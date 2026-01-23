Владимир Зографски с 18-о място на световно по ски полети в Оберстдорф

Владимир Зографски записа много силно представяне на световно по ски полети, на голямата шанца в Оберстдорф, Германия.

Българинът започна с 23-то място след първия кръг със 179,7 т (199,5 м). Във втория обаче Зографски прелетя на 209,5 м и събра сбор от 373,1 точки, което го изстреля на 18-тата позиция и показа, че се намира в много добра форма.

Първото място днес зае Домен Превц от Словения с 444,2 т (204 и 224,5 м).

Следващите два кръга са на 24 януари и ще бъдат излъчени на живо по Евроспорт1 от 17,30 ч.

Ски полетите са екстремна форма на ски скоковете. Провеждат се на шанци с размер над 185 метра, като на всяка една от тях са възможни полети над 200 метра.