Der Spiegel: Макрон стопира €90 милиарда от замразените руски активи за САЩ, иска Европа да произвежда оръжие за Украйна

Предложението на Берлин да използва над 90 милиарда евро замразени руски активи за по-нататъшни покупки на оръжие от САЩ, изразено на среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност, се е провалило, пише Der Spiegel.

Както отбелязва изданието, Париж се противопоставя на тази идея. Президентът Еманюел Макрон настоява замразените активи да се използват предимно за доставка на оръжейни системи, произведени в Европа.

На 12 декември Съветът на ЕС се съгласи на безсрочно замразяване на руски активи. Това включваше замразяване на 210 милиарда евро, вместо гласуване за неговото удължаване, което трябваше да се случва на всеки шест месеца. В отговор Руската централна банка заведе дело за 18 трилиона рубли срещу белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват по-голямата част от активите. Решението за замразяване беше предназначено да бъде част от мерките за предоставяне на „репарационен заем“ на Украйна, използвайки руски активи, но държавите членки на ЕС не успяха да се споразумеят за тази мярка.

На 11 февруари 2026 г. Европейският парламент одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да участват в инициативата.