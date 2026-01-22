Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лудогорец отстъпи на Рейнджърс в Глазгоу

Лудогорец отстъпи на Рейнджърс в Глазгоу

22 Януари, 2026 23:54 415 0

  • лудогорец-
  • рейнджърс-
  • лига европа-
  • футбол-
  • глазгоу-
  • резултат-
  • български шампион-
  • айброкс-
  • спортни новини

Шампионите инкасираха минимална загуба в Лига Европа

Лудогорец отстъпи на Рейнджърс в Глазгоу - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец загуби с 0:1 гостуването си на Рейнджърс в седмия кръг на Лига Европа.

Срещата започна с високо темпо и напрежение, като "орлите" от Разград демонстрираха амбиция и борбен дух. В 29-ата минута Петър Станич бе близо до откриване на резултата, но стражът на домакините Джак Бътланд показа отличен рефлекс и опази вратата си.

Само четири минути по-късно, в 33-ата, Мохамед Диоманде Мохамед се възползва от неразбирателство в защитата на Лудогорец и с прецизен удар донесе преднина за Рейнджърс, която се оказа решаваща за крайния изход на двубоя.

През второто полувреме българският тим не се отказа и създаде няколко опасни ситуации пред вратата на шотландците, но късметът не бе на тяхна страна и изравнителен гол така и не падна.

След този резултат Рейнджърс заема 32-ро място с 4 точки, докато Лудогорец остава на 25-а позиция със 7 точки в общото класиране на турнира.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ