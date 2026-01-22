Новини
Спорт »
Световен футбол »
Каземиро се разделя с Манчестър Юнайтед след края на сезона

Каземиро се разделя с Манчестър Юнайтед след края на сезона

22 Януари, 2026 22:18 352 0

  • каземиро-
  • манчестър юнайтед-
  • напускане-
  • футбол-
  • олд трафорд-
  • трофеи-
  • бразилски футболист-
  • фа къп-
  • карабао къп-
  • новини футбол

Феновете на "червените дяволи" със сигурност ще го запомнят като един от най-отдадените и харизматични играчи

Каземиро се разделя с Манчестър Юнайтед след края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилската футболна звезда Каземиро ще затвори своята страница в Манчестър Юнайтед това лято, когато договорът му с английския гранд изтича. След две години, изпълнени с емоции, битки и трофеи, халфът ще поеме по нов път, оставяйки след себе си незабравими моменти на "Олд Трафорд".

Присъединявайки се към "червените дяволи" през 2022 година срещу внушителната сума от 70 милиона паунда, Каземиро изигра 146 срещи и реализира 21 попадения с екипа на Юнайтед. През този период той се превърна в ключова фигура в средата на терена и спечели сърцата на феновете със своята отдаденост и борбен дух.

В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, Каземиро сподели: "Манчестър Юнайтед ще остане завинаги в сърцето ми. Още от първия миг, в който стъпих на този легендарен стадион, усетих страстта на "Олд Трафорд" и обичта на нашите невероятни привърженици. Въпреки че предстои раздяла, все още ни очакват важни мачове и нови спомени през следващите месеци. Ще продължа да давам всичко от себе си, за да помогна на отбора да постигне успехи."

По време на престоя си в Манчестър Юнайтед, Каземиро допринесе за спечелването на два престижни трофея – Купата на Лигата (Карабао Къп) през сезон 2022/23 и ФА Къп през 2023/24. С неговото напускане клубът губи не само опитен полузащитник, но и истински лидер на терена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ