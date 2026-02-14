ВСУ започнаха контраофанзива, след като на Русия беше забранено да използва терминалите Starlink

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха контраофанзива на фронтовата линия, след като на Русия беше забранено да използват терминалите Starlink на Илон Мъск, предаде ФОКУС.
ВСУ са предприели локални контраатаки, за да възстановят комуникацията между позициите на фронтовата линия между южна Добропиле и северна Варваровка, предава The Telegraph, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ISW).
Геолокационни данни показват контраатаки близо до Тернувати, Добропиле и Зализничен, недалеч от границата между Днепропетровска и Запорожка област.
Анализаторите на ISW смятат, че украинските контраатаки са отговор на благоприятните условия на бойното поле, създадени отчасти от загубата на терминалите на Starlink от Русия.
Изданието отбелязва, че почти 90% от руските подразделения са загубили комуникация, след като Мъск организира прекъсване на услугата по-рано този месец. Това решение бе взето, след като стана известно, че руснаците инсталират терминали Starlink на удари дронове тип "Шахед".
Руските комуникации също пострадаха поради решението на Кремъл да въведе нови ограничения върху използването на Telegram, популярен месинджър, използван от руски войници във войната срещу Украйна.
Изданието отбелязва, че освен локалните контраатаки, Украйна е засилила ударите по военни обекти в Русия. По-специално, Украйна атакува един от най-големите складове за боеприпаси на руската армия, разположен близо до Волгоград, и ракетен завод в Тамбовска област с крилати ракети "Фламинго“.
"Украинските сили унищожиха и 6000 дрона близо до Суджа в Курска област, което беше една от най-големите загуби на Москва до момента“, пише изданието.
На 1 февруари Илон Мъск обяви, че SpaceX е предприела мерки за ограничаване на използването на сателитната комуникационна система Starlink от Русия.
Действията на Мъск са пряко свързани с искането на Украйна за разрешаване на въпроса с използването на терминали Starlink от руски ударни дронове ''Шахед''.
На 9 февруари Тарас Мишак, старши офицер по комуникациите на 59-та отделна щурмова бригада от Въздушно-десантните войски "Степни хищници“ "Яков Хандзюк“, заяви, че след като руснаците са били изключени от сателитните комуникации на Starlink, украинските военни засичат по-малко вражески дронове в тила.
В същия ден съветникът на министъра на отбраната на Украйна, специалист по комуникационни системи, Сергий Бескрестнов с позивна ''Светкавицата'', съобщи, че се получава информация за спешна доставка на сателитни интернет терминали на фронта за руснаците, които да заменят Starlink.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Ехо
Коментиран от #16, #70, #124
10:28 14.02.2026
Купянск
10:28 14.02.2026
койдазнай
Коментиран от #90, #127
10:29 14.02.2026
Айде
10:30 14.02.2026
пешо
Коментиран от #19
10:31 14.02.2026
Един
10:31 14.02.2026
Пълни глупости
До коментар #6 от "Механик":Фараж е румънска дума и се употребява в крайдунавския регион на България.Повечето няма да те разберат.
Коментиран от #28
10:35 14.02.2026
Капитан Крийч
10:37 14.02.2026
28 Найджъл Фарадж
До коментар #24 от "Пълни глупости":Лопата. Руднаците нали се бият с лопати.
10:38 14.02.2026
29 Ей ся веч,глей Ко стаа...!
Тоя път-Не се шегувам...!
10:38 14.02.2026
🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:38 14.02.2026
Капитан Крийч
Коментиран от #113
10:41 14.02.2026
Ванчо
10:41 14.02.2026
руската мечка
10:43 14.02.2026
37 не може да бъде
До коментар #1 от "Раша":Това е добре предлагам да се запомни това заглавие и написаното в статията ...да не се окаже след известно време че не е имало никаква контраофанзива няма никакви украински загуби и всичко написано са руски фейкове!?
10:45 14.02.2026
38 Туин Пийкс
До коментар #8 от "Без Старлинг ВСУ се ссмоубива":Можа тези азов- ци да са били будисти и затова да са се самоубили..
Коментиран от #45
10:45 14.02.2026
МирО
10:46 14.02.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Руската пропаганда":Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът Малко пари и сте готови да ви обърнат хастара
10:46 14.02.2026
кумИван
10:46 14.02.2026
Хихи
10:47 14.02.2026
45 Те са били
До коментар #38 от "Туин Пийкс":в Петрохан.
10:48 14.02.2026
46 Еех, стояне
До коментар #11 от "стоян георгиев":кой къде те хване, сороска подложке ...
10:48 14.02.2026
49 приветь..
До коментар #22 от "варна":От ростов..приготвили сме още три самальота за зеления мухал пълни с бандерски чаркоятьци..спазваме договероността м/у кремля и кieвската хунта..хилвда укронатьцисти с ножками вперьод с/у 50-60 масковских
10:49 14.02.2026
Кую
10:49 14.02.2026
Сандо
Коментиран от #111
10:50 14.02.2026
име
10:51 14.02.2026
Валя
10:51 14.02.2026
Сатана Z
10:52 14.02.2026
Гост
11:00 14.02.2026
Сатана Z
11:03 14.02.2026
Хаха
11:04 14.02.2026
Много
11:07 14.02.2026
Фен
11:07 14.02.2026
70 ДАНСингът на смъртта
До коментар #4 от "Ехо":ДАНСингът на смъртта
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой ликвидира Младен Дочев,
разкрил амфетаминната афера, след което
Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ
като наркотрафикант.
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби рейнджърите и децата,
случайно открили наркоканал край Петрохан.
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Ваньо Танов!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Мишо Бирата!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Илия Павлов!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби братя Илиеви!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой уби Доктора,
кой уби Емил Кюлев,
кой уби трактор,
кой уби шефа на млякото в Елена,
кой уби шефа на Лактима ...
и така до над 130 неразкрити, поръчкови убийства
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето
11:09 14.02.2026
контраофанзива…
11:16 14.02.2026
82 мушмул
До коментар #59 от "Клоуна пусин 🤡💩":" 4/5 от територията на Русия е била 300 години монголска и трябва да се върне на Монголия!". Киевска Рус първа пада под монголското иго!
Коментиран от #100
11:16 14.02.2026
гост
11:19 14.02.2026
МГАНЧЕВ
11:20 14.02.2026
90 Ко каза, ко?
До коментар #7 от "койдазнай":Благодарение на бай ти Дончо, войната продължава.
11:21 14.02.2026
91 Не само това
До коментар #59 от "Клоуна пусин 🤡💩":Само българите от Казан, Волжска Болгария, успяват само веднъж да спрат монголските орди по пътя им към Москва и така я спасяват от пълно унищожаване!
Да си върнем Волжска България и Крим!
11:21 14.02.2026
Украйна започнала офанзива.
Те руснаците в миша дупка ги навряха.
Започнали са офанзива украинците само че в обратна посока на север и на запад.кой къде намери да се скрие.
11:23 14.02.2026
99 Да де
До коментар #94 от "Механик":Това ти и другите трима кретена тук го пишете 4 години.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Коментиран от #104
11:29 14.02.2026
100 Само питам
До коментар #82 от "мушмул":А ние 500г.на Турция,150 на монголотатарите,150 на Източната римска.Жребий ли да хвърлят за нашите земи.
11:29 14.02.2026
104 Механик
До коментар #99 от "Да де":Възпален, къде ви е Крим, къде ви е Курск??
Бахмут, Авдеевка, Мариупол, де са?
Де са ви войските? Под земята ли?
Де ви е дългия нептун, дето щеше да събаря Кремля? Де са ви леопардите, абра.мсите и жа.велините
Коментиран от #107, #112
11:32 14.02.2026
Укра без глава
11:33 14.02.2026
107 мдаа
До коментар #104 от "Механик":Киев за два дня и всьо.🤣🤣🤣мдаааа
11:34 14.02.2026
Абе, да питам русодебилите, ко стана
Коментиран от #115
11:34 14.02.2026
БОЛШЕВИК
Коментиран от #114
11:34 14.02.2026
111 Бравоо
До коментар #52 от "Сандо":На смелите украинци! Бой на пияните ушанки! По 2000 на месец в найлонови чували, докато Рашистан се разпадне.
11:36 14.02.2026
112 Тихо бе палячо!
До коментар #104 от "Механик":Тихо.Смешни станахте чебурашките.
Коментиран от #122
11:36 14.02.2026
113 Банкер
До коментар #33 от "Капитан Крийч":Руската империя да връща 300 милиарда на американски кредитори по-добре. Лихвата цъка.
11:36 14.02.2026
114 Скоро руснята ще опъва жици
До коментар #109 от "БОЛШЕВИК":по целият фронт, като едни истински болшевики!
Коментиран от #118
11:37 14.02.2026
115 Цомчо Плюнката
До коментар #108 от "Абе, да питам русодебилите, ко стана":Руснаците са неможачи.
11:37 14.02.2026
116 Владимир Путин, президент
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #119, #123
11:38 14.02.2026
Евроклецатор
Коментиран от #121
11:39 14.02.2026
118 Ама тя и жицата е вносна
До коментар #114 от "Скоро руснята ще опъва жици":не е руска!
Коментиран от #120
11:39 14.02.2026
119 Дон Корлеоне
До коментар #116 от "Владимир Путин, президент":Хаяско е още жив благодарение на милоста на Запада.
11:39 14.02.2026
120 Механик
До коментар #118 от "Ама тя и жицата е вносна":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
11:40 14.02.2026
121 Йоската Кобзон
До коментар #117 от "Евроклецатор":Попарата е при мен.В найлонови чували.
11:41 14.02.2026
122 Механик
До коментар #112 от "Тихо бе палячо!":Главния редктор на сайта, ти ли си бе?
Няма как да не си от сайта, щом можеш открито да обиждаш и не те трият.
Другите хора ги трият и блокират за къде по-дребни нарушения.
Влашора сте много отмъстителни и вресливи мишанки. Точно като джендърите.
Но и на вас ще ви дойде времето. Белене, майка, Белене ви зове. Хем е на Дунава, както обичате.
Коментиран от #125, #126
11:41 14.02.2026
123 Димитринчо
До коментар #116 от "Владимир Путин, президент":Повечко са.
11:42 14.02.2026
124 Уникално
До коментар #4 от "Ехо":То и теб те четем с малоумията, ама те търпим
11:43 14.02.2026
125 Главния
До коментар #122 от "Механик":Оплачи се на арменският поп.
11:43 14.02.2026
126 А ГДЕ
До коментар #122 от "Механик":МОЧАТА?
11:44 14.02.2026
127 Уникално
До коментар #7 от "койдазнай":Изключитерно прав си. Така е!
11:44 14.02.2026