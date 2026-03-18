Министерският съвет се събира на редовно заседание

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание. Очаква се служебната власт да даде повече яснота кога ще бъде преведена обещаната помощ от 20 евро заради скъпите горива по сметките на гражданите, информират от Нова телевизия.

Преди дни служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че право на нея имат всички физически лица със средномесечен доход до двукратния размер на линията на бедност, което означава 780 евро, стига да имат личен автомобил или сключен лизинг.

Сред точките, заложени в дневния ред, е изборът на председатели на Съвета за икономически анализи, на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, на Съвета за развитие на гражданското общество и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Заседанието на служебната власт започва в 9:00 часа.