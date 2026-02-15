Елфин Еванс спечели Рали Швеция

Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) триумфира в Рали Швеция от Световния рали шампионат и оглави генералното класиране при пилотите. Уелсецът финишира с аванс от 14.3 секунди пред съотборника си Такамото Кацута, а Сами Паяри оформи тройния успех за японския тим, съобщава БТА.

Това е втори пореден троен подиум за Тойота, след като в Рали Монте Карло на почетната стълбичка се качиха Оливер Солберг, Еванс и Себастиан Ожие. За последно подобно постижение бе реализирано от Ситроен през 2010 година.

С успеха си Еванс вече води в класирането при пилотите с 13 точки аванс пред Солберг, който след проблеми в петък завърши четвърти в домашното си състезание. След него се наредиха пилотите на Хюндай – Адриан Формо, Есапека Лапи и Тиери Нювил, а след тях останаха представителите на Форд Джон Армстронг и Джошуа Макърлин.

Еванс започна последния ден с преднина от 13.3 секунди пред Кацута и успя да контролира развоя в заключителните три отсечки. В пауърстейджа той завърши втори, отстъпвайки единствено на Нювил с минималните 0.078 секунди.

„Чувствам огромно облекчение и радост. Свършихме отлична работа, но заслугата е и на целия отбор. Да имаш трима пилоти на подиума е нещо невероятно, а в Швеция е още по-специално. Това е страхотно рали по много причини“, заяви Еванс, цитиран от WRC.