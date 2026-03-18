Димитър Илиев отново тренира с топка след дълга пауза

Локомотив (Пловдив) усилено се подготвя за предстоящото си гостуване на Ботев (Враца), а добрата новина за "черно-белите" е, че капитанът Димитър Илиев е все по-близо до завръщане на терена. След тримесечно отсъствие, лидерът на пловдивчани направи първата си тренировка с топка, което вдъхна оптимизъм в лагера на тима.

Въпреки че все още се готви по индивидуална програма, Илиев показва завидна мотивация и желание да се включи пълноценно в играта на отбора. Треньорският щаб следи внимателно възстановяването му, като надеждите са, че съвсем скоро капитанът ще бъде на разположение за важните мачове от първенството.

Междувременно, Каталин Иту също се завърна към тренировъчния процес, а младите таланти Димитър Мрънков и Радослав Палазов тренират наравно с основния състав. Това дава допълнителна доза свежест и конкуренция в отбора, който се стреми към силно представяне в предстоящите срещи.