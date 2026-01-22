Каземиро се разделя с Манчестър Юнайтед след края на сезона

Бразилската футболна звезда Каземиро ще затвори своята страница в Манчестър Юнайтед това лято, когато договорът му с английския гранд изтича. След две години, изпълнени с емоции, битки и трофеи, халфът ще поеме по нов път, оставяйки след себе си незабравими моменти на "Олд Трафорд".

Присъединявайки се към "червените дяволи" през 2022 година срещу внушителната сума от 70 милиона паунда, Каземиро изигра 146 срещи и реализира 21 попадения с екипа на Юнайтед. През този период той се превърна в ключова фигура в средата на терена и спечели сърцата на феновете със своята отдаденост и борбен дух.

В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, Каземиро сподели: "Манчестър Юнайтед ще остане завинаги в сърцето ми. Още от първия миг, в който стъпих на този легендарен стадион, усетих страстта на "Олд Трафорд" и обичта на нашите невероятни привърженици. Въпреки че предстои раздяла, все още ни очакват важни мачове и нови спомени през следващите месеци. Ще продължа да давам всичко от себе си, за да помогна на отбора да постигне успехи."

По време на престоя си в Манчестър Юнайтед, Каземиро допринесе за спечелването на два престижни трофея – Купата на Лигата (Карабао Къп) през сезон 2022/23 и ФА Къп през 2023/24. С неговото напускане клубът губи не само опитен полузащитник, но и истински лидер на терена.