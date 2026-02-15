Der Spiegel: Макрон стопира €90 милиарда от замразените руски активи за САЩ, иска Европа да произвежда оръжие за Украйна

Предложението на Берлин да използва над 90 милиарда евро замразени руски активи за по-нататъшни покупки на оръжие от САЩ, изразено на среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност, се е провалило, пише Der Spiegel.
Както отбелязва изданието, Париж се противопоставя на тази идея. Президентът Еманюел Макрон настоява замразените активи да се използват предимно за доставка на оръжейни системи, произведени в Европа.
На 12 декември Съветът на ЕС се съгласи на безсрочно замразяване на руски активи. Това включваше замразяване на 210 милиарда евро, вместо гласуване за неговото удължаване, което трябваше да се случва на всеки шест месеца. В отговор Руската централна банка заведе дело за 18 трилиона рубли срещу белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват по-голямата част от активите. Решението за замразяване беше предназначено да бъде част от мерките за предоставяне на „репарационен заем“ на Украйна, използвайки руски активи, но държавите членки на ЕС не успяха да се споразумеят за тази мярка.
На 11 февруари 2026 г. Европейският парламент одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да участват в инициативата.
1 Владимир Путин, президент
В смисъл не чак като Маша и Митрофанона 😆
07:36 15.02.2026
2 Шопо
Коментиран от #7, #9
07:37 15.02.2026
3 Вашето мнение
07:38 15.02.2026
4 ЕЙПЕДИ
Коментиран от #5
07:38 15.02.2026
5 И този...
До коментар #4 от "ЕЙПЕДИ":... поглед!!!
07:40 15.02.2026
6 Светлана
07:41 15.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И стрината
07:48 15.02.2026
9 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #13
07:49 15.02.2026
10 Колко и да рипат
07:59 15.02.2026
11 Въпроси, човешки
А обикновените хора защо и как си дават парите за оръжия и войни?
08:04 15.02.2026
12 Гнусно, гнусно
08:06 15.02.2026
13 Първоначално
До коментар #9 от "Град Козлодуй":Учените в СССР са искали да го направят още по-мощно, около 100 Мегатона. Но са имали съмнение, при изпускането на такава огромна енергия на едно място да не стане някакъв необратим природен катаклизъм. За това са я ограничили по мощност. Някъде око 60 Мегатона се е получило. Ама и при тази мощност тътенът от взрива е обиколил няколко пъти планетата. Е, още не мога да разбера западналите. Тези си мислят, че могат да дразнят и дразнят Русия безкрайно и нищо няма да им се случи. Много тъпо разбиране на ситуацията днеска. Сега Русия има такъв огромен енергиен потенциал в ядрения си арсенал, че ако ВСИЧКО си взриви само и на тяхна си територия едновременно, целия свят яко е закъсал. Ама умно красиви, лъжедемократи, зелени и червени не могат много да мислят. Не им е дадено. Толкова си могат.
08:08 15.02.2026
14 Никой
Коментиран от #15
08:20 15.02.2026
15 Нали виждаш
До коментар #14 от "Никой":В какво качество. Да се усмихва на попадналите европейки. Защо ние не си осъзнаем силата? Според нашите надарени медиуми, Ванга, Стойна Преподобна и подобните, на българите е отредена от Всевишния огромна роля. Водеща в света даже. Но и ни предупреждават. Ако дремем и не се осмелим, други ще ни ръководят нас и ние ще останем никои, дребни мижитурки. То е въпрос на избор. Ако нашите уж "избрани" нямат много профил и нищо в манерките, то и от страната и от народа ни нищо няма да се получи. Ще пълзим и ще са влачим, като жалки слуги на другите.
08:31 15.02.2026