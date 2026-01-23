Новини
Ботев Пловдив привлече футболист на Лудогорец

Ботев Пловдив привлече футболист на Лудогорец

23 Януари, 2026 11:48 501 2

Родригес не успя да се наложи при "орлите" след пристигането си от Интер Маями в началото на миналата година

Ботев Пловдив привлече футболист на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Колумбийският футболист на Лудогорец Емерсон Родригес се присъедини към Ботев Пловдив в Анталия. 25-годишното крило ще играе при "канарчетата" като преотстъпен от шампионите до края на сезона.

Родригес не успя да се наложи при "орлите" след пристигането си от Интер Маями в началото на миналата година. През този сезон той има на сметката си повече мачове за дубъла - 9, отколкото за първия тим на Лудогорец, за който записа 8 срещи във всички турнири.

Ботев обяви шестима нови играчи - Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн, Карлос Алгара и Алекса Мараш.


  • 1 Някой си

    1 0 Отговор
    Браво на херо-само българи взима и развива!Страхотен;треньор;!

    Коментиран от #2

    11:52 23.01.2026

  • 2 Ботевист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Есента Ботев игра с по 4-5 бг футболисти на мач и резултатите не закъсняха -зоната на изпадащите!

    11:55 23.01.2026

