Ботев Пловдив привлече футболист на Лудогорец

Колумбийският футболист на Лудогорец Емерсон Родригес се присъедини към Ботев Пловдив в Анталия. 25-годишното крило ще играе при "канарчетата" като преотстъпен от шампионите до края на сезона.

Родригес не успя да се наложи при "орлите" след пристигането си от Интер Маями в началото на миналата година. През този сезон той има на сметката си повече мачове за дубъла - 9, отколкото за първия тим на Лудогорец, за който записа 8 срещи във всички турнири.

Ботев обяви шестима нови играчи - Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн, Карлос Алгара и Алекса Мараш.