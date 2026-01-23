Резултати и голмайстори от 7-ия кръг в Лига Европа

Приключиха мачовете от седмия кръг на основната фаза на Лига Европа, като заради проблемите с феновете двубоят Утрехт - Генк финишира близо час след останалите срещи.
Разбира се, най-интерсният мач за българския фен беше този между Рейнджърс и Лудогорец завърши с успех 1:0 за шотландците.
ЕТО ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ:
Болоня - Селтик 2:2
0:1 Хатате 6', 0:2 Тръсти 40', 1:2 Далинга 56', 2:2 Роу 72'
Бран - Мидтиланд 3:3
0:1 Ерлич 4', 1:1 Холм 19', 1:2 Брумадо 31', 2:2 Корвниг 68' (дузпа), 2:3 Ерлич 70', 3:3 Солдвет 90+10' (дузпа)
Малмьо - Цървена звезда 0:1
0:1 Костов 16'
ПАОК - Бетис 2:0
1:0 Живкович 67', 2:0 Якумакис 86' (дузпа)
Виктория Пилзен - Порто 1:1
1:0 Черв 6', 1:1 Гюл 90'
Фейенорд - Щурм Грац 3:0
1:0 Уатанабе 6', 2:0 Хадж-Муса 69', 3:0 Боргес 90
Фенербахче - Астън Вила 0:1
0:1 Санчо 25'
Фрайбург - Макаби Тел Авив 1:0
1:0 Матанович 82'
Йънг Бойс - Лион 0:1
0:1 Мейтланд-Найлс 45+1'
Брага - Нотингам 1:0
1:0 Йейтс 56' (автогол)
Динамо Загреб - ФКСБ 4:1
1:0 Бакрар 7', 2:0 Белио 11', Бирлигя 42', Белио 71', Куленович 90+3'
Залцбург - Базел 3:1
1:0 Алайбегович 4', 2:0 Алайбегович 13', Критцих 35', 3:1 Агбонифо 56'
Ница - Гоу Ахед Ийгълс 3:1
1:0 Ванхуте 10', 2:0 Гувея 42', 3:0 Гувея 59', 3:1 Стокерс 69'
Рейнджърс - Лудогорец 1:0
1:0 Диоманде 34'
Рома - Щутгарт 2:0
1:0 Пизили 40', 2:0 Пизили 90+3'
Селта - Лил 2:1
1:0 Сведберг 1', Стартфелт 69', Жиру 86'
Утрехт - Генк 0:2
0:1 Ел Уахди 54', 0:2 Даан Хейманд (дузпа) 83`
Ференцварош - Панатинайкос 1:1
1:0 Бамиделе 62' (дузпа), 1:1 Зарури 86'
