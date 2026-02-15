Новини
Крими »
Росен Йорданов за "Петрохан": Не виждам ритуал, има някаква символика само в качването на Околчица

Росен Йорданов за "Петрохан": Не виждам ритуал, има някаква символика само в качването на Околчица

15 Февруари, 2026 11:29, обновена 15 Февруари, 2026 10:35 2 612 69

  • росен йорданов-
  • петрохан-
  • разследване

Прибързаните заключения и политическите интерпретации само замъгляват същинските въпроси , смята криминалният психолог

Росен Йорданов за "Петрохан": Не виждам ритуал, има някаква символика само в качването на Околчица - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Социалният и криминален психолог Росен Йорданов коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" трагичния случай "Петрохан" с шест жертви, който разтърси страната.

Според него прибързаните заключения и политическите интерпретации само замъгляват същинските въпроси – мотивите, механизмите на влияние и евентуалните институционални пропуски.

Йорданов подчерта, че не може да се говори за единен мотив:

"Първо, имаме шест смъртни случая. Най-вероятно имаме пет самоубийства и едно убийство, или четири самоубийства и две убийства. Така, че мотивите не можем да ги генерализираме за всички. Второ, мотивите са най-трудното нещо, когато трябва да се анализира толкова голямо престъпление – още повече, когато тепърва се запознаваме с живота и дейността на тези хора."

По думите му, освен индивидуални, е възможно да са действали и групови мотиви, което допълнително усложнява анализа.

Психологът обърна внимание на структурата на групата и възможните функционални роли в нея:

"Имаме човек, който е адвокат. Имаме човек, който е счетоводител. И имаме човек, който най-вероятно се е занимавал с пиара на организацията – със създаване на сайтове, с привличане на хора и деца за лагерите. Ако ги разпределим по тези роли, започва да прилича на организация."

Той посочи, че обясненията не могат да се търсят само в религиозни или криминалистични рамки:

"Няма да ни стигне само обяснението от будизма или само обяснението от криминалистиката. Трябва и психология."

Йорданов коментира и начина на живот на лидера на групата – Ивайло Калушев:

"Представете си как е живял Ивайло Калушев – пътувания по целия свят, изследователски проекти, закупуване на имоти. Лека-полека започваш да свикваш с този начин на живот. Откъсваш се от света. Говорим за лайфстайл."

Росен Йорданов постави под съмнение определението "ритуално самоубийство":

"Аз не бих избързал с твърдението, че става дума за ритуалност. Ритуалност може би има в завеждането на децата на Околчица – там има символика. Но не бих генерализирал."

Според психолога има две основни хипотези:

"Първият мотив ще го нарека финансов. Финансовият кладенец е започнал с времето да изтънява сериозно. Вторият мотив го свързвам с процесите по разобличаване на тази група – сигнали от родители, най-вече бащи и пастроци на засегнати деца."

Той подчерта, че са необходими конкретни отговори:

"Как и кога започват процесите и кой е конкретно отговорен? Какъв точно е бил сигналът, който не стига до прокуратурата? Защо не стига? Да се издири преписката, да се види кой е санкционирал."

По думите му подобни структури често се характеризират с едно чувство за превъзходство – морално, интелектуално, естетическо.

На въпрос дали институциите – ОД на МВР в Монтана, Държавната агенция за закрила на детето и ДАНС – са могли да предотвратят трагедията, Йорданов отговори:

"Технологично така могат да се случват нещата. Постъпва сигнал. Обаждат се на майката, тя казва: "Той лъже". Един немотивиран служител затваря случая. Вариант две – докладва се нагоре, звъни се на министър, казва се "Не се престаравайте". Тези варианти съществуват."

Случаят продължава да поражда множество въпроси – както за механизмите на влияние в затворени общности, така и за реакцията на институциите при сигнали за насилие. Според Росен Йорданов, отговорите ще изискват задълбочено разследване и отказ от прибързани политически интерпретации.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 16 Отговор
    10 командоси с АТВ та са дошли по черният път където няма камери.Кметът на Гинци и Деян който ги намери казват че хижата е зарината с гилзи от автомати и пушки.

    Коментиран от #6, #35

    10:38 15.02.2026

  • 2 Банцко

    23 4 Отговор
    Моля поканете Азис и Коцето Калки за изказване по случая

    Коментиран от #30, #39

    10:39 15.02.2026

  • 3 Данъкоплатец

    12 7 Отговор
    НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Работил до 2012-та година в Холивуд
    заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    10:40 15.02.2026

  • 4 Фори

    13 4 Отговор
    Как ще изтънява финансовия ресурс? Адвоката е взел няколко милиона евро хонорар от Росатом. Това ще стигне и за внуците!

    Коментиран от #17

    10:41 15.02.2026

  • 5 Пич

    19 7 Отговор
    Чаках ви да навържете нещата, защото нишката е дебела като корабно въже и свети в червено, и пак не успяхте! Не обичам да показвам на враговете точно колко ме бива, но малоумните им спекулации трябва да бъдат ударени. Та какво в глупостта си разните спецове сгрешиха яко, а вие въобще не схванахте?! Кучетата!!! Решиха че като убият кучетата заедно с хората, ще създадат впечатление за неноемална секта. И почти щяха да успеят, защото вашите коментари бяха жалки от сорта - Ах, каква жестокост към животни! Но има мислещи хора като мен, които не са леваци!!! Защо?! Защото аз знам, че това не е жестокост към домашни любимци !!! Това е екзекуция на работници - част от бандата !!! За спрелите - точно кучетата са важна част от бандата !!! Обучени са били подобно на митничарските, да откриват дрога и други неща. И да водят през тунелите на пещерите от България към Сърбия!!! Ако аз ръководех операцията, също щях да разпоредя екзекуцията на кучетата !!! Но да ги закопаят, за да няма нишки!!! Защото ако аз разкривах така помия и кучетата бяха оставени живи, щях да се сближа с тях, да ги науча ( а те са научени и ще бъде лесно ), да изпълняват мои команди. И щях да кажа - Рекс, Берта - Търси !!! Тогава щяха да ме заведат точно там , където онези се страхуват !!! Така че няма нито един убит домашен любимец, всички убити са от бандата!!!

    Коментиран от #40

    10:41 15.02.2026

  • 6 БеГемот

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти не си наред ....от лудницата ли пишеш...даже Козлодуй беше по нормален...

    10:44 15.02.2026

  • 7 Този

    14 11 Отговор
    стига се е упражнявал върху смъртта на и
    Убитите. Търсете убийците и спрете да очерняте паметта на загиналите. Те са били порядъчни хора и каузата им е била да охраняват Натура 2000. А и д-р Петър Берон каза, че познавал Калушев и отрече, такива пещерняци и екстремни спортисти да имат меланхолна депресия 7 да се самоубиват. И той е бил в Мексико и по целия свят, където е ходил Калушев.

    10:45 15.02.2026

  • 8 гхбф

    6 5 Отговор
    Май е време да се затвори темата побързайте народа , символики символики а цинете нагоре

    10:45 15.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нико

    10 9 Отговор
    И този го гонят секта и педофили. Педофил,сектант убива пред Ботев.Логично.

    10:47 15.02.2026

  • 11 гйгдц

    5 4 Отговор
    Май е време да се затвори темата побъркахте народа народа , символики символики а ценете нагоре

    Коментиран от #27

    10:48 15.02.2026

  • 12 А ПРЕДИ ДНИ БЕШЕ

    17 5 Отговор
    Твърдо за това че те сами са се убили ритуално. Спрете махнете се от ефира днес така утре онака. ЖАЛКО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ВИ. ПСИХОЛОГ БИЛ.

    10:49 15.02.2026

  • 13 Само селкия идот

    10 2 Отговор
    Още не се е изказал, но със сигурност ще е с най- точния коментар.
    Хахаха! За гуцанките няма да питам! Обещавам!

    10:50 15.02.2026

  • 14 Тоз е психолог, колкото ние сме космонав

    19 7 Отговор
    Неуважително пренебрежително поведение и външен вид
    какъв психолог, кви 2 лева.
    Този е толкова психолог, колкото ние публиката сме космонавти.
    Говори махленски, не като специалист, защото не е такъв.

    10:50 15.02.2026

  • 15 анонимен

    10 4 Отговор
    Постоянно ни облъчвате с една и съща информация за да я запомним и приемем Е НЯМА КАК ДА СТАНЕ, защото сме мислещи хора, По всички програми всякакви поставени пратени повтарят едно и също само да не се забележи участието на държавата в цялата дейност на Петрохан. По света има много обратни, но всеки работи нещо и тук зависи с какво се занимават. всички облъчваха народа с темата за сексуалните влечения, умишлено се избягва какво са правели, какъв канал и за какво наркотици ли.......Държавата явно е била намесена явно а и първи са били ДАНС ( а може да са били заедно с подаване на сигнала). В момента от близко минало те се ръководят от Боко и дружката му Д. Пеевчо. Престанете да повтаряте едно и също да облъчвате народа няма да ви повярваме

    10:52 15.02.2026

  • 16 Няма кеш

    3 3 Отговор
    Няма и деца? Колко мотиви още? Прав е.

    10:53 15.02.2026

  • 17 Митко

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Фори":

    Адвоката няма адвокатски права и никога не е имал, не е регистриран към никоя адвокатска колегия . Но ако е работел за Росатом и са му плащали , това е лесно проверимо , надявам се да не са му плащали кеш .

    Коментиран от #48

    10:54 15.02.2026

  • 18 Употребени и убити

    12 2 Отговор
    Символиката е мракобесната ДС да прикрие следите от убийствата. Да изглежда кото самоубийство, до върха където е загинал Ботев. Това оскверняване паметта на поета. Защото тези извратеняци са употребени от службите, за непозволен трафик и убити. Всичките им спонсори, създатели, покровители, са свързани с комуниттическите служби ог ДС.

    10:54 15.02.2026

  • 19 Това е стрес тест на българите

    2 7 Отговор
    Да се види какви са тенденцииъе в българското общество
    Всичко е под контрол
    Шестимата боядисани с червена боя за да се избегне евентуално някой случаен да види телата кокто са уж безжизнени
    Вече са извън страната убитите и са защитени свидетели
    Трябва от време на време да се правят стрес тестове на обществото за да се виждат какви са тенденциите и нагласите

    Коментиран от #21, #41

    10:54 15.02.2026

  • 20 По средата

    7 2 Отговор
    Истината е някъде по средата.За две неща психологът е абсолютно прав --Данс през 2022 г е изпратила в прокуратурата ,че има данни за престъпление.Преписката остава в регистратурата,защото някой е неглижирал проблема.След една година разните преписки се унищожават,освен тези с гриф секретно.И така.Но може би тези хора от Петрохан са избрани точно като бушони. Кой да ти каже.

    10:58 15.02.2026

  • 21 Голяма конспирация

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Това е стрес тест на българите":

    На кого тогава са направили аутопсия?!

    11:00 15.02.2026

  • 22 енигма

    7 5 Отговор
    Когато майка дава милион и сина си на Калушев и вини сина си в защита на Калушев, без съмнение самия Калушев е също толкова неразбираем и загадъчен за не облъчените от неговите проповеди.
    Той е добрия пепефил, атакуван от рота дансаджии с танкове...

    11:02 15.02.2026

  • 23 За тези психолози защо няма клинична

    6 1 Отговор
    Пътека по НЗОК
    а за психиатри има
    ОПГ организирана психологическа група
    Ако има пътека по НЗОК за психолози касата ще фалира

    11:06 15.02.2026

  • 24 Коня Солтуклиева

    9 2 Отговор
    А има ли ритуал и символика в тиквенооражевата дрешка, с каквито се издокарва само Боко?! :))

    11:06 15.02.2026

  • 25 Това милиционерско Леке!

    8 1 Отговор
    Докога ще вони в ефира!?

    11:06 15.02.2026

  • 26 Тоя е

    9 1 Отговор
    така нареченото платено мекере.

    11:06 15.02.2026

  • 27 Домакиня

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "гйгдц":

    Никакви цени не са нагоре.Пазарувам постоянно.Ако искаш да ядеш тиквички,краставици и домати посред зима,плащаш по-скъпо.Ако искаш да ядеш в ресторант -също.Някой се опитва да натяга обстановката. Темата за Петрохан не е безобидна.Хората просто си казват мен какво ме засяга това и става страшно като краен резултат.

    11:06 15.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 анонимен

    6 1 Отговор
    Нямаше да има "случая Петрохан" Ако Борисов не беше продал базата на приближената си тогава Федосава.Искра Фидосова е омъжена за по-младия от нея сръбски гражданин Томислав Живкович, бивш футболист на „Раднички Пирот“. Как може да се продаде база влизаща в международните европейски туристически маршрути!!!

    Коментиран от #69

    11:10 15.02.2026

  • 30 коцето калки

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Банцко":

    вече се изказа преди няколко дена още не следиш нещата… само газис остана

    11:11 15.02.2026

  • 31 тоз и той поредния замазвач

    6 2 Отговор
    символиката с околчица е че трябва да изглежда като самоубийство и да се връзва със последния пост на психо-ламата въпроса е там ли са ги убили или само са ги закараи до там после

    11:13 15.02.2026

  • 32 Холмс

    3 2 Отговор
    Да стреляли и едните и другите с автомати и накрая улучени с по един 9 мм в главата! Андреева вместо да ги защити, призна че са секта!

    11:14 15.02.2026

  • 33 Панчуг

    3 3 Отговор
    Аман от тъпи и прости милиционери.

    11:17 15.02.2026

  • 34 Стига!

    3 4 Отговор
    Стига бе, лакей долен, теляк и ваксаджия на Тиквата и на Прасето, стига! КОЙ си ти, че да дрънкаш за педофилия, като разбира се, хвърляш вината на лидери и активисти на ПП и ДБ?! КОЙ си ти бе, нищожество Росенчо и от коя серия си купи дипломата за "криминален психолог?!" Че ти за чеп за зеле не ставашбе, нищожество! Политици били "финансирали педофили"! Наглост, потресаваща наглост, цинизъм и слугинаж, на които би завидял дори чалгарският простак Хаджи Тошко Африкански с много мръсния и циничен език! Добре бе, Росене, добре! КОЙ съдия е взел решение, че става дума за педофилия и подобни престъпления, КОЙ съд е стигнал до такова заключение, или това е родена в празната ти кратуна версия по "една случайност", много удобна на Тиквата и на Прасето! Само че, Раосене, само че нищожество мазно и оросено от банкянска влага, иситната се очертава съвсем друга и тогава ще те видим каква песен ще пееш! Столичният кмет е финансирал група хора, високо образовани и нтелигентни, от известни семейстав, защото тази група се е борела против трафик на огромни количества кокаин, трафик на проститутки, на хора и други престъпления, вършени с мълчаливото съгласие на ГДБОБ, МВР-то на мутрата от СИК и подобни паразитни структури, които уж "се борят срещу корупцията"! Защо не каза нищо за онези черни джипове, за АТВ-етата, от които, както се окааз, е стреляно? Защо пропусна тези факти бе, нищожество Росенчо?! Я бягай обратно на сергията, от която си си купил "дипломата",

    11:19 15.02.2026

  • 35 Монк

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И от къде са дошли тези АТВ нали трябва по некъв начин трябва да ги предвижат до там, или после са излетели! Този Деян каза шейни! Сигурно са били и облечени като дядо коледовци! Деян има най големия мотив да ги убие, прехвърлили му средствата си той да ги ръководи!

    Коментиран от #59

    11:19 15.02.2026

  • 36 Хмм

    1 1 Отговор
    "самоубили се" с пистолета на Николай

    11:20 15.02.2026

  • 37 дядо леонид.......

    1 2 Отговор
    освен ,че е уж крими.психолог тоз какво работи????

    11:20 15.02.2026

  • 38 за размисъл

    4 2 Отговор
    мутри/сътрудници на данс/ с полицейски униформи влизат в хижата,вземат законното оръжие на присъстващите и ги отстрелват с личното им оръжие,приличащо на самоубийство!

    11:22 15.02.2026

  • 39 Не така бе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Банцко":

    Къде остави и съпруга на Азис?!
    Та те вече са едно семейство?!
    Трябва и той да бъде поканен...

    11:23 15.02.2026

  • 40 Хихи

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Това дето си написал става за приказка за деца. Кучета тътрещи се по пещери, за да пренасят наркотици. Те са имали дрон, който можел да носи десетки килограми, ще се завират по пещерите да пренасят дрога. От какъв зор? Това да не ти е границата на Мексико с Щатите? Че наште граници са си разграден двор, особено тази със Сърбия.

    Коментиран от #56, #58

    11:23 15.02.2026

  • 41 амо тествания

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Това е стрес тест на българите":

    и кмета на селото са му се привидели убити хора пред хижата и много гилзи нали? и овчарчето му се е привидял човек с кръв по главата и прозореца на кемпера нали а родителите кого ще погребът после? или казваш и те са в схемата? ама ти си бил много облъчен намалимги малко тия филми гледай малко комедии нещо

    Коментиран от #49

    11:24 15.02.2026

  • 42 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙

    2 1 Отговор
    ПРИ ТОЛКОЗ БУДИЗТИ В БЪЛГАРИЯ
    КМЕТА НА СОФИЯ ГРАД
    ОТ ХАЛИТЕ ДА НАПРАВИ...БУДИЦКИ ХРАМ
    И С ЧАЙНА...„ПРИ ГУРУТУ”....☝

    11:26 15.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ВСИЧКИТЕ ОТ ПП ДБ СА ОТ СЕКТАТА НА ЛАМЯТА МУНЧО ...................... КОЙТО ЩЕ НИ ОТВЕДЕ ПРИ СВОЯ БОГ ПУТЛЕР ......................... ФАКТ !

    11:26 15.02.2026

  • 45 Мими Кучева🐕

    2 1 Отговор
    По случая изказаха ли се Киро Цанадеца и Мара Цънцаранайката?🤔🦃🤗🦃🤔

    11:26 15.02.2026

  • 46 Изписана работа

    2 1 Отговор
    Тримата като кебапчета на скара подредени, случайно така паднали строени. Вън на снега са като в морга- за определяне точно часа на смъртта поради минус градуси вероятноне може.

    11:28 15.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 дядо леонид...

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Митко":

    Службите не плащат както ти си мислиш ...По банков път...попитай как плаща тв на тези ,които и играят в "Театрите"....Ще разбереш и защо са всички оказиони ,които продават картини за по 30милиона и кой стои зад тях...милионите.........Ако не знаеш да ти кажа......получили са сигнал ........за чужди ловци и са създали хъб срещу тях и едновременно са им вменили роля на депо наркотици.........Няма хора няма проблеми!

    11:29 15.02.2026

  • 49 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "амо тествания":

    Да бе, той и "будиста" от Подуяне "не е" гръмнал децата и майка си, щото има "свидетели", които видели да "отлита" летяща чиниия, рязко завила към Петрохан.... Аман от "конспиратори"!

    11:29 15.02.2026

  • 50 Налучква правия път

    0 1 Отговор
    но и той е от чантаджиите.
    А те както знаем няма да седнат да режат клона на който седят и да тръгнат да разследват себе си, защото ще мирише лошо и надалеч.
    Казва нещо, но увъртяно и усукано и пак не казва всичко баш както си е.
    А то се вижда.
    калуш ламя е стигнал далеч в нарцисизма си нашите хубавци са го проспали.
    Кой знае колко още щеше да си вее байряка ако не беше врътнато кранчето…

    11:29 15.02.2026

  • 51 Умник

    3 1 Отговор
    Аре някой да даде разумно обяснение защо дрехите на единия труп са разкъсани и то така, че все едно е влацхен за ръцете. Какво е правил преди да се гръмне, че задните му части да са на показ.

    Коментиран от #53, #55

    11:30 15.02.2026

  • 52 Престанете!

    2 3 Отговор
    Престанете да триете истината, ако имате и грам достойнство! Да, този на снимката днес беше поканен от мазния Любенов да излее поредната кофа с помия по ПП и ДБ! Само че, до дни истинатна излиза и тогава, жална им майка и на назначените от Тиквата и Прасеот "криминални психолози,, и на мазни водещи като Гошо!

    Коментиран от #62

    11:31 15.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Умник

    3 0 Отговор
    Нещо не мога да разбера - как единия се е гръмнал два пъти. С единия изстрел си отнесъл носа и зъбите и вместо да припадне, решил да се гръмне втори път по-успешно. По-голяма тъпотия не можахте ли да измислите? По достоверно щеше да е ако бяхте казли, че някой от другите двама го е доубил да не се мъчи.

    Коментиран от #57

    11:36 15.02.2026

  • 55 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Умник":

    Колкото има "разумно обяснение" баща да гръмне двете си деца и майка си, толкова и това станало на Петрохан и Околчица...
    Общото между тях е някакъв псевдобудизъм, т.е. секта!

    11:37 15.02.2026

  • 56 Добреее

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хихи":

    Можем вече да си помислим защо са ходили на специализация в Мексико. Чудех се какво са търсили в Мексико, ама май стигнахме до някакъв отговор - били са на специализация.

    Коментиран от #66

    11:40 15.02.2026

  • 57 „Мала”

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Умник":

    Шото му е здрава...🎃та

    11:41 15.02.2026

  • 58 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хихи":

    Много глупав апостроф! Завършвам - и други! Дадох примера с наркотиците за да ви е максимално разбираемо, защото не сте много схватливи! А ти доказваш че дори ви нафценявам. Казах преди че основно прекарват големи количества нелегално оръжие, а това с дрон не може да стане!!! Нито е рентабилно да стане по земята, защото ще бъде заснето от руски и натовски сателити!!! Да обяснявам ли като за слабоумни защо трябва да се пазят и от натовски сателити?! И поне може да се опиташ да разбереш какво четеш, защото никъде не казвам, че кучетата са пренасяли нещо!!!

    11:42 15.02.2026

  • 59 обективност

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Монк":

    от сръбия

    11:51 15.02.2026

  • 60 Така

    1 1 Отговор
    Финансовият мотив не издържа, това са хора, които чиито живот не е зависел от спонсори. Дейността им като НПО може би е зависела от спонсори, но не и личният им живот. Професионален пещерняк, адвокат, счетоводител - това са хора реализирани и доказали се всеки един в своята професия. Ако НПО-то е имало чак такива финансови проблеми са могли в най-лошия случай да го закрият и всеки да продължи сам по пътя си.
    Вторият мотив - сигналите за педофилия, също не е издържан. Сигналите, доколкото има някаква информация, са били само по адрес на Калушев и са касаели него лично. Обърнете внимание, първият сигнал е подаден от Валери Андреев през 2022г - цели 5 години след като се е прибрал от Мексико. И това става в същата годината, в която е регистрирано НПО-то на Калушев - 2022г. Може да е съвпадение, но може и да не е...Така или иначе сигналите не касаят другите членове на групата и следователно не могат да са мотив за останалите да се самоубият. Освен ако Калушев не е бил за тях някакъв идол и те сляпо са го последвали самоубивайки се заедно с него.

    Коментиран от #61, #65

    11:53 15.02.2026

  • 61 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Така":

    Тека е,Лама Калушев е вкарвал сама главичката.♥️🤗🤣👍

    12:03 15.02.2026

  • 62 Чудя се

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Престанете!":

    Когато фактите говорят,какво значи някого се плюе.ПП-ейци ИЗКАЧАТ от всичко свързано с аферата Петрохан.Калушев с какъв мотив е плащал огромни такси в частното училище на момчето.Има нещо много ГНИЛО в цялата история и ние си коментираме.Нашето мнение е "дупка в морето Явно ти си ПРИСТРАСТЕН,щом толкова рязко коментираш.

    12:04 15.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 !!!

    2 0 Отговор
    И да триете, и да не триете, за целокупния български народ чалгаринът Хаджи Тошко Африкански е простак с мърсен и циничен език! Та просто предложих този на снимката да отиде при него и да му прави компания! "Лика-прилика" са си, нали?

    Коментиран от #67

    12:08 15.02.2026

  • 65 Поговорка

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Така":

    " Между сухото,изгаря и мокрото".Обаче,няма как да живееш с един човек денонощно и да не знаеш какво точно става.Бащата на Валери е също толкова виновен,защото като щраус си е заравял главата и е оставял жена си да го лъже.

    12:10 15.02.2026

  • 66 Ами добре

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Добреее":

    Пиши направо каква ти е версията. Че иначе трябва си фантазирам конспирации. Със сигурност са се занимавали с подводни гмуркания и изследване на подводни пещери - има сведения и филми за тази им дейност, които го потвърждават. Това първо. Второ - на базата им са гостували голям брой техни приятели, които са идвали като на почивка. Като събереш едно и две според теб подобни обстоятелства предразполагат ли за "специализация" в някаква незаконна дейност, за каквато предполагам намекваш?

    Коментиран от #68

    12:13 15.02.2026

  • 67 Виж сега

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "!!!":

    От ИТН бръкнаха в здравето на някои хора,защото НАЗОВАХА ИСТИНАТА ГРУБО.Да де,ама от "културно " изнасяне на фактите няма полза.Трябва някой "да удари шамар",за да спре фалшивия плач,образно казано

    12:15 15.02.2026

  • 68 Слушай

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ами добре":

    Версия на Стефан Гамизов в ютуб.Има логика

    12:17 15.02.2026

  • 69 Няма да разберем

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "анонимен":

    Може и да е било капан,но това НЕ оневинява последвалите постъпки на ПП-ейци по легализиране и спонсориране на сектата.

    12:23 15.02.2026