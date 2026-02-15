Росен Йорданов за "Петрохан": Не виждам ритуал, има някаква символика само в качването на Околчица

Социалният и криминален психолог Росен Йорданов коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" трагичния случай "Петрохан" с шест жертви, който разтърси страната.
Според него прибързаните заключения и политическите интерпретации само замъгляват същинските въпроси – мотивите, механизмите на влияние и евентуалните институционални пропуски.
Йорданов подчерта, че не може да се говори за единен мотив:
"Първо, имаме шест смъртни случая. Най-вероятно имаме пет самоубийства и едно убийство, или четири самоубийства и две убийства. Така, че мотивите не можем да ги генерализираме за всички. Второ, мотивите са най-трудното нещо, когато трябва да се анализира толкова голямо престъпление – още повече, когато тепърва се запознаваме с живота и дейността на тези хора."
По думите му, освен индивидуални, е възможно да са действали и групови мотиви, което допълнително усложнява анализа.
Психологът обърна внимание на структурата на групата и възможните функционални роли в нея:
"Имаме човек, който е адвокат. Имаме човек, който е счетоводител. И имаме човек, който най-вероятно се е занимавал с пиара на организацията – със създаване на сайтове, с привличане на хора и деца за лагерите. Ако ги разпределим по тези роли, започва да прилича на организация."
Той посочи, че обясненията не могат да се търсят само в религиозни или криминалистични рамки:
"Няма да ни стигне само обяснението от будизма или само обяснението от криминалистиката. Трябва и психология."
Йорданов коментира и начина на живот на лидера на групата – Ивайло Калушев:
"Представете си как е живял Ивайло Калушев – пътувания по целия свят, изследователски проекти, закупуване на имоти. Лека-полека започваш да свикваш с този начин на живот. Откъсваш се от света. Говорим за лайфстайл."
Росен Йорданов постави под съмнение определението "ритуално самоубийство":
"Аз не бих избързал с твърдението, че става дума за ритуалност. Ритуалност може би има в завеждането на децата на Околчица – там има символика. Но не бих генерализирал."
Според психолога има две основни хипотези:
"Първият мотив ще го нарека финансов. Финансовият кладенец е започнал с времето да изтънява сериозно. Вторият мотив го свързвам с процесите по разобличаване на тази група – сигнали от родители, най-вече бащи и пастроци на засегнати деца."
Той подчерта, че са необходими конкретни отговори:
"Как и кога започват процесите и кой е конкретно отговорен? Какъв точно е бил сигналът, който не стига до прокуратурата? Защо не стига? Да се издири преписката, да се види кой е санкционирал."
По думите му подобни структури често се характеризират с едно чувство за превъзходство – морално, интелектуално, естетическо.
На въпрос дали институциите – ОД на МВР в Монтана, Държавната агенция за закрила на детето и ДАНС – са могли да предотвратят трагедията, Йорданов отговори:
"Технологично така могат да се случват нещата. Постъпва сигнал. Обаждат се на майката, тя казва: "Той лъже". Един немотивиран служител затваря случая. Вариант две – докладва се нагоре, звъни се на министър, казва се "Не се престаравайте". Тези варианти съществуват."
Случаят продължава да поражда множество въпроси – както за механизмите на влияние в затворени общности, така и за реакцията на институциите при сигнали за насилие. Според Росен Йорданов, отговорите ще изискват задълбочено разследване и отказ от прибързани политически интерпретации.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #35
10:38 15.02.2026
2 Банцко
Коментиран от #30, #39
10:39 15.02.2026
3 Данъкоплатец
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Работил до 2012-та година в Холивуд
заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
10:40 15.02.2026
4 Фори
Коментиран от #17
10:41 15.02.2026
5 Пич
Коментиран от #40
10:41 15.02.2026
6 БеГемот
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти не си наред ....от лудницата ли пишеш...даже Козлодуй беше по нормален...
10:44 15.02.2026
7 Този
Убитите. Търсете убийците и спрете да очерняте паметта на загиналите. Те са били порядъчни хора и каузата им е била да охраняват Натура 2000. А и д-р Петър Берон каза, че познавал Калушев и отрече, такива пещерняци и екстремни спортисти да имат меланхолна депресия 7 да се самоубиват. И той е бил в Мексико и по целия свят, където е ходил Калушев.
10:45 15.02.2026
8 гхбф
10:45 15.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нико
10:47 15.02.2026
11 гйгдц
Коментиран от #27
10:48 15.02.2026
12 А ПРЕДИ ДНИ БЕШЕ
10:49 15.02.2026
13 Само селкия идот
Хахаха! За гуцанките няма да питам! Обещавам!
10:50 15.02.2026
14 Тоз е психолог, колкото ние сме космонав
какъв психолог, кви 2 лева.
Този е толкова психолог, колкото ние публиката сме космонавти.
Говори махленски, не като специалист, защото не е такъв.
10:50 15.02.2026
15 анонимен
10:52 15.02.2026
16 Няма кеш
10:53 15.02.2026
17 Митко
До коментар #4 от "Фори":Адвоката няма адвокатски права и никога не е имал, не е регистриран към никоя адвокатска колегия . Но ако е работел за Росатом и са му плащали , това е лесно проверимо , надявам се да не са му плащали кеш .
Коментиран от #48
10:54 15.02.2026
18 Употребени и убити
10:54 15.02.2026
19 Това е стрес тест на българите
Всичко е под контрол
Шестимата боядисани с червена боя за да се избегне евентуално някой случаен да види телата кокто са уж безжизнени
Вече са извън страната убитите и са защитени свидетели
Трябва от време на време да се правят стрес тестове на обществото за да се виждат какви са тенденциите и нагласите
Коментиран от #21, #41
10:54 15.02.2026
20 По средата
10:58 15.02.2026
21 Голяма конспирация
До коментар #19 от "Това е стрес тест на българите":На кого тогава са направили аутопсия?!
11:00 15.02.2026
22 енигма
Той е добрия пепефил, атакуван от рота дансаджии с танкове...
11:02 15.02.2026
23 За тези психолози защо няма клинична
а за психиатри има
ОПГ организирана психологическа група
Ако има пътека по НЗОК за психолози касата ще фалира
11:06 15.02.2026
24 Коня Солтуклиева
11:06 15.02.2026
25 Това милиционерско Леке!
11:06 15.02.2026
26 Тоя е
11:06 15.02.2026
27 Домакиня
До коментар #11 от "гйгдц":Никакви цени не са нагоре.Пазарувам постоянно.Ако искаш да ядеш тиквички,краставици и домати посред зима,плащаш по-скъпо.Ако искаш да ядеш в ресторант -също.Някой се опитва да натяга обстановката. Темата за Петрохан не е безобидна.Хората просто си казват мен какво ме засяга това и става страшно като краен резултат.
11:06 15.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 анонимен
Коментиран от #69
11:10 15.02.2026
30 коцето калки
До коментар #2 от "Банцко":вече се изказа преди няколко дена още не следиш нещата… само газис остана
11:11 15.02.2026
31 тоз и той поредния замазвач
11:13 15.02.2026
32 Холмс
11:14 15.02.2026
33 Панчуг
11:17 15.02.2026
34 Стига!
11:19 15.02.2026
35 Монк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И от къде са дошли тези АТВ нали трябва по некъв начин трябва да ги предвижат до там, или после са излетели! Този Деян каза шейни! Сигурно са били и облечени като дядо коледовци! Деян има най големия мотив да ги убие, прехвърлили му средствата си той да ги ръководи!
Коментиран от #59
11:19 15.02.2026
36 Хмм
11:20 15.02.2026
37 дядо леонид.......
11:20 15.02.2026
38 за размисъл
11:22 15.02.2026
39 Не така бе
До коментар #2 от "Банцко":Къде остави и съпруга на Азис?!
Та те вече са едно семейство?!
Трябва и той да бъде поканен...
11:23 15.02.2026
40 Хихи
До коментар #5 от "Пич":Това дето си написал става за приказка за деца. Кучета тътрещи се по пещери, за да пренасят наркотици. Те са имали дрон, който можел да носи десетки килограми, ще се завират по пещерите да пренасят дрога. От какъв зор? Това да не ти е границата на Мексико с Щатите? Че наште граници са си разграден двор, особено тази със Сърбия.
Коментиран от #56, #58
11:23 15.02.2026
41 амо тествания
До коментар #19 от "Това е стрес тест на българите":и кмета на селото са му се привидели убити хора пред хижата и много гилзи нали? и овчарчето му се е привидял човек с кръв по главата и прозореца на кемпера нали а родителите кого ще погребът после? или казваш и те са в схемата? ама ти си бил много облъчен намалимги малко тия филми гледай малко комедии нещо
Коментиран от #49
11:24 15.02.2026
42 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙
КМЕТА НА СОФИЯ ГРАД
ОТ ХАЛИТЕ ДА НАПРАВИ...БУДИЦКИ ХРАМ
И С ЧАЙНА...„ПРИ ГУРУТУ”....☝
11:26 15.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ЕДГАР КЕЙСИ
11:26 15.02.2026
45 Мими Кучева🐕
11:26 15.02.2026
46 Изписана работа
11:28 15.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 дядо леонид...
До коментар #17 от "Митко":Службите не плащат както ти си мислиш ...По банков път...попитай как плаща тв на тези ,които и играят в "Театрите"....Ще разбереш и защо са всички оказиони ,които продават картини за по 30милиона и кой стои зад тях...милионите.........Ако не знаеш да ти кажа......получили са сигнал ........за чужди ловци и са създали хъб срещу тях и едновременно са им вменили роля на депо наркотици.........Няма хора няма проблеми!
11:29 15.02.2026
49 Гост
До коментар #41 от "амо тествания":Да бе, той и "будиста" от Подуяне "не е" гръмнал децата и майка си, щото има "свидетели", които видели да "отлита" летяща чиниия, рязко завила към Петрохан.... Аман от "конспиратори"!
11:29 15.02.2026
50 Налучква правия път
А те както знаем няма да седнат да режат клона на който седят и да тръгнат да разследват себе си, защото ще мирише лошо и надалеч.
Казва нещо, но увъртяно и усукано и пак не казва всичко баш както си е.
А то се вижда.
калуш ламя е стигнал далеч в нарцисизма си нашите хубавци са го проспали.
Кой знае колко още щеше да си вее байряка ако не беше врътнато кранчето…
11:29 15.02.2026
51 Умник
Коментиран от #53, #55
11:30 15.02.2026
52 Престанете!
Коментиран от #62
11:31 15.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Умник
Коментиран от #57
11:36 15.02.2026
55 Гост
До коментар #51 от "Умник":Колкото има "разумно обяснение" баща да гръмне двете си деца и майка си, толкова и това станало на Петрохан и Околчица...
Общото между тях е някакъв псевдобудизъм, т.е. секта!
11:37 15.02.2026
56 Добреее
До коментар #40 от "Хихи":Можем вече да си помислим защо са ходили на специализация в Мексико. Чудех се какво са търсили в Мексико, ама май стигнахме до някакъв отговор - били са на специализация.
Коментиран от #66
11:40 15.02.2026
57 „Мала”
До коментар #54 от "Умник":Шото му е здрава...🎃та
11:41 15.02.2026
58 Пич
До коментар #40 от "Хихи":Много глупав апостроф! Завършвам - и други! Дадох примера с наркотиците за да ви е максимално разбираемо, защото не сте много схватливи! А ти доказваш че дори ви нафценявам. Казах преди че основно прекарват големи количества нелегално оръжие, а това с дрон не може да стане!!! Нито е рентабилно да стане по земята, защото ще бъде заснето от руски и натовски сателити!!! Да обяснявам ли като за слабоумни защо трябва да се пазят и от натовски сателити?! И поне може да се опиташ да разбереш какво четеш, защото никъде не казвам, че кучетата са пренасяли нещо!!!
11:42 15.02.2026
59 обективност
До коментар #35 от "Монк":от сръбия
11:51 15.02.2026
60 Така
Вторият мотив - сигналите за педофилия, също не е издържан. Сигналите, доколкото има някаква информация, са били само по адрес на Калушев и са касаели него лично. Обърнете внимание, първият сигнал е подаден от Валери Андреев през 2022г - цели 5 години след като се е прибрал от Мексико. И това става в същата годината, в която е регистрирано НПО-то на Калушев - 2022г. Може да е съвпадение, но може и да не е...Така или иначе сигналите не касаят другите членове на групата и следователно не могат да са мотив за останалите да се самоубият. Освен ако Калушев не е бил за тях някакъв идол и те сляпо са го последвали самоубивайки се заедно с него.
Коментиран от #61, #65
11:53 15.02.2026
61 Мими Кучева🐕
До коментар #60 от "Така":Тека е,Лама Калушев е вкарвал сама главичката.♥️🤗🤣👍
12:03 15.02.2026
62 Чудя се
До коментар #52 от "Престанете!":Когато фактите говорят,какво значи някого се плюе.ПП-ейци ИЗКАЧАТ от всичко свързано с аферата Петрохан.Калушев с какъв мотив е плащал огромни такси в частното училище на момчето.Има нещо много ГНИЛО в цялата история и ние си коментираме.Нашето мнение е "дупка в морето Явно ти си ПРИСТРАСТЕН,щом толкова рязко коментираш.
12:04 15.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 !!!
Коментиран от #67
12:08 15.02.2026
65 Поговорка
До коментар #60 от "Така":" Между сухото,изгаря и мокрото".Обаче,няма как да живееш с един човек денонощно и да не знаеш какво точно става.Бащата на Валери е също толкова виновен,защото като щраус си е заравял главата и е оставял жена си да го лъже.
12:10 15.02.2026
66 Ами добре
До коментар #56 от "Добреее":Пиши направо каква ти е версията. Че иначе трябва си фантазирам конспирации. Със сигурност са се занимавали с подводни гмуркания и изследване на подводни пещери - има сведения и филми за тази им дейност, които го потвърждават. Това първо. Второ - на базата им са гостували голям брой техни приятели, които са идвали като на почивка. Като събереш едно и две според теб подобни обстоятелства предразполагат ли за "специализация" в някаква незаконна дейност, за каквато предполагам намекваш?
Коментиран от #68
12:13 15.02.2026
67 Виж сега
До коментар #64 от "!!!":От ИТН бръкнаха в здравето на някои хора,защото НАЗОВАХА ИСТИНАТА ГРУБО.Да де,ама от "културно " изнасяне на фактите няма полза.Трябва някой "да удари шамар",за да спре фалшивия плач,образно казано
12:15 15.02.2026
68 Слушай
До коментар #66 от "Ами добре":Версия на Стефан Гамизов в ютуб.Има логика
12:17 15.02.2026
69 Няма да разберем
До коментар #29 от "анонимен":Може и да е било капан,но това НЕ оневинява последвалите постъпки на ПП-ейци по легализиране и спонсориране на сектата.
12:23 15.02.2026