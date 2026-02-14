Новини
ВСУ започнаха контраофанзива, след като на Русия беше забранено да използва терминалите Starlink
  Тема: Украйна

ВСУ започнаха контраофанзива, след като на Русия беше забранено да използва терминалите Starlink

14 Февруари, 2026 10:21, обновена 14 Февруари, 2026 10:55 2 097 127

  • всу-
  • старлинк-
  • русия-
  • илон мъск

Геолокационни данни показват контраатаки близо до Тернувати, Добропиле и Зализничен, недалеч от границата между Днепропетровска и Запорожка област

ВСУ започнаха контраофанзива, след като на Русия беше забранено да използва терминалите Starlink - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха контраофанзива на фронтовата линия, след като на Русия беше забранено да използват терминалите Starlink на Илон Мъск, предаде ФОКУС.

ВСУ са предприели локални контраатаки, за да възстановят комуникацията между позициите на фронтовата линия между южна Добропиле и северна Варваровка, предава The Telegraph, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Геолокационни данни показват контраатаки близо до Тернувати, Добропиле и Зализничен, недалеч от границата между Днепропетровска и Запорожка област.

Анализаторите на ISW смятат, че украинските контраатаки са отговор на благоприятните условия на бойното поле, създадени отчасти от загубата на терминалите на Starlink от Русия.

Изданието отбелязва, че почти 90% от руските подразделения са загубили комуникация, след като Мъск организира прекъсване на услугата по-рано този месец. Това решение бе взето, след като стана известно, че руснаците инсталират терминали Starlink на удари дронове тип "Шахед".

Руските комуникации също пострадаха поради решението на Кремъл да въведе нови ограничения върху използването на Telegram, популярен месинджър, използван от руски войници във войната срещу Украйна.

Изданието отбелязва, че освен локалните контраатаки, Украйна е засилила ударите по военни обекти в Русия. По-специално, Украйна атакува един от най-големите складове за боеприпаси на руската армия, разположен близо до Волгоград, и ракетен завод в Тамбовска област с крилати ракети "Фламинго“.

"Украинските сили унищожиха и 6000 дрона близо до Суджа в Курска област, което беше една от най-големите загуби на Москва до момента“, пише изданието.

На 1 февруари Илон Мъск обяви, че SpaceX е предприела мерки за ограничаване на използването на сателитната комуникационна система Starlink от Русия.

Действията на Мъск са пряко свързани с искането на Украйна за разрешаване на въпроса с използването на терминали Starlink от руски ударни дронове ''Шахед''.

На 9 февруари Тарас Мишак, старши офицер по комуникациите на 59-та отделна щурмова бригада от Въздушно-десантните войски "Степни хищници“ "Яков Хандзюк“, заяви, че след като руснаците са били изключени от сателитните комуникации на Starlink, украинските военни засичат по-малко вражески дронове в тила.

В същия ден съветникът на министъра на отбраната на Украйна, специалист по комуникационни системи, Сергий Бескрестнов с позивна ''Светкавицата'', съобщи, че се получава информация за спешна доставка на сателитни интернет терминали на фронта за руснаците, които да заменят Starlink.


  • 4 Ехо

    90 14 Отговор
    Това същите контраатаки ли са които руснаците прекъснаха от раз или нови. Само Сирски и Зеленски си вярват на глупостите които дрънкат

    Коментиран от #16, #70, #124

    10:28 14.02.2026

  • 5 Купянск

    33 3 Отговор
    какво става

    10:28 14.02.2026

  • 7 койдазнай

    15 55 Отговор
    Ако не беше откритото предадетлство на Краснов, тази война отдавна да беше приключила. Но той спъва всички опити на украинците да си защитят земите. Това прави войната безкрайна.

    Коментиран от #90, #127

    10:29 14.02.2026

    51 6 Отговор
    10:30 14.02.2026

  • 14 пешо

    44 8 Отговор
    не ви омръзна да пишете глупости

    Коментиран от #19

    10:31 14.02.2026

  • 17 Един

    8 34 Отговор
    Изостаналите рашки се правят на велики. Комплекси...

    10:31 14.02.2026

  • 24 Пълни глупости

    25 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Фараж е румънска дума и се употребява в крайдунавския регион на България.Повечето няма да те разберат.

    Коментиран от #28

    10:35 14.02.2026

  • 26 Капитан Крийч

    35 4 Отговор
    Офанзива на заден ход.

    10:37 14.02.2026

  • 28 Найджъл Фарадж

    30 2 Отговор

    До коментар #24 от "Пълни глупости":

    Лопата. Руднаците нали се бият с лопати.

    10:38 14.02.2026

  • 29 Ей ся веч,глей Ко стаа...!

    34 2 Отговор
    Тая ,,контраофанзива",наистина ще е яка...!
    Тоя път-Не се шегувам...!

    10:38 14.02.2026

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    27 5 Отговор
    ВСУ вече маршируват победно по червения площад....

    10:38 14.02.2026

  • 33 Капитан Крийч

    34 6 Отговор
    Украйна е част от Руската империя. Нацюгите са обречени. Скоро полският диалект от западните покрайнини ще бъде забранен и нови попълнения ще копаят уранова руда на Колима и Чукотка. Балтийските джуджета и финландсите шемети отново ще се върнат в лоното на Матушката.

    Коментиран от #113

    10:41 14.02.2026

  • 34 Ванчо

    22 1 Отговор
    Толкова напреднала че чак подминават и Дибир

    10:41 14.02.2026

  • 35 руската мечка

    5 28 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    10:43 14.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 не може да бъде

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Раша":

    Това е добре предлагам да се запомни това заглавие и написаното в статията ...да не се окаже след известно време че не е имало никаква контраофанзива няма никакви украински загуби и всичко написано са руски фейкове!?

    10:45 14.02.2026

  • 38 Туин Пийкс

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без Старлинг ВСУ се ссмоубива":

    Можа тези азов- ци да са били будисти и затова да са се самоубили..

    Коментиран от #45

    10:45 14.02.2026

  • 39 МирО

    14 0 Отговор
    Идиотщината и Вселената са безкрайни, като за второто не съм сигурен

    10:46 14.02.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "Руската пропаганда":

    Да, точно вас има за цел. Но вие сте необучаеми.Умните хора по принцип са русофили. Американците обаче ви знаят цаката, като ви дадът Малко пари и сте готови да ви обърнат хастара

    10:46 14.02.2026

  • 42 кумИван

    11 0 Отговор
    уРА, победихме...че грабаме с черпаците !

    10:46 14.02.2026

  • 43 Хихи

    13 0 Отговор
    Фокус... УНИАН...

    10:47 14.02.2026

  • 45 Те са били

    12 0 Отговор

    До коментар #38 от "Туин Пийкс":

    в Петрохан.

    10:48 14.02.2026

  • 46 Еех, стояне

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, сороска подложке ...

    10:48 14.02.2026

  • 49 приветь..

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "варна":

    От ростов..приготвили сме още три самальота за зеления мухал пълни с бандерски чаркоятьци..спазваме договероността м/у кремля и кieвската хунта..хилвда укронатьцисти с ножками вперьод с/у 50-60 масковских

    10:49 14.02.2026

  • 50 Кую

    14 0 Отговор
    Отново ядоха дървото укрите.

    10:49 14.02.2026

  • 52 Сандо

    19 0 Отговор
    Какво огромно и плашещо заглавие,а пък се оказва,че великия укровермахт е атакувал около три села.Може и нещо по-друго да е,но от материала освен пропаганда нищо друго няма.

    Коментиран от #111

    10:50 14.02.2026

  • 53 име

    18 0 Отговор
    Не е офанзива, и не го започнаха след старлинк, а още в среданата на Януари. В момента руснаците се подготвят за пролетна офанзива към град Запорожие, а бандерите за маневри към по-изгодни позиции, най-вече на 2м под земята, че там е най-сигурно. Град Запорожие е от руската страна на река Днепър и на бандерите им е ясно, че няма как да го задържат, ако руснаците стигнат до града. Целта им в момента е да изтласкат обратно руснаците отвъд река Гайчул за да може когато започне офанзивата, да имат време. Обаче руснаците са я преминали още есента и са се окопали здраво и на всякъде по западния бряг. Между тях и Запорожие има около 150 км в най-далечната, източна част на фронта, само един по-голям град, Орехов, и остатъци от третите, последни отбранителни линии, които руснаците заобикалят от изток и са пробили от запад, от към град Запорожие. За сега бандерите се постигнали единствено малко навлизане, на 5-10км навътре в руските територии и целта им е да обкръжат руските сили в един джоб ня север от Гуляйполе

    10:51 14.02.2026

  • 54 Валя

    14 0 Отговор
    Аман от този мекушав Путин - ударете с ядро тези гнусниукри!

    10:51 14.02.2026

  • 57 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Колко села освободи досега Укро Вермахта?

    10:52 14.02.2026

  • 63 Гост

    13 1 Отговор
    Това новия контранаступ ли да е?

    11:00 14.02.2026

  • 64 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Лама Зеленски ползва същият терминал Starlink като лама Калушев.

    11:03 14.02.2026

  • 65 Хаха

    10 0 Отговор
    Украйна настъпва,но на запад.

    11:04 14.02.2026

  • 66 Много

    10 0 Отговор
    по-добре е да нямаш старлинк отколкото топло, ток и вода, ама за някои явно не е така - хора разни.

    11:07 14.02.2026

  • 68 Фен

    9 1 Отговор
    След студа, идва жегата. И тя не е по-добра, за хората без ток и вода. Но, урсулите искат още, от същото. И украинците ще си го получат.

    11:07 14.02.2026

  • 70 ДАНСингът на смъртта

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ехо":

    ДАНСингът на смъртта

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Кой ликвидира Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера, след което
    Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ
    като наркотрафикант.

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Кой уби рейнджърите и децата,
    случайно открили наркоканал край Петрохан.

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Ваньо Танов!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Мишо Бирата!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Илия Павлов!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби братя Илиеви!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Доктора,
    кой уби Емил Кюлев,
    кой уби трактор,
    кой уби шефа на млякото в Елена,
    кой уби шефа на Лактима ...
    и така до над 130 неразкрити, поръчкови убийства


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    11:09 14.02.2026

  • 81 контраофанзива…

    3 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    11:16 14.02.2026

  • 82 мушмул

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    " 4/5 от територията на Русия е била 300 години монголска и трябва да се върне на Монголия!". Киевска Рус първа пада под монголското иго!

    Коментиран от #100

    11:16 14.02.2026

  • 87 гост

    3 1 Отговор
    Без коментар за ОТКато....

    11:19 14.02.2026

  • 88 МГАНЧЕВ

    2 1 Отговор
    А същите тези геолокационни данни липсват, когато са налице атаките на Русия по фронта, странно а ?

    11:20 14.02.2026

  • 90 Ко каза, ко?

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Благодарение на бай ти Дончо, войната продължава.

    11:21 14.02.2026

  • 91 Не само това

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Само българите от Казан, Волжска Болгария, успяват само веднъж да спрат монголските орди по пътя им към Москва и така я спасяват от пълно унищожаване!
    Да си върнем Волжска България и Крим!

    11:21 14.02.2026

  • 93 Питар

    9 2 Отговор
    Не ставайте смешни бе хора.
    Украйна започнала офанзива.
    Те руснаците в миша дупка ги навряха.
    Започнали са офанзива украинците само че в обратна посока на север и на запад.кой къде намери да се скрие.

    11:23 14.02.2026

  • 99 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Механик":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #104

    11:29 14.02.2026

  • 100 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "мушмул":

    А ние 500г.на Турция,150 на монголотатарите,150 на Източната римска.Жребий ли да хвърлят за нашите земи.

    11:29 14.02.2026

  • 104 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "Да де":

    Възпален, къде ви е Крим, къде ви е Курск??
    Бахмут, Авдеевка, Мариупол, де са?
    Де са ви войските? Под земята ли?
    Де ви е дългия нептун, дето щеше да събаря Кремля? Де са ви леопардите, абра.мсите и жа.велините

    Коментиран от #107, #112

    11:32 14.02.2026

  • 106 Укра без глава

    3 1 Отговор
    Утре влизам в Москва!

    11:33 14.02.2026

  • 107 мдаа

    1 4 Отговор

    До коментар #104 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо.🤣🤣🤣мдаааа

    11:34 14.02.2026

  • 108 Абе, да питам русодебилите, ко стана

    2 3 Отговор
    с Киев за 3 дня?

    Коментиран от #115

    11:34 14.02.2026

  • 109 БОЛШЕВИК

    1 2 Отговор
    Защо братушките болшевики използват кравешки технологии? Един истински болшевик ще ползва само болшевишки технологии, димек лопата и кирка.

    Коментиран от #114

    11:34 14.02.2026

  • 111 Бравоо

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Сандо":

    На смелите украинци! Бой на пияните ушанки! По 2000 на месец в найлонови чували, докато Рашистан се разпадне.

    11:36 14.02.2026

  • 112 Тихо бе палячо!

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Механик":

    Тихо.Смешни станахте чебурашките.

    Коментиран от #122

    11:36 14.02.2026

  • 113 Банкер

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Капитан Крийч":

    Руската империя да връща 300 милиарда на американски кредитори по-добре. Лихвата цъка.

    11:36 14.02.2026

  • 114 Скоро руснята ще опъва жици

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "БОЛШЕВИК":

    по целият фронт, като едни истински болшевики!

    Коментиран от #118

    11:37 14.02.2026

  • 115 Цомчо Плюнката

    2 3 Отговор

    До коментар #108 от "Абе, да питам русодебилите, ко стана":

    Руснаците са неможачи.

    11:37 14.02.2026

  • 116 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026 по данни на ЦРУ, централа Ленгли !!!

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #119, #123

    11:38 14.02.2026

  • 117 Евроклецатор

    2 2 Отговор
    Тия все контранастъпват но територията им става все по малка.И напредват но в обратна посока,все към Кийв!!!!!Такива тъпанари никъде няма освен в Евросъюза,където искат да ги присъединят но нямат мерак да го сторят.По скоро ще ги унищожат отколкото да ги присъединят,щото вече им ядат "попарата".Наивници.

    Коментиран от #121

    11:39 14.02.2026

  • 118 Ама тя и жицата е вносна

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "Скоро руснята ще опъва жици":

    не е руска!

    Коментиран от #120

    11:39 14.02.2026

  • 119 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор

    До коментар #116 от "Владимир Путин, президент":

    Хаяско е още жив благодарение на милоста на Запада.

    11:39 14.02.2026

  • 120 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "Ама тя и жицата е вносна":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    11:40 14.02.2026

  • 121 Йоската Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Евроклецатор":

    Попарата е при мен.В найлонови чували.

    11:41 14.02.2026

  • 122 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Тихо бе палячо!":

    Главния редктор на сайта, ти ли си бе?
    Няма как да не си от сайта, щом можеш открито да обиждаш и не те трият.
    Другите хора ги трият и блокират за къде по-дребни нарушения.
    Влашора сте много отмъстителни и вресливи мишанки. Точно като джендърите.
    Но и на вас ще ви дойде времето. Белене, майка, Белене ви зове. Хем е на Дунава, както обичате.

    Коментиран от #125, #126

    11:41 14.02.2026

  • 123 Димитринчо

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Владимир Путин, президент":

    Повечко са.

    11:42 14.02.2026

  • 124 Уникално

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ехо":

    То и теб те четем с малоумията, ама те търпим

    11:43 14.02.2026

  • 125 Главния

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Механик":

    Оплачи се на арменският поп.

    11:43 14.02.2026

  • 126 А ГДЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Механик":

    МОЧАТА?

    11:44 14.02.2026

  • 127 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Изключитерно прав си. Така е!

    11:44 14.02.2026

