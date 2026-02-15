Новини
Гаф със Зеленски на Конференцията за сигурност в Мюнхен

15 Февруари, 2026 10:50 3 734 75

Над 10 минути участници в конференцията е трябвало да чакат да мине кортежът на украинския президент

Гаф със Зеленски на Конференцията за сигурност в Мюнхен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Лектори и участници в Мюнхенската конференция по сигурност бяха принудени да влязат на територията на форума с повече от 10 минути закъснение, принудени да чакат зад полицейски кордони, докато кортежът на Володимир Зеленски мине, съобщава кореспондент на РИА Новости.
Контролните мерки на пешеходния контролно-пропускателен пункт по време на Мюнхенската конференция по сигурност включваха два реда метални бариери и човешки кордон от полицаи, чиято задача беше да предотвратят влизането на всеки без бадж за участник през контролно-пропускателния пункт.

По сигнал полицията постави трети ред метални бариери и дори не позволи на участниците в конференцията да влязат през контролно-пропускателния пункт. В рамките на минута на входа се събраха две дузини хора, повече от половината от които се опитваха да влязат на територията.

„Чакаме... Зеленски“, каза гневно по телефона на полски участник в конференцията, носещ син бадж за лектор.

Чакането отвън продължи повече от 10 минути. След като кортежът стигна до хотел Bayerischer Hof, полицията премахна допълнителните бариери, позволявайки на тълпата от участници да влезе в зоната. Още около десет души се появиха от противоположната страна и също не успяха да напуснат форума, докато кортежът на Зеленски минаваше.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    7 108 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #8, #17

    10:52 15.02.2026

  • 2 „Чакаме... Зеленски“ чакайте и Мечока

    52 1 Отговор
    новата писарка с половинчата снимка извъртяна

    10:52 15.02.2026

  • 3 Русия

    74 2 Отговор
    Още малко ще го пазят и след това ще скочи от прозореца на хотелската стая.Падаждите немножка.

    Коментиран от #65

    10:52 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 85 Отговор
    А къде е онова бункерното с боткса, нали щеше Киев и Берлин да асвабаждава!

    Коментиран от #13, #33, #50

    10:53 15.02.2026

  • 5 Граф Сен Жермен

    52 4 Отговор
    Аа......фрау Зельонска.....! Знам, знам, бутал съм я в едно Бугати. За сигурност гълта, и така не захваща.

    10:54 15.02.2026

  • 6 Перо

    76 2 Отговор
    Не знам Путин до кога ще се церемони с тоя шут! За какво са тия мерки за сигурност, за г-н никой!

    10:54 15.02.2026

  • 7 Съдията

    69 2 Отговор
    Като развее бялото знаме, което скоро ще се случи, макар че се дърпа, украинците въобще няма да го чакат и бавят.😂

    Коментиран от #15

    10:54 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    62 2 Отговор
    нещо угрижен ми е вижда , що така ? Пък и какво толкова го охраняват , нали всички то обичат и уважават според някои съфорумници ?

    10:55 15.02.2026

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 67 Отговор
    Зеленски унищожи калния халифат за няма и 4 години, до като милиционера с токчетата се крие по мазетата зад Урал❗❗

    10:55 15.02.2026

  • 11 БОЛШЕВИК

    58 2 Отговор
    Еврод.билите разглезиха тоя наркоман и тоя се помисли за Господ!

    10:55 15.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    64 2 Отговор
    100 000 в Мюнхен протестираха срещу войната и Зеленски.

    10:55 15.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пешо

    49 1 Отговор
    пак ли тоя боклук

    10:57 15.02.2026

  • 15 Перо

    3 47 Отговор

    До коментар #7 от "Съдията":

    Бункерното ще го вее първо, само китаеца трябва да му даде знак, Сибир замина вече, денги кончилис!

    Коментиран от #19

    10:57 15.02.2026

  • 16 име

    50 2 Отговор
    В ЕССР е така, неонацистите са с предимство. Иначе като отидат при Путин, Тръм, Ердоган или Си онези ги слагат на място: такива бoклyци Тръмп ги кара да ходят пеш по улиците, Си ги качва в автобуса със секретарките и не им подават ръка , Ердоган ги карат да стоят прави отстани, а при Путин се дупят на килимчето и му целуват обувките.

    Коментиран от #20

    10:58 15.02.2026

  • 17 ами

    44 2 Отговор

    До коментар #1 от "Многоходовото":

    добре че благодарение на зеленото джудже украина е в икономически и демографски възход, още 2-3 години и ще победи русия

    Коментиран от #22

    10:58 15.02.2026

  • 18 БОЛШЕВИК

    5 31 Отговор
    Важни са дворците и яхтите на кабаев, а капейките нека гладуват, свикнали са така от как ги има!

    Коментиран от #23, #30

    10:58 15.02.2026

  • 19 Съдията

    23 1 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    Пийте ги тия хапчета бе, докторите не случайно са ви ги приписали.😂

    10:59 15.02.2026

  • 20 ами

    1 29 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Хахаа, то а това всяка вата дава мило и драго да избяга от блатата в Германия или Франция, нали, а в калната клока и вие копейките не искате да припарите!

    10:59 15.02.2026

  • 21 Другия път

    42 2 Отговор
    Пет реда метални бариери!!!Че народната любов е нещо страшно и както на всички им е писнало от тъпотиите на евро чиновниците ще ги скъсат от любов и целувки!!А сега сериозно:Срам!!!!

    Коментиран от #24

    11:00 15.02.2026

  • 22 Съдията

    3 35 Отговор

    До коментар #17 от "ами":

    Копейка гладна и продажна, последно Зеленски на кой е марионетка, и кой му заповяда да унищожи калния халифат и да завре бункерния страхливец в миша дупка, а ватите да ги докара до невиждан глад и мизерия!

    Коментиран от #28

    11:00 15.02.2026

  • 23 Крепостен на Хартиената мечка

    4 17 Отговор

    До коментар #18 от "БОЛШЕВИК":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    Коментиран от #27

    11:01 15.02.2026

  • 24 Последния Софиянец

    2 25 Отговор

    До коментар #21 от "Другия път":

    То за това бункерното с ботокса ходи сам на църква, а Зеленски обикаля фронтовете и света, нали!

    11:02 15.02.2026

  • 25 Величко

    20 1 Отговор
    Уау ... , този мизерник с кортеж ли се движи ? !

    Коментиран от #32

    11:03 15.02.2026

  • 26 Ами да

    18 3 Отговор
    Това е лидера на свободния канибали содомитски се вят от острова на Джефри ще го чакат все пак той пърди в златен кенеф

    11:03 15.02.2026

  • 27 Величко

    4 18 Отговор

    До коментар #23 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    А за копейките винаги средния, кален!

    11:04 15.02.2026

  • 28 Ако напише

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Съдията":

    и публикува мемоари може и да разберем….

    11:04 15.02.2026

  • 29 Факт

    3 24 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да слуша по радиото Мюнхенската конференция, което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    Коментиран от #36

    11:04 15.02.2026

  • 30 ДемоНОкрат

    23 2 Отговор

    До коментар #18 от "БОЛШЕВИК":

    Най Важни са златните кенефи и имотите на зеления носен Мравояд, а центовете нека измират особено източно балканските бездушни продажни безгласни Роби , свикнали са така от 1989 лето Господне насам Вече 3 милиона и половина дадоха фира.
    Слава ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН.

    11:04 15.02.2026

  • 31 Гневен пан

    25 1 Отговор
    „Чакаме... Зеленски“, каза гневно по телефона на полски участник в конференцията..." Ами ще го чакате. Като сте му толкова гневни паляците на хазаро-укр0пчето, чий го дирите в неговия отбор? Пановете не осъзнават следното, или може би вече са започнали да го осъзнават, а то е че в момента в който СВО-то приключи, хиляди обучени и въоръжени (от самите панове) укр0пи ще се обърнат към техния архивраг на запад - наследникът на Ржечпосполита и ще осъществят истински терор там

    11:05 15.02.2026

  • 32 ДемоНОкрат

    1 18 Отговор

    До коментар #25 от "Величко":

    Онова с ботокса е по кортежите, пази се от блатната любов, над милион вата прати при кабзон!

    11:05 15.02.2026

  • 33 Не питай

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ами бегай се крий,че е тръгнало да те дири...

    11:06 15.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    5 23 Отговор
    Та това е ЗЕЛЕНСКИ, спасителя на Европа и Свободния Свят !!! А къде съм аз, че от три месеца никъв ме няма, жив ли съм ? Нещо напоследък хич ме няма .....

    Коментиран от #46

    11:08 15.02.2026

  • 35 "Голям гаф" ,няма що...

    10 5 Отговор
    Напишете нещо важно ,а не подобни глупости !

    Коментиран от #47

    11:08 15.02.2026

  • 36 Гневен пан

    2 18 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Така е, бункерното е в мазето под кримль 4та година, беше тръгнал зо дня Киев да граби!

    11:08 15.02.2026

  • 37 604

    7 2 Отговор
    а ся де, нъл народъ въ сака, кви съ тия кордони, кортежи ....анийййййй

    11:08 15.02.2026

  • 38 Квартал 95

    13 2 Отговор
    Зеленото гледа на снимката все едно току-що му се е случило нещо ужасяващо. Страх и ужас в погледа - защо? Нали мераклиите са там да го подкрепят..

    11:10 15.02.2026

  • 39 "Алиев: Руснаците нарочно нанесоха щети

    4 6 Отговор
    на посолството ни в Киев. Алиев каза, че 3 пъти руснаците са нанасяли щети по посолството на Азербайджан в Киев. Затова Азербайджан изпратил на руските власти точните координати на дипломатическата мисия след първия удар - защото Баку помислили, че това е грешка. Впоследствие посолството било акатувано още 2 пъти."

    Коментиран от #44

    11:10 15.02.2026

  • 40 лаф гаф

    8 2 Отговор
    Самозабравили се величия не могат да чакат на опашка, това е унизително за всеки нарцис.

    11:10 15.02.2026

  • 41 Най-важния човек в Европа

    13 1 Отговор
    Явно е, че очакванията към Зеленски нарастват, щом така го пазят. Така е, длъжникът трябва да се пази, защото няма ли длъжник, няма кой да ти върне паричките, които си му дал доброволно.

    11:12 15.02.2026

  • 42 БОЛШЕВИК

    10 3 Отговор
    Онова с Бялото в носа и зурлата о пушено о пуленото е по кортежите, пази се от хохлоло бандерско неонацистка любов, над два милиона поръбени хохляти.
    .Руснаците ги вата пратиха при земните торни червии

    11:14 15.02.2026

  • 43 Добре, че е РИА невярности

    3 6 Отговор
    Да ни обяснят колко били нервни на мюнхенската конференция.

    Коментиран от #56

    11:15 15.02.2026

  • 44 И затова след втория

    3 8 Отговор

    До коментар #39 от ""Алиев: Руснаците нарочно нанесоха щети":

    Път Алиев изпрати на Украйна изтребители и снаряди, че да бият пияните ватнишки глави.

    Коментиран от #48

    11:16 15.02.2026

  • 45 БрЯх...!

    12 1 Отговор
    Че то тоя Зеленски,бетер от Брежнев,ве...?!?!

    11:16 15.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хихи

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от ""Голям гаф" ,няма що...":

    Риа Новости😃

    11:18 15.02.2026

  • 48 И Алиев и Малиев да пращат-все тая!

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "И затова след втория":

    Тръмп му го каза,в прав текст, на Позеленясалият от яд-,,президент,с изтекъл срок на годност"...-
    ,,Ти просто нямаш карти,Драги ми Смехурко...!"

    Коментиран от #55

    11:19 15.02.2026

  • 49 Мокой

    14 1 Отговор
    Тъ... пите европейци позволиха на Зеленски да се държи като техен господар! Какво унижение!

    Коментиран от #53

    11:20 15.02.2026

  • 50 До последния Индианец

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Незнам дали си мъж, но си много УТРЕПАН.

    11:20 15.02.2026

  • 51 "Тежка нощ за Сочи, подпалена е руска

    3 9 Отговор
    подпалена е руска петролна база. След унищожаването на петролната рафинерия на "Лукойл" във Волгоград във Волгоград вчера и руският град Сочи се превърнаха в мишена на украински далекобойни дронове през изминалата нощ. Ударена е руска петролна база Волна – от там се изнасят петролни продукти за пристанище Таман."

    Коментиран от #54

    11:25 15.02.2026

  • 52 Георги

    7 1 Отговор
    пазят го, но по всяка вероятност не от руснаци. На него затова му е важно да остане главен просяк - после е пътник, че и евроелита покрай него.

    11:27 15.02.2026

  • 53 Това не е случайно!

    10 3 Отговор

    До коментар #49 от "Мокой":

    Тъпите европейци,в стремежа си да унижат Путин и Русия,не се усещат как самите те се унижават ежедневно да ръкопляскат и стават на крака,пред един...Професионален Клоун,който при това източва ежедневно ,с милиарди ресурсите на Европа...!
    От цялата работа,страдаме ние-европейските граждани...!
    Вместо тия милиарди да се дадат за социални придобивки на Европейските граждани,те се наливат най-безконтролно и безотчетно ,в бездънната каца на Украйна...!
    Ами продължавайте да му ръкопляскане и ставате на крака,все едно е Северна Корея и Ким Чен Ун...!
    Възмутително!

    11:29 15.02.2026

  • 54 Мдаа...!

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от ""Тежка нощ за Сочи, подпалена е руска":

    Ти се радваш-ОК...!
    НО утре Кличко ,пак ще реве,че столицата Киев е без ток...

    11:31 15.02.2026

  • 55 "Операциите на САЩ нанесоха огромен

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "И Алиев и Малиев да пращат-все тая!":

    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    11:33 15.02.2026

  • 56 НАЛИ?!

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Добре, че е РИА невярности":

    Дручко си е викаш да го потвърди Маломуж Огризенков от УКРИНФОРМ...?!

    11:33 15.02.2026

  • 57 10 минути

    3 0 Отговор
    Ужас...

    11:38 15.02.2026

  • 58 Кагебе

    0 1 Отговор
    Язък!Пак го изпуснахме!

    11:40 15.02.2026

  • 59 4567

    5 0 Отговор
    Според статията, участниците в конференцията са "тълпа"?

    Коментиран от #61

    11:42 15.02.2026

  • 60 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Стига с тая риа новости бе другари.да не сме в русия?

    Коментиран от #64

    11:44 15.02.2026

  • 61 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "4567":

    Риа Новости😃

    11:44 15.02.2026

  • 62 ти да видиш

    5 3 Отговор
    зеленияпор целия е гаф, гаф на природата!

    11:45 15.02.2026

  • 63 Триморец

    1 1 Отговор
    За среща с Путин се чака 120 минути!

    11:49 15.02.2026

  • 64 Васко Украинеца

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Аз ако бях щях с удоволствие да чакам моя идол цял ден!

    Коментиран от #67

    11:49 15.02.2026

  • 65 Нямат край

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    11:50 15.02.2026

  • 66 За кортежа

    2 2 Отговор
    на Путин затварят от 9.00 до 15.00!

    Коментиран от #69, #70, #75

    11:51 15.02.2026

  • 67 А сега къде го чакаш...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Васко Украинеца":

    В някое безплатно джакузи и СПА-платени от нас...,по нашите курорти ли...?!

    11:53 15.02.2026

  • 68 Орбан

    0 0 Отговор
    Добре че бях с памоерс!

    Коментиран от #72

    11:54 15.02.2026

  • 69 хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "За кортежа":

    той не е излизал 5 год. от бункера😃

    Коментиран от #71

    11:55 15.02.2026

  • 70 Е чакай ся?!

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "За кортежа":

    Нали уж Путин ,не излизаше от бункера си?!

    11:55 15.02.2026

  • 71 Хе,хе...!

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "хихи":

    Та нали Путин,отдавна го погребахте,болен от тежък рак...?!

    11:57 15.02.2026

  • 72 Би ли дал инфо?!

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Орбан":

    Какво е това-..,,памоерс"...?!

    Коментиран от #73

    11:58 15.02.2026

  • 73 Цензурират

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Би ли дал инфо?!":

    слагат го на бебета!

    Коментиран от #74

    12:02 15.02.2026

  • 74 ЯСНО!

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Цензурират":

    Биберон...!

    12:10 15.02.2026

  • 75 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "За кортежа":

    ПУТИНН Е ВЕЛИК ПРЕЗИДЕНТ ,А ТОЯ КОЙ Е .АКО НЕ БЕШЕ ТАЯ ВОЙНА НИКОЙ НЯМАШЕ И ДА ГО ЗНАЕ.ОТ КАКТО СТАНАЛ ПРЕЗИДЕНТ НИЩО НЕ Е НАПРАВИЛ ЗА УКРАИНА ОСВЕН ДЕТО Я ВКАРА ВЪВ ВОЙНА С РОСИЯ И ИЗБЯГАХА ОТ НЕГО ПОЧТИ 20 МИЛ.УКРАИНЦИ КОИТО ОТ ТЯХ МОЖЕБИ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ 5 МИЛ.И НА ТОВА КАЗВАТЕ ПРЕКРАСЕН ПРЕЗИДЕНТ И ГО ЗАЩИТАВАТЕ.КОГАТО ХОРАТА ОТ ДОНБАС ГО МОЛЕХА ДА КАЖЕ НА АЗОВЦИТЕ ДА СТРЕЛЯТ ПО ТЯХ И КОГАТО НА ДОНБАСЦИТЕ ПОГРЕБВАХА ДЕЦА ТОЙ ХОДЕШЕ НА КВАРТАЛ 95 ДА ГО ГЛЕДА НА ЖИВО С ЖЕНА СИ.БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПУТИН КОЙТО И ПРАВИЛНО НАПРАВИ ЗА ДА МПАСИ ТОЯ НАРОД ОТ ИЗТРЕБВАНЕ ЗАЩОТО ННЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ РОСИЯ И РУСКИЯТ ЕЗИК ТА ТАКА ЗЕЛЕНЧУКОВ СТАНА ТЗВЕСТЕН

    12:14 15.02.2026

