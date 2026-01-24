Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Турция

Ботев прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Турция

24 Януари, 2026 14:30 725 0

  • ботев пловдив-
  • лагер-
  • анталия-
  • херо

Лошите метеорологични условия не позволяват провеждането на нормален тренировъчен процес

Ботев прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Ботев Пловдив взе решение да прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия, съобщиха от клуба.

Лошите метеорологични условия не позволяват провеждането на нормален тренировъчен и мачов процес, предаде БНТ.

В днешния следобед „канарчетата“ ще имат занимание във фитнеса, след което ще отпътуват за Пловдив. Още от понеделник „жълто-черните“ ще бъдат в лагерна обстановка на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Спортно-техническият щаб реагира мигновено на създалите се обстоятелства и следващата сряда „канарчетата“ ще играят контрола със Спартак Варна в Пловдив. За края на следващата седмица ще бъде намерен още един опонент, с който ще завърши зимната подготовка на пловдивчани.

По-рано контролната среща между Ботев Пловдив и украинския Оболон бе отменена. Причина е непрестанният дъжд в Атналия.

Първата проверка на "жълто-черните" на турска земя също бе отменена. Тогава играчите на Димитър Димитров-Херо трябваше да премерят сили с Партизан, но мачът не се състоя заради множество контузени и болни състезатели в лагера на сръбския гранд. Все пак в сряда Ботев се изправи срещу косовския Дреница и спечели с 1:0.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ