Уулвърхямптън, Съндърланд и Фулъм продължават за ФА къп

Уулвърхямптън, Съндърланд и Фулъм продължават на осминафиналите в турнира за купата на Футболната асоциация в Англия. Трите отбора от Висшата лига преодоляха по-нискоразредни съперници и запазват шансове за спечелване на трофей през настоящия сезон, предава БТА.

Тимът на Уулвс, който е застрашен от изпадане от елита, победи с 1:0 като гост четвъртодивизионния Гримзби Таун след попадение на уругваеца Сантиаго Буено след точно един час игра.

Съндърланд се наложи с минималното 1:0 над домакина Оксфорд Юнайтед от втора дивизия след единствено попадение от дузпа на Хабиб Диара в 32-ата минута.

Фулъм елиминира Стоук Сити с 2:1 като гост. Втородивизионният отбор поведе чрез Бае Чжан-о в 19-ата минута, но столичани направиха обрат с попадения на Кевин и Харисън Рийд, реализирани след почивката.