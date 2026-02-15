Новини
България »
Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на кмета на село Бата след влязла в сила присъда

Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на кмета на село Бата след влязла в сила присъда

15 Февруари, 2026 21:12 517 3

  • село-
  • бата-
  • георги георгиев-
  • поморие-
  • купуване на гласове

През 2021 г. кметът на селото беше задържан при специализирана полицейска операция по разследване за купуване на гласове

Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на кмета на село Бата след влязла в сила присъда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Поморие прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Бата Георги Георгиев. Решението е публикувано на официалната интернет страница на комисията. Там се съобщава, че е уведомена и Централната избирателна комисия за насрочване на частичен избор за кмет на селото, посочи БТА.

От ОИК посочват, че кметът е осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс. С решение от декември 2025 г. Върховният касационен съд е потвърдил присъдата за престъпление от общ характер – купуване на гласове. Наложено му е наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, чието изтърпяване е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно, когато след избирането му той бъде осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер. Кметът обаче продължи да изпълнява пълномощията си, заради което група общински съветници от Общинския съвет в Поморие подадоха през януари т.г. сигнал, че повече от месец след окончателното съдебно решение няма публична информация за предприетите от общинската администрация и ОИК действия. Те посочиха, че забавянето може да наруши законовите срокове и да ограничи политическите права на жителите на село Бата.

БТА припомня, че през 2021 г. кметът на селото беше задържан при специализирана полицейска операция по разследване за купуване на гласове.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От коя

    2 0 Отговор
    партия е Г-н Кмета?

    Коментиран от #2

    21:39 15.02.2026

  • 2 от някое

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "От коя":

    от прокситата на бкп

    21:42 15.02.2026

  • 3 питам

    0 0 Отговор
    А защо не пишете от коя партия е , и защо още тогава не е бил подсъдим , и вкаран в затвора !!

    21:51 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове