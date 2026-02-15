Лектори и участници в Мюнхенската конференция по сигурност бяха принудени да влязат на територията на форума с повече от 10 минути закъснение, принудени да чакат зад полицейски кордони, докато кортежът на Володимир Зеленски мине, съобщава кореспондент на РИА Новости.

Контролните мерки на пешеходния контролно-пропускателен пункт по време на Мюнхенската конференция по сигурност включваха два реда метални бариери и човешки кордон от полицаи, чиято задача беше да предотвратят влизането на всеки без бадж за участник през контролно-пропускателния пункт.

По сигнал полицията постави трети ред метални бариери и дори не позволи на участниците в конференцията да влязат през контролно-пропускателния пункт. В рамките на минута на входа се събраха две дузини хора, повече от половината от които се опитваха да влязат на територията.

„Чакаме... Зеленски“, каза гневно по телефона на полски участник в конференцията, носещ син бадж за лектор.

Чакането отвън продължи повече от 10 минути. След като кортежът стигна до хотел Bayerischer Hof, полицията премахна допълнителните бариери, позволявайки на тълпата от участници да влезе в зоната. Още около десет души се появиха от противоположната страна и също не успяха да напуснат форума, докато кортежът на Зеленски минаваше.