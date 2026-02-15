Арсенал и Тотнъм следят Ендрик

19-годишният бразилец Ендрик впечатлява с представянето си в Олимпик Лион, където е под наем от Реал Мадрид, за да получи повече игрово време. Интерес към него проявяват и английските клубове Арсенал и Тотнъм, съобщава teamtalk.com.

Двата лондонски отбора смятат, че през лятото може да имат възможност да привлекат Ендрик, въпреки че испанският гранд обяви намерение да върне играча в края на настоящия сезон, допълва БТА. Очаква се тийнейджърът да получава повече игрово време, особено ако Алваро Арбелоа остане начело на Реал Мадрид.

На този фон шансовете за сделка между Реал Мадрид или самия футболист и Арсенал или Тотнъм изглеждат доста ограничени.