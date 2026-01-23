Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати и голмайстори от 7-ия кръг в Лига Европа

Резултати и голмайстори от 7-ия кръг в Лига Европа

23 Януари, 2026 06:31 687 0

  • утрехт-
  • генк-
  • футбол-
  • рейнджърс-
  • лудогорец

Разбира се, най-интерсният мач за българския фен беше този между Рейнджърс и Лудогорец завърши с успех 1:0 за шотландците

Резултати и голмайстори от 7-ия кръг в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Приключиха мачовете от седмия кръг на основната фаза на Лига Европа, като заради проблемите с феновете двубоят Утрехт - Генк финишира близо час след останалите срещи.

Разбира се, най-интерсният мач за българския фен беше този между Рейнджърс и Лудогорец завърши с успех 1:0 за шотландците.

ЕТО ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ И ГОЛМАЙСТОРИ:

Болоня - Селтик 2:2
0:1 Хатате 6', 0:2 Тръсти 40', 1:2 Далинга 56', 2:2 Роу 72'

Бран - Мидтиланд 3:3
0:1 Ерлич 4', 1:1 Холм 19', 1:2 Брумадо 31', 2:2 Корвниг 68' (дузпа), 2:3 Ерлич 70', 3:3 Солдвет 90+10' (дузпа)

Малмьо - Цървена звезда 0:1
0:1 Костов 16'

ПАОК - Бетис 2:0
1:0 Живкович 67', 2:0 Якумакис 86' (дузпа)

Виктория Пилзен - Порто 1:1
1:0 Черв 6', 1:1 Гюл 90'

Фейенорд - Щурм Грац 3:0
1:0 Уатанабе 6', 2:0 Хадж-Муса 69', 3:0 Боргес 90

Фенербахче - Астън Вила 0:1
0:1 Санчо 25'

Фрайбург - Макаби Тел Авив 1:0
1:0 Матанович 82'

Йънг Бойс - Лион 0:1
0:1 Мейтланд-Найлс 45+1'

Брага - Нотингам 1:0
1:0 Йейтс 56' (автогол)

Динамо Загреб - ФКСБ 4:1
1:0 Бакрар 7', 2:0 Белио 11', Бирлигя 42', Белио 71', Куленович 90+3'

Залцбург - Базел 3:1
1:0 Алайбегович 4', 2:0 Алайбегович 13', Критцих 35', 3:1 Агбонифо 56'

Ница - Гоу Ахед Ийгълс 3:1
1:0 Ванхуте 10', 2:0 Гувея 42', 3:0 Гувея 59', 3:1 Стокерс 69'

Рейнджърс - Лудогорец 1:0
1:0 Диоманде 34'

Рома - Щутгарт 2:0
1:0 Пизили 40', 2:0 Пизили 90+3'

Селта - Лил 2:1
1:0 Сведберг 1', Стартфелт 69', Жиру 86'

Утрехт - Генк 0:2
0:1 Ел Уахди 54', 0:2 Даан Хейманд (дузпа) 83`

Ференцварош - Панатинайкос 1:1
1:0 Бамиделе 62' (дузпа), 1:1 Зарури 86'


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ