Гаф със Зеленски на Конференцията за сигурност в Мюнхен

Лектори и участници в Мюнхенската конференция по сигурност бяха принудени да влязат на територията на форума с повече от 10 минути закъснение, принудени да чакат зад полицейски кордони, докато кортежът на Володимир Зеленски мине, съобщава кореспондент на РИА Новости.
Контролните мерки на пешеходния контролно-пропускателен пункт по време на Мюнхенската конференция по сигурност включваха два реда метални бариери и човешки кордон от полицаи, чиято задача беше да предотвратят влизането на всеки без бадж за участник през контролно-пропускателния пункт.
По сигнал полицията постави трети ред метални бариери и дори не позволи на участниците в конференцията да влязат през контролно-пропускателния пункт. В рамките на минута на входа се събраха две дузини хора, повече от половината от които се опитваха да влязат на територията.
„Чакаме... Зеленски“, каза гневно по телефона на полски участник в конференцията, носещ син бадж за лектор.
Чакането отвън продължи повече от 10 минути. След като кортежът стигна до хотел Bayerischer Hof, полицията премахна допълнителните бариери, позволявайки на тълпата от участници да влезе в зоната. Още около десет души се появиха от противоположната страна и също не успяха да напуснат форума, докато кортежът на Зеленски минаваше.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многоходовото
Коментиран от #8, #17
10:52 15.02.2026
2 „Чакаме... Зеленски“ чакайте и Мечока
10:52 15.02.2026
3 Русия
Коментиран от #65
10:52 15.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #33, #50
10:53 15.02.2026
5 Граф Сен Жермен
10:54 15.02.2026
6 Перо
10:54 15.02.2026
7 Съдията
Коментиран от #15
10:54 15.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе
10:55 15.02.2026
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
10:55 15.02.2026
11 БОЛШЕВИК
10:55 15.02.2026
12 Последния Софиянец
10:55 15.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 пешо
10:57 15.02.2026
15 Перо
До коментар #7 от "Съдията":Бункерното ще го вее първо, само китаеца трябва да му даде знак, Сибир замина вече, денги кончилис!
Коментиран от #19
10:57 15.02.2026
16 име
Коментиран от #20
10:58 15.02.2026
17 ами
До коментар #1 от "Многоходовото":добре че благодарение на зеленото джудже украина е в икономически и демографски възход, още 2-3 години и ще победи русия
Коментиран от #22
10:58 15.02.2026
18 БОЛШЕВИК
Коментиран от #23, #30
10:58 15.02.2026
19 Съдията
До коментар #15 от "Перо":Пийте ги тия хапчета бе, докторите не случайно са ви ги приписали.😂
10:59 15.02.2026
20 ами
До коментар #16 от "име":Хахаа, то а това всяка вата дава мило и драго да избяга от блатата в Германия или Франция, нали, а в калната клока и вие копейките не искате да припарите!
10:59 15.02.2026
21 Другия път
Коментиран от #24
11:00 15.02.2026
22 Съдията
До коментар #17 от "ами":Копейка гладна и продажна, последно Зеленски на кой е марионетка, и кой му заповяда да унищожи калния халифат и да завре бункерния страхливец в миша дупка, а ватите да ги докара до невиждан глад и мизерия!
Коментиран от #28
11:00 15.02.2026
23 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #18 от "БОЛШЕВИК":Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ
Коментиран от #27
11:01 15.02.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Другия път":То за това бункерното с ботокса ходи сам на църква, а Зеленски обикаля фронтовете и света, нали!
11:02 15.02.2026
25 Величко
Коментиран от #32
11:03 15.02.2026
26 Ами да
11:03 15.02.2026
27 Величко
До коментар #23 от "Крепостен на Хартиената мечка":А за копейките винаги средния, кален!
11:04 15.02.2026
28 Ако напише
До коментар #22 от "Съдията":и публикува мемоари може и да разберем….
11:04 15.02.2026
29 Факт
Коментиран от #36
11:04 15.02.2026
30 ДемоНОкрат
До коментар #18 от "БОЛШЕВИК":Най Важни са златните кенефи и имотите на зеления носен Мравояд, а центовете нека измират особено източно балканските бездушни продажни безгласни Роби , свикнали са така от 1989 лето Господне насам Вече 3 милиона и половина дадоха фира.
Слава ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН.
11:04 15.02.2026
31 Гневен пан
11:05 15.02.2026
32 ДемоНОкрат
До коментар #25 от "Величко":Онова с ботокса е по кортежите, пази се от блатната любов, над милион вата прати при кабзон!
11:05 15.02.2026
33 Не питай
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ами бегай се крий,че е тръгнало да те дири...
11:06 15.02.2026
34 Владимир Путин, президент
Коментиран от #46
11:08 15.02.2026
35 "Голям гаф" ,няма що...
Коментиран от #47
11:08 15.02.2026
36 Гневен пан
До коментар #29 от "Факт":Така е, бункерното е в мазето под кримль 4та година, беше тръгнал зо дня Киев да граби!
11:08 15.02.2026
37 604
11:08 15.02.2026
38 Квартал 95
11:10 15.02.2026
39 "Алиев: Руснаците нарочно нанесоха щети
Коментиран от #44
11:10 15.02.2026
40 лаф гаф
11:10 15.02.2026
41 Най-важния човек в Европа
11:12 15.02.2026
42 БОЛШЕВИК
.Руснаците ги вата пратиха при земните торни червии
11:14 15.02.2026
43 Добре, че е РИА невярности
Коментиран от #56
11:15 15.02.2026
44 И затова след втория
До коментар #39 от ""Алиев: Руснаците нарочно нанесоха щети":Път Алиев изпрати на Украйна изтребители и снаряди, че да бият пияните ватнишки глави.
Коментиран от #48
11:16 15.02.2026
45 БрЯх...!
11:16 15.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хихи
До коментар #35 от ""Голям гаф" ,няма що...":Риа Новости😃
11:18 15.02.2026
48 И Алиев и Малиев да пращат-все тая!
До коментар #44 от "И затова след втория":Тръмп му го каза,в прав текст, на Позеленясалият от яд-,,президент,с изтекъл срок на годност"...-
,,Ти просто нямаш карти,Драги ми Смехурко...!"
Коментиран от #55
11:19 15.02.2026
49 Мокой
Коментиран от #53
11:20 15.02.2026
50 До последния Индианец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Незнам дали си мъж, но си много УТРЕПАН.
11:20 15.02.2026
51 "Тежка нощ за Сочи, подпалена е руска
Коментиран от #54
11:25 15.02.2026
52 Георги
11:27 15.02.2026
53 Това не е случайно!
До коментар #49 от "Мокой":Тъпите европейци,в стремежа си да унижат Путин и Русия,не се усещат как самите те се унижават ежедневно да ръкопляскат и стават на крака,пред един...Професионален Клоун,който при това източва ежедневно ,с милиарди ресурсите на Европа...!
От цялата работа,страдаме ние-европейските граждани...!
Вместо тия милиарди да се дадат за социални придобивки на Европейските граждани,те се наливат най-безконтролно и безотчетно ,в бездънната каца на Украйна...!
Ами продължавайте да му ръкопляскане и ставате на крака,все едно е Северна Корея и Ким Чен Ун...!
Възмутително!
11:29 15.02.2026
54 Мдаа...!
До коментар #51 от ""Тежка нощ за Сочи, подпалена е руска":Ти се радваш-ОК...!
НО утре Кличко ,пак ще реве,че столицата Киев е без ток...
11:31 15.02.2026
55 "Операциите на САЩ нанесоха огромен
До коментар #48 от "И Алиев и Малиев да пращат-все тая!":и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
11:33 15.02.2026
56 НАЛИ?!
До коментар #43 от "Добре, че е РИА невярности":Дручко си е викаш да го потвърди Маломуж Огризенков от УКРИНФОРМ...?!
11:33 15.02.2026
57 10 минути
11:38 15.02.2026
58 Кагебе
11:40 15.02.2026
59 4567
Коментиран от #61
11:42 15.02.2026
60 стоян георгиев
Коментиран от #64
11:44 15.02.2026
61 хихи
До коментар #59 от "4567":Риа Новости😃
11:44 15.02.2026
62 ти да видиш
11:45 15.02.2026
63 Триморец
11:49 15.02.2026
64 Васко Украинеца
До коментар #60 от "стоян георгиев":Аз ако бях щях с удоволствие да чакам моя идол цял ден!
Коментиран от #67
11:49 15.02.2026
65 Нямат край
До коментар #3 от "Русия":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
11:50 15.02.2026
66 За кортежа
Коментиран от #69, #70, #75
11:51 15.02.2026
67 А сега къде го чакаш...?!
До коментар #64 от "Васко Украинеца":В някое безплатно джакузи и СПА-платени от нас...,по нашите курорти ли...?!
11:53 15.02.2026
68 Орбан
Коментиран от #72
11:54 15.02.2026
69 хихи
До коментар #66 от "За кортежа":той не е излизал 5 год. от бункера😃
Коментиран от #71
11:55 15.02.2026
70 Е чакай ся?!
До коментар #66 от "За кортежа":Нали уж Путин ,не излизаше от бункера си?!
11:55 15.02.2026
71 Хе,хе...!
До коментар #69 от "хихи":Та нали Путин,отдавна го погребахте,болен от тежък рак...?!
11:57 15.02.2026
72 Би ли дал инфо?!
До коментар #68 от "Орбан":Какво е това-..,,памоерс"...?!
Коментиран от #73
11:58 15.02.2026
73 Цензурират
До коментар #72 от "Би ли дал инфо?!":слагат го на бебета!
Коментиран от #74
12:02 15.02.2026
74 ЯСНО!
До коментар #73 от "Цензурират":Биберон...!
12:10 15.02.2026
75 БАРС
До коментар #66 от "За кортежа":ПУТИНН Е ВЕЛИК ПРЕЗИДЕНТ ,А ТОЯ КОЙ Е .АКО НЕ БЕШЕ ТАЯ ВОЙНА НИКОЙ НЯМАШЕ И ДА ГО ЗНАЕ.ОТ КАКТО СТАНАЛ ПРЕЗИДЕНТ НИЩО НЕ Е НАПРАВИЛ ЗА УКРАИНА ОСВЕН ДЕТО Я ВКАРА ВЪВ ВОЙНА С РОСИЯ И ИЗБЯГАХА ОТ НЕГО ПОЧТИ 20 МИЛ.УКРАИНЦИ КОИТО ОТ ТЯХ МОЖЕБИ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ 5 МИЛ.И НА ТОВА КАЗВАТЕ ПРЕКРАСЕН ПРЕЗИДЕНТ И ГО ЗАЩИТАВАТЕ.КОГАТО ХОРАТА ОТ ДОНБАС ГО МОЛЕХА ДА КАЖЕ НА АЗОВЦИТЕ ДА СТРЕЛЯТ ПО ТЯХ И КОГАТО НА ДОНБАСЦИТЕ ПОГРЕБВАХА ДЕЦА ТОЙ ХОДЕШЕ НА КВАРТАЛ 95 ДА ГО ГЛЕДА НА ЖИВО С ЖЕНА СИ.БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПУТИН КОЙТО И ПРАВИЛНО НАПРАВИ ЗА ДА МПАСИ ТОЯ НАРОД ОТ ИЗТРЕБВАНЕ ЗАЩОТО ННЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ РОСИЯ И РУСКИЯТ ЕЗИК ТА ТАКА ЗЕЛЕНЧУКОВ СТАНА ТЗВЕСТЕН
12:14 15.02.2026