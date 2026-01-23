Новини
Спорт »
Други спортове »
Владимир Зографски с 18-о място на световно по ски полети в Оберстдорф

Владимир Зографски с 18-о място на световно по ски полети в Оберстдорф

23 Януари, 2026 21:56 428 2

  • владимир зографски -
  • ски полети-
  • голямата шанца -
  • оберстдорф-
  • германия

Първата позиция зае Домен Превц

Владимир Зографски с 18-о място на световно по ски полети в Оберстдорф - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски записа много силно представяне на световно по ски полети, на голямата шанца в Оберстдорф, Германия.

Българинът започна с 23-то място след първия кръг със 179,7 т (199,5 м). Във втория обаче Зографски прелетя на 209,5 м и събра сбор от 373,1 точки, което го изстреля на 18-тата позиция и показа, че се намира в много добра форма.

Първото място днес зае Домен Превц от Словения с 444,2 т (204 и 224,5 м).

Следващите два кръга са на 24 януари и ще бъдат излъчени на живо по Евроспорт1 от 17,30 ч.

Ски полетите са екстремна форма на ски скоковете. Провеждат се на шанци с размер над 185 метра, като на всяка една от тях са възможни полети над 200 метра.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Ех тоя Гугъл преводача....
    Нарича се СКИ СКОКОВЕ този спорт в България!

    21:58 23.01.2026

  • 2 Опааа

    2 1 Отговор
    😆 “… което го изстреля на 18-тата позиция и показа, че се намира в много добра форма.”😆 18-ти…😆Турист!

    22:18 23.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ