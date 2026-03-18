Българските бадминтонисти Стоева и Панев приключиха участието си на престижния турнир в Орлеан

Габриела Стоева и Евгени Панев, които представляваха България, на смесени двойки, на силния международен турнир по бадминтон World Tour Super 300 във френския град Орлеан, не успяха да преодолеят квалификационната фаза и отпаднаха от надпреварата.

В четвъртфиналния сблъсък от квалификациите, нашите национали се изправиха срещу холандската двойка Бриан Васинк и Дебора Жиле. Срещата приключи при резултат 12:21, 12:21 в полза на съперниците, като двубоят продължи едва 23 минути. Така Стоева и Панев не успяха да се класират за основната схема на турнира, чийто награден фонд възлиза на внушителните 250 хиляди долара.

Габриела Стоева и Евгени Панев бяха единствените български представители в тазгодишното издание на престижната надпревара във Франция.