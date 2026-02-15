Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Der Spiegel: Макрон стопира €90 милиарда от замразените руски активи за САЩ, иска Европа да произвежда оръжие за Украйна
  Тема: Украйна

Der Spiegel: Макрон стопира €90 милиарда от замразените руски активи за САЩ, иска Европа да произвежда оръжие за Украйна

15 Февруари, 2026 07:21, обновена 15 Февруари, 2026 07:32 1 336 15

Идеята за по-нататъшни покупки на оръжие от Вашингтон, изразена в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност, се е провалила, пише изданието

Der Spiegel: Макрон стопира €90 милиарда от замразените руски активи за САЩ, иска Европа да произвежда оръжие за Украйна - 1
Снимка: Президентството
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предложението на Берлин да използва над 90 милиарда евро замразени руски активи за по-нататъшни покупки на оръжие от САЩ, изразено на среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност, се е провалило, пише Der Spiegel.

Както отбелязва изданието, Париж се противопоставя на тази идея. Президентът Еманюел Макрон настоява замразените активи да се използват предимно за доставка на оръжейни системи, произведени в Европа.

На 12 декември Съветът на ЕС се съгласи на безсрочно замразяване на руски активи. Това включваше замразяване на 210 милиарда евро, вместо гласуване за неговото удължаване, което трябваше да се случва на всеки шест месеца. В отговор Руската централна банка заведе дело за 18 трилиона рубли срещу белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват по-голямата част от активите. Решението за замразяване беше предназначено да бъде част от мерките за предоставяне на „репарационен заем“ на Украйна, използвайки руски активи, но държавите членки на ЕС не успяха да се споразумеят за тази мярка.

На 11 февруари 2026 г. Европейският парламент одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да участват в инициативата.


  • 1 Владимир Путин, президент

    2 13 Отговор
    Не знам за Макрон, ама Йотова е нетипична рускиня !!!
    В смисъл не чак като Маша и Митрофанона 😆

    07:36 15.02.2026

  • 2 Шопо

    16 1 Отговор
    Орешник ще посети Париж

    Коментиран от #7, #9

    07:37 15.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    15 1 Отговор
    Микрончо, дядо ти те оправя с играчки произведени в Китай, ние в ивропата нищо освен гуйове не произвеждаме.

    07:38 15.02.2026

  • 4 ЕЙПЕДИ

    15 1 Отговор
    НЕ ДОКОСВАЙ ЖЕНИ ЧЕ ЩЕ ИМА БОЙ ОТ ДЕДИ

    Коментиран от #5

    07:38 15.02.2026

  • 5 И този...

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕЙПЕДИ":

    ... поглед!!!

    07:40 15.02.2026

  • 6 Светлана

    12 0 Отговор
    Когато гледам двете жени на снимката, не мога да разбера колко извратен трябва да е бил дядото та да вземе тая отдясно за жена?!?

    07:41 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И стрината

    8 1 Отговор
    червена , разтопена от комплименти , доволно обещава още оръжие да бълва България , мръсна индустрия , носеща милиарди и струваща милиони невинни жертви , включително и дечица , неизживяли живота си.... Иначе БКП "иска" мир .

    07:48 15.02.2026

  • 9 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #13

    07:49 15.02.2026

  • 10 Колко и да рипат

    5 0 Отговор
    Тези петлета и акушерки, слуги на блек рок и ротшилд се заклаха.... Е, сега скачат, натам насам с отрязани глави, като заклана кокошка. Последните предсмъртни гърчове. Марко Рубио им показа, че от тях вече няма смисъл! А те се чувстват обидени.

    07:59 15.02.2026

  • 11 Въпроси, човешки

    7 0 Отговор
    Защо, защо, защо вече в 21 век някои политици и бизнесмени решават за бойни оръжия?
    А обикновените хора защо и как си дават парите за оръжия и войни?

    08:04 15.02.2026

  • 12 Гнусно, гнусно

    2 1 Отговор
    Нашта стрина Пена ко съ хили кът пача, докато стиска ръката на тоя извратеняк

    08:06 15.02.2026

  • 13 Първоначално

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    Учените в СССР са искали да го направят още по-мощно, около 100 Мегатона. Но са имали съмнение, при изпускането на такава огромна енергия на едно място да не стане някакъв необратим природен катаклизъм. За това са я ограничили по мощност. Някъде око 60 Мегатона се е получило. Ама и при тази мощност тътенът от взрива е обиколил няколко пъти планетата. Е, още не мога да разбера западналите. Тези си мислят, че могат да дразнят и дразнят Русия безкрайно и нищо няма да им се случи. Много тъпо разбиране на ситуацията днеска. Сега Русия има такъв огромен енергиен потенциал в ядрения си арсенал, че ако ВСИЧКО си взриви само и на тяхна си територия едновременно, целия свят яко е закъсал. Ама умно красиви, лъжедемократи, зелени и червени не могат много да мислят. Не им е дадено. Толкова си могат.

    08:08 15.02.2026

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    А Йотова какво прави на снимката - в какво качество е там.

    Коментиран от #15

    08:20 15.02.2026

  • 15 Нали виждаш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Никой":

    В какво качество. Да се усмихва на попадналите европейки. Защо ние не си осъзнаем силата? Според нашите надарени медиуми, Ванга, Стойна Преподобна и подобните, на българите е отредена от Всевишния огромна роля. Водеща в света даже. Но и ни предупреждават. Ако дремем и не се осмелим, други ще ни ръководят нас и ние ще останем никои, дребни мижитурки. То е въпрос на избор. Ако нашите уж "избрани" нямат много профил и нищо в манерките, то и от страната и от народа ни нищо няма да се получи. Ще пълзим и ще са влачим, като жалки слуги на другите.

    08:31 15.02.2026

