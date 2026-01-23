Олимпик Марсилия подсили средата на терена с младата звезда на Арсенал Итън Нуанери

Олимпик Марсилия направи впечатляващ трансферен ход, като привлече под наем талантливия полузащитник на Арсенал Итън Нуанери. Официалното потвърждение дойде от френския клуб, който обяви, че 18-годишният англичанин ще играе на „Стад Велодром“ до края на настоящия сезон. В договора не е включена клауза за откупуване, което означава, че Нуанери ще се завърне в Лондон след изтичането на наема.

Според информация на Transfermarkt, Марсилия е заплатила 1,5 милиона евро за временното привличане на младия халф.

Нуанери ще носи фланелката с номер 11, като се очаква да внесе свежест и креативност в атакуващата линия на южняците.

В цялостната си кариера с екипа на „артилеристите“ той има 51 мача, в които отбеляза 9 гола и асистира за още 2 попадения – впечатляваща статистика за футболист на неговата възраст.

Трансферната активност на Марсилия не спира дотук. По-рано в петък клубът обяви и привличането на холандския полузащитник Куинтер Тимбер от Фейенорд. 24-годишният играч пристига срещу 4,5 милиона евро и ще подсили конкуренцията в средната линия на отбора.