Ботев прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Турция

Отборът на Ботев Пловдив взе решение да прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия, съобщиха от клуба.

Лошите метеорологични условия не позволяват провеждането на нормален тренировъчен и мачов процес, предаде БНТ.

В днешния следобед „канарчетата“ ще имат занимание във фитнеса, след което ще отпътуват за Пловдив. Още от понеделник „жълто-черните“ ще бъдат в лагерна обстановка на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Спортно-техническият щаб реагира мигновено на създалите се обстоятелства и следващата сряда „канарчетата“ ще играят контрола със Спартак Варна в Пловдив. За края на следващата седмица ще бъде намерен още един опонент, с който ще завърши зимната подготовка на пловдивчани.

По-рано контролната среща между Ботев Пловдив и украинския Оболон бе отменена. Причина е непрестанният дъжд в Атналия.

Първата проверка на "жълто-черните" на турска земя също бе отменена. Тогава играчите на Димитър Димитров-Херо трябваше да премерят сили с Партизан, но мачът не се състоя заради множество контузени и болни състезатели в лагера на сръбския гранд. Все пак в сряда Ботев се изправи срещу косовския Дреница и спечели с 1:0.