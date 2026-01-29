Милан ще се пробва за защитник на Манчестър Сити

Милан възнамерява да се възползват от оставащите дни до затварянето на зимния трансферен прозорец, за да направи опит да привлече защитника на Манчестър Сити Нейтън Аке, информират Матео Морето и Фабрицио Романо.

По информация на трансферните специалисти, от английския клуб не са склонни лесно да се разделят със своя футболист, но „росонерите“ продължават да се надяват, че в близките дни ще успеят да получат разрешение от „гражданите“, след като следят ситуацията около бранителя още от началото на месеца.

В същото време самият Аке е готов да направи компромис с част от възнаграждението си, за да реализира трансфера. Основният му мотив е желанието за повече игрови минути с оглед стремежа му да си осигури място в националния отбор на Нидерландия за Мондиал 2026.

През настоящата кампания 30-годишният защитник е взел участие в 21 двубоя във всички надпревари, но в срещите от Висшата лига и Шампионската лига по-често е влизал в игра от резервната скамейка. В сряда вечер той бе титуляр за Манчестър Сити в домакинството на Галатасарай в Шампионската лига.