийските игри

Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом жени - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Италианката Федерика Бриньоне спечели втората си титла от домашните Олимпийски игри в Зимни олимпийски игри 2026, след като в Кортина д'Ампецо грабна златото в гигантския слалом. Така тя прибави нов трофей към отличието си от супергигантския слалом, завоювано по-рано през седмицата, съобщава БТА.

Бриньоне поведе още след първия манш с време 1:03.23 минути. Във втория тя даде 14-и резултат, но натрупаният аванс се оказа достатъчен. С общо време 2:13.50 минути италианката остави на 0.62 секунди зад себе си Сара Хектор и Теа Луизе Стиернесунд, които си поделиха сребърния медал. Любопитен факт е, че Хектор – олимпийска шампионка от Зимни олимпийски игри 2022 – и Стиернесунд записаха абсолютно еднакви времена и в двата манша.

На крачка от подиума остана Лара Дела Меа. Италианката се изкачи от 15-о до четвърто място след силно второ спускане, но само пет стотни я лишиха от медал. Още 0.02 секунди след нея завърши Юлия Шайб, а Мина Холтман оформи челната шестица с пасив от 0.74 секунди.

Рекордьорката по победи в Световната купа Микаела Шифрин не успя да покаже обичайното си ниво и приключи състезанието на 11-а позиция. Американката бе седма след първия манш, но във втория даде едва 13-о време. Разочароващо бе представянето и на София Годжа, която завърши десета, въпреки че заемаше трето място след първото спускане.

Състезаващата се за България швейцарка Анина Цурбриген не успя да запише класиране, след като отпадна още в първия манш.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чуденка

    2 0 Отговор
    Велика!!!!
    Може би най-великата!
    Сътвори чудо и го повтори
    И то на родна земя
    След ужасяваща травма
    И затвори устата на всички плямпала
    Това е.

    18:55 15.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове