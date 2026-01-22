Новини
Спорт »
Тенис »
Вавринка оцеля в 5-часова гладиаторска битка в Мелбърн

22 Януари, 2026 13:29 581 1

  • стан вавринка-
  • мелбърн-
  • тенис-
  • тенис на корт

Швейцарската легенда демонстрира нагледно, че все още притежава физическата мощ и психическата устойчивост да пречупва далеч по-млади съперници

Вавринка оцеля в 5-часова гладиаторска битка в Мелбърн - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стан Вавринка отново доказа, че за големите шампиони времето е само абстрактно понятие, като сътвори истински подвиг на Откритото първенство на Австралия. Швейцарската легенда демонстрира нагледно, че все още притежава физическата мощ и психическата устойчивост да пречупва далеч по-млади съперници. В маратонски сблъсък от 1/32-финалите, който продължи над четири часа и половина, 40-годишният „Stan the Man“ изтръгна победата срещу Артур Геа, напомняйки за най-добрите си дни в Мелбърн Парк.

Срещата се превърна в изтощителна битка на нерви, в която двамата тенисисти се бориха до последни сили. Младият французин започна по-уверено и взе първия сет с 6:4, но Вавринка отговори подобаващо във втората част, изравнявайки резултата. Двубоят премина през множество обрати, като опитът на трикратния носител на титли от Големия шлем се оказа решаващ срещу амбицията на неговия опонент. Мачът достигна своята кулминация в петия сет, където всичко трябваше да се реши в драматичен супер тайбрек. В него Вавринка беше безпощаден, наложи волята си с 10-3 точки и след точно 4 часа и 34 минути на корта вдигна победоносно ръце. Това беше поредното доказателство за желязната воля на швейцареца, който въпреки напредналата си за професионалния спорт възраст, не спря да тича и да пласира своите маркови бекхенди с една ръка.

С този триумф Стан Вавринка не само си осигури място в следващия кръг, но и изпрати мощно послание към тенис общността. Неговият успех бе триумф на духа над физическата умора и вдъхновение за всеки, който вярва, че страстта към играта няма срок на годност. Предстои да видим докъде ще стигнат силите на швейцарския ветеран, но победата му в Мелбърн вече се превърна в една от най-красивите истории на тазгодишното издание на турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Голям

    3 0 Отговор
    Браво.

    13:46 22.01.2026

