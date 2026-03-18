Новини
България »
Министерският съвет се събира на редовно заседание

18 Март, 2026 07:30 604 4

  • министерски съвет-
  • редовно заседание

Очаква се служебната власт да даде повече яснота кога ще бъде преведена обещаната помощ от 20 евро заради скъпите горива по сметките на гражданите

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание. Очаква се служебната власт да даде повече яснота кога ще бъде преведена обещаната помощ от 20 евро заради скъпите горива по сметките на гражданите, информират от Нова телевизия.

Преди дни служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че право на нея имат всички физически лица със средномесечен доход до двукратния размер на линията на бедност, което означава 780 евро, стига да имат личен автомобил или сключен лизинг.

Сред точките, заложени в дневния ред, е изборът на председатели на Съвета за икономически анализи, на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, на Съвета за развитие на гражданското общество и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Заседанието на служебната власт започва в 9:00 часа.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Б. Б от Б

    3 0 Отговор
    Али Делян и 240-те разбойника пак са замислили някой обир.

    07:35 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щерев

    1 0 Отговор
    И това го пишете като новина че някои започва да работи,да ви имам дръжките на микрофона.

    08:13 18.03.2026

  • 4 С/Р

    0 0 Отговор
    Без думи

    08:15 18.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове