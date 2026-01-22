Лудогорец отстъпи на Рейнджърс в Глазгоу

Лудогорец загуби с 0:1 гостуването си на Рейнджърс в седмия кръг на Лига Европа.

Срещата започна с високо темпо и напрежение, като "орлите" от Разград демонстрираха амбиция и борбен дух. В 29-ата минута Петър Станич бе близо до откриване на резултата, но стражът на домакините Джак Бътланд показа отличен рефлекс и опази вратата си.

Само четири минути по-късно, в 33-ата, Мохамед Диоманде Мохамед се възползва от неразбирателство в защитата на Лудогорец и с прецизен удар донесе преднина за Рейнджърс, която се оказа решаваща за крайния изход на двубоя.

През второто полувреме българският тим не се отказа и създаде няколко опасни ситуации пред вратата на шотландците, но късметът не бе на тяхна страна и изравнителен гол така и не падна.

След този резултат Рейнджърс заема 32-ро място с 4 точки, докато Лудогорец остава на 25-а позиция със 7 точки в общото класиране на турнира.