Новини
Спорт »
Световен футбол »
Олимпик Марсилия подсили средата на терена с младата звезда на Арсенал Итън Нуанери

Олимпик Марсилия подсили средата на терена с младата звезда на Арсенал Итън Нуанери

23 Януари, 2026 21:12 381 0

  • олимпик марсилия -
  • трансфер-
  • под наем -
  • арсенал -
  • итън нуанери-
  • лондон

По-рано в петък клубът обяви и привличането на холандския полузащитник Куинтер Тимбер

Олимпик Марсилия подсили средата на терена с младата звезда на Арсенал Итън Нуанери - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпик Марсилия направи впечатляващ трансферен ход, като привлече под наем талантливия полузащитник на Арсенал Итън Нуанери. Официалното потвърждение дойде от френския клуб, който обяви, че 18-годишният англичанин ще играе на „Стад Велодром“ до края на настоящия сезон. В договора не е включена клауза за откупуване, което означава, че Нуанери ще се завърне в Лондон след изтичането на наема.

Според информация на Transfermarkt, Марсилия е заплатила 1,5 милиона евро за временното привличане на младия халф.

Нуанери ще носи фланелката с номер 11, като се очаква да внесе свежест и креативност в атакуващата линия на южняците.

В цялостната си кариера с екипа на „артилеристите“ той има 51 мача, в които отбеляза 9 гола и асистира за още 2 попадения – впечатляваща статистика за футболист на неговата възраст.

Трансферната активност на Марсилия не спира дотук. По-рано в петък клубът обяви и привличането на холандския полузащитник Куинтер Тимбер от Фейенорд. 24-годишният играч пристига срещу 4,5 милиона евро и ще подсили конкуренцията в средната линия на отбора.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ