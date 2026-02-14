Захарова: Светът трябва да призове да бъде заловен "нациста" Зеленски

Официалният говорител на руското външно министерство отговори на коментарите на Володимир Зеленски за руснаците в олимпийските отбори на други страни.
Световните чиновници трябва да хванат "нациста" Володимир Зеленски заради коментарите му за руснаците в олимпийските отбори на други страни. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.
„В този момент, когато президентът на тази страна казва нещо подобно, хиляди международни чиновници трябва да извикат в един глас „хванете нациста“, а милиони активисти за правата на човека трябва да излязат на улицата, за да протестират срещу неонацизма“, отбеляза дипломатът.
По-рано Зеленски нарече участието на руски спортисти в олимпийските отбори на други страни „отвратително“ и „неприятно“.
2 Боби
12:53 14.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #7
12:53 14.02.2026
5 Много
12:55 14.02.2026
6 Сила
12:55 14.02.2026
7 кух , 🎷
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Наблягай на кървавицата и киселото зеле - писането не е за теб !
12:55 14.02.2026
8 Най-долните...
12:55 14.02.2026
9 Защо
До коментар #4 от "мошЕто 🥊":мислиш така? Защото не позволи на Русия да ги пороби?
Коментиран от #38
12:56 14.02.2026
10 1111
12:58 14.02.2026
11 Кирил
12:59 14.02.2026
12 Българин
12:59 14.02.2026
14 Миролюб Войнов, анализатор
Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026
контрактници – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
танкове – 24 020 (+2) единици;
друга бронетехника – 77 969 (+235) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
самолети – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
13:01 14.02.2026
17 Българин
13:03 14.02.2026
18 Здравей
13:04 14.02.2026
19 Когато бяха
13:06 14.02.2026
21 npeсалкаше
13:09 14.02.2026
23 Кюфтак
Коментиран от #26
13:12 14.02.2026
24 Тъпа ушанка
13:14 14.02.2026
26 оня 🥋
До коментар #23 от "Кюфтак":и ПРОСЯК !
13:14 14.02.2026
31 село мое , 🐮
До коментар #25 от "Ехее":Такива като теб сте на светлинни години от Захарова , затова плюете по сайтовете жлъч ирония ! Щраус , мамин , сладък ...
13:18 14.02.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":Напротив. Путин показа, че цялото НАТО са страхливци и за нищо не става. Четири години им млати отрочето и те само скимтят и плашат, ама не смеят да помогнат, щото не им се яде бой. Доказа се, че натовското оръжие за чеп за зеле не става. Наслушахме се, как танковете им, самолетите им, джавелините им щели да обърнат хода на войната, но после гробно мълчание. Русия се изтрепа да продава оръжие, щото всички искат да купят нещо изпитано в бой, а не празни западни раздувки. Вечер цялото НАТО сънува кошмари с Путин, а после цял ден с него се плашат.
Коментиран от #39
13:19 14.02.2026
34 Зозо111
13:19 14.02.2026
36 Един
Коментиран от #41
13:20 14.02.2026
37 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "Ехее":"...Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата..."
Еми изпущих я.....
Слязох за малко в бункера да хапна хлеб и сиренье и изпущих шавливата Овца 😆
13:22 14.02.2026
38 мошЕто 🥊
До коментар #9 от "Защо":Ха-ха , Русия ще постигне това , което си е поставила като цел , а за ,,поробването,, - има време , ще видим дали ще я има уркията , че да я поробват .
13:23 14.02.2026
39 Тигре Тигре
До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":На 12. 02 .2026 бе проведен опит със хиперзвуковата ракета Орешник модификация 2 ,която успешно порази цел на полигон разположен в Сибир ,да се готви киевската хунта за следващият опит в реални бойни условия .
13:23 14.02.2026
40 Т Живков
13:25 14.02.2026
41 Двама
До коментар #36 от "Един":А теб няма ли кой да те уважи ,муци 👅 ?
13:25 14.02.2026
42 Питане
Бутоксовото джуджи надмина поне 10 пъти Хитлер по жестокост и некомпетентност
13:28 14.02.2026
43 Айгедотор
13:29 14.02.2026
44 Всичко от московия е лъжа и измама !
13:29 14.02.2026