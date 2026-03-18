Латвийски специалист е новият старши треньор на Фратрия

Футболният клуб „Фратрия“ официално приветства новия си старши треньор – Ренарс Роде, който ще застане начело на отбора с амбиция и свежи идеи.

Роде, който до неотдавна бе част от националния отбор на Латвия, сложи край на активната си състезателна кариера през 2022 година. Без да губи време, той се впусна в треньорската професия, където бързо се отличи с професионализъм и модерно мислене.

Първите си стъпки като наставник Ренарс прави в латвийския „Валмиера“, където изпълнява ролята на асистент-треньор, а впоследствие поема и ръководството на втория отбор – „Валмиера II“. След това кариерата му го отвежда в международни води – като асистент в „Висакха ФК“ и „Ауда“, където натрупва ценен опит и разширява футболните си хоризонти.

Очакванията към новия наставник са високи, а ръководството на „Фратрия“ вярва, че отборът ще постигне нови успехи.