Даниил Медведев срази Кантен Алис и продължава напред на Australian Open

Даниил Медведев демонстрира класата си на корта в Мелбърн, след като преодоля френското препятствие Кантен Алис и си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на Австралия. Руският ас, който заема 12-ата позиция в световната ранглиста, се наложи с 6:7(9), 6:3, 6:4, 6:2 след над три часа оспорвана битка.

Въпреки че загуби първия сет след драматичен тайбрек, 29-годишният Медведев показа завидна устойчивост и обърна развоя на срещата в своя полза. Сервирайки мощно, той реализира впечатляващите 14 аса – осем повече от своя съперник. Алис, който е 83-и в световната ранглиста, не успя да се противопостави на агресивната игра на руснака и допусна шест двойни грешки, колкото и Медведев.

В хода на двубоя Медведев спечели 26 от 48 точки на втори сервис и реализира шест пробива, докато позволи на французина да го пробие само два пъти.

С този успех руският тенисист затвърди амбициите си за силно представяне в Мелбърн. В следващия кръг Медведев ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан, който също впечатли с изявите си до момента.