Захарова: Светът трябва да призове да бъде заловен "нациста" Зеленски
  Тема: Украйна

Захарова: Светът трябва да призове да бъде заловен "нациста" Зеленски

14 Февруари, 2026 12:50 888 44

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски
Захарова: Светът трябва да призове да бъде заловен "нациста" Зеленски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Официалният говорител на руското външно министерство отговори на коментарите на Володимир Зеленски за руснаците в олимпийските отбори на други страни.

Световните чиновници трябва да хванат "нациста" Володимир Зеленски заради коментарите му за руснаците в олимпийските отбори на други страни. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

„В този момент, когато президентът на тази страна казва нещо подобно, хиляди международни чиновници трябва да извикат в един глас „хванете нациста“, а милиони активисти за правата на човека трябва да излязат на улицата, за да протестират срещу неонацизма“, отбеляза дипломатът.

По-рано Зеленски нарече участието на руски спортисти в олимпийските отбори на други страни „отвратително“ и „неприятно“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боби

    23 14 Отговор
    Няма по-нагло нещо от руска държанка...

    12:53 14.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    23 15 Отговор
    На рашките вече 81 года само мухи, фашисти и нацисти им в главите ру3ки. Пълна деградация 👎

    Коментиран от #7

    12:53 14.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Много

    22 14 Отговор
    ги е яд окупаторите... Искаха да подчинят малкия си съсед, а пък лошият Зеленски им строши ръцете. Хем са унизени хем са набити и по цял ден го кълнат

    12:55 14.02.2026

  • 6 Сила

    14 9 Отговор
    Заловена БГ копейка путиноид на фронта ...предал се естествено !!!

    12:55 14.02.2026

  • 7 кух , 🎷​

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Наблягай на кървавицата и киселото зеле - писането не е за теб !

    12:55 14.02.2026

  • 8 Най-долните...

    14 11 Отговор
    Народ,държава и политици.Руснаците естествено.Хайде копейки,юруш на минусите.

    12:55 14.02.2026

  • 9 Защо

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "мошЕто 🥊":

    мислиш така? Защото не позволи на Русия да ги пороби?

    Коментиран от #38

    12:56 14.02.2026

  • 10 1111

    10 12 Отговор
    В най-скоро време ще бъде заловен и после тежко му.Няма правоЗеленски да дава такива изявления относно руснаците в олимпийските отбори.

    12:58 14.02.2026

  • 11 Кирил

    13 8 Отговор
    Алкохолът не прощава

    12:59 14.02.2026

  • 12 Българин

    9 14 Отговор
    Украинците са нацисти.Факт.

    12:59 14.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Миролюб Войнов, анализатор

    13 8 Отговор
    Да припомня на Захарова какво постигна Русия за Четири Года СВО. Данните са от Росстат !!!

    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    контрактници – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    танкове – 24 020 (+2) единици;
    друга бронетехника – 77 969 (+235) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    самолети – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;

    13:01 14.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    4 0 Отговор
    Трият ме

    13:03 14.02.2026

  • 18 Здравей

    5 6 Отговор
    Някой я беше бишонирал тази.

    13:04 14.02.2026

  • 19 Когато бяха

    9 9 Отговор
    в Курск биндеровците са събирали старци, руснаци в мазетата и масово са ги разстрелвали във врата... Е, кви са тези тогава?

    13:06 14.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 npeсалкаше

    3 4 Отговор
    опять zaкоксилас!

    13:09 14.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кюфтак

    8 2 Отговор
    Няма да е нито първия нито последния Чи Фут нацист, но определено ще е най известният.

    Коментиран от #26

    13:12 14.02.2026

  • 24 Тъпа ушанка

    5 5 Отговор
    ,Нациста Зеленски бомбардира военни цели, а ненациста Путлер бомбардира болници и жилищни сгради.

    13:14 14.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня 🥋

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кюфтак":

    и ПРОСЯК !

    13:14 14.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 село мое , 🐮

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ехее":

    Такива като теб сте на светлинни години от Захарова , затова плюете по сайтовете жлъч ирония ! Щраус , мамин , сладък ...

    13:18 14.02.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Напротив. Путин показа, че цялото НАТО са страхливци и за нищо не става. Четири години им млати отрочето и те само скимтят и плашат, ама не смеят да помогнат, щото не им се яде бой. Доказа се, че натовското оръжие за чеп за зеле не става. Наслушахме се, как танковете им, самолетите им, джавелините им щели да обърнат хода на войната, но после гробно мълчание. Русия се изтрепа да продава оръжие, щото всички искат да купят нещо изпитано в бой, а не празни западни раздувки. Вечер цялото НАТО сънува кошмари с Путин, а после цял ден с него се плашат.

    Коментиран от #39

    13:19 14.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зозо111

    2 0 Отговор
    Да, да и пак да!

    13:19 14.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Един

    3 4 Отговор
    Бе, няма ли кой да я уважи тая?

    Коментиран от #41

    13:20 14.02.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ехее":

    "...Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата..."

    Еми изпущих я.....
    Слязох за малко в бункера да хапна хлеб и сиренье и изпущих шавливата Овца 😆

    13:22 14.02.2026

  • 38 мошЕто 🥊

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Защо":

    Ха-ха , Русия ще постигне това , което си е поставила като цел , а за ,,поробването,, - има време , ще видим дали ще я има уркията , че да я поробват .

    13:23 14.02.2026

  • 39 Тигре Тигре

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    На 12. 02 .2026 бе проведен опит със хиперзвуковата ракета Орешник модификация 2 ,която успешно порази цел на полигон разположен в Сибир ,да се готви киевската хунта за следващият опит в реални бойни условия .

    13:23 14.02.2026

  • 40 Т Живков

    4 3 Отговор
    ТОВА ДЕГРАДЕ ОТ АЛКОХОЛА ГОВОРИ ГЛУПОСТИ

    13:25 14.02.2026

  • 41 Двама

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Един":

    А теб няма ли кой да те уважи ,муци 👅 ?

    13:25 14.02.2026

  • 42 Питане

    2 0 Отговор
    Няма ли пиян руснак който да я нахрани с белтък ?
    Бутоксовото джуджи надмина поне 10 пъти Хитлер по жестокост и некомпетентност

    13:28 14.02.2026

  • 43 Айгедотор

    0 0 Отговор
    Слава на Русия и Путин!!

    13:29 14.02.2026

  • 44 Всичко от московия е лъжа и измама !

    0 0 Отговор
    Трябва, ама света призова и осъди военнопрестъпника и терориста Путин да бъде арестуван и предаден на съда в Хага.

    13:29 14.02.2026

Новини по държави:
