Интер срази Пиза след обрат на "Сан Сиро"

23 Януари, 2026 23:44 472 0

Гостите поведоха с два гола, но това се оказа недостатъчно

Интер срази Пиза след обрат на "Сан Сиро" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Вълнуваща футболна вечер на стадион "Сан Сиро" донесе истински спектакъл за феновете на Интер, които видяха любимците си да триумфират с категоричното 6:2 над Пиза в двубой от 22-рия кръг на Серия "А". Въпреки ранния шок, който гостите нанесоха, "нерадзурите" демонстрираха характер и обърнаха развоя на срещата по впечатляващ начин.

Пиза стартира срещата вихрено и изненада домакините с два бързи гола, дело на Стефано Морео, който се разписа в 11-ата и 23-ата минута.

В този момент изглеждаше, че сензацията е на път да се случи, но Интер не се предаде. Още преди почивката миланският гранд показа защо е лидер в класирането. Пьотр Жиелински върна интригата с точно изпълнена дузпа в 39-ата минута, а само две по-късно Лаутаро Мартинес възстанови равенството. В добавеното време на първата част Франческо Еспозито донесе пълен обрат и изпрати "нерадзурите" с преднина в съблекалнята.

След паузата Интер продължи да доминира и затвърди превъзходството си. Федерико Димарко покачи на 4:2 в 86-ата минута, а Анже-Йоан Бони само четири минути по-късно направи резултата още по-внушителен. В заключителните секунди на срещата Хенрик Мхитарян оформи крайното 6:2, с което сложи точка на спора.

Българският национал Росен Божинов, който е част от състава на Пиза, остана на резервната скамейка и не взе участие в двубоя.

С този успех Интер затвърди лидерската си позиция в Серия "А" с актив от 52 точки, докато Пиза продължава да заема последното място с едва 14 точки.


