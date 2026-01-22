Лотар Матеус претърпя спешна операция след инцидент в Австрия

Известният германски футболист и бивш национален селекционер на България Лотар Матеус преживя неприятен инцидент по време на зимната си почивка в австрийския курорт Оберлех ам Арлберг. 64-годишната легенда бе принудена да се подложи на спешна хирургическа намеса, след като получи сериозна травма на рамото при падане на заледена ски писта.

Матеус, който държи рекорда за най-много изиграни мачове с екипа на Германия (150), лично информира своите почитатели чрез социалните мрежи, публикувайки снимка от болничното легло.

„Благодаря от сърце за всички топли думи и пожелания! Скоро ще бъда отново във форма“, написа той, вдъхвайки оптимизъм на феновете си.

В интервю за германския вестник „Билд“ Матеус разкри подробности около инцидента: „Случи се по време на последното ми спускане в края на ваканцията. Пистата беше твърда и неравна, а аз вече мислех за обяда в хижата, когато внезапно паднах на дясната страна. Ледът се оказа коварен – ако имаше мек сняг, вероятно щях да се разминa без последствия“, сподели световният шампион.

Освен травмата на рамото, Матеус е получил и болезнени натъртвания по ребрата. В момента ръката му е обездвижена с шина, но той уверява, че се чувства добре и възстановяването върви по план.

„Най-важното беше операцията да се извърши без забавяне. Вярвам, че съвсем скоро ще мога да се върна към професионалните си ангажименти като футболен анализатор“, допълни той.