Новини
Спорт »
Бг футбол »
Латвийски специалист е новият старши треньор на Фратрия

18 Март, 2026 06:38 531 0

Ренарс Роде поема кормилото на тима от Втора лига

Латвийски специалист е новият старши треньор на Фратрия - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб „Фратрия“ официално приветства новия си старши треньор – Ренарс Роде, който ще застане начело на отбора с амбиция и свежи идеи.

Роде, който до неотдавна бе част от националния отбор на Латвия, сложи край на активната си състезателна кариера през 2022 година. Без да губи време, той се впусна в треньорската професия, където бързо се отличи с професионализъм и модерно мислене.

Първите си стъпки като наставник Ренарс прави в латвийския „Валмиера“, където изпълнява ролята на асистент-треньор, а впоследствие поема и ръководството на втория отбор – „Валмиера II“. След това кариерата му го отвежда в международни води – като асистент в „Висакха ФК“ и „Ауда“, където натрупва ценен опит и разширява футболните си хоризонти.

Очакванията към новия наставник са високи, а ръководството на „Фратрия“ вярва, че отборът ще постигне нови успехи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове