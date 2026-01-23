Ботев Пловдив привлече футболист на Лудогорец

Колумбийският футболист на Лудогорец Емерсон Родригес се присъедини към Ботев Пловдив в Анталия. 25-годишното крило ще играе при "канарчетата" като преотстъпен от шампионите до края на сезона.
Родригес не успя да се наложи при "орлите" след пристигането си от Интер Маями в началото на миналата година. През този сезон той има на сметката си повече мачове за дубъла - 9, отколкото за първия тим на Лудогорец, за който записа 8 срещи във всички турнири.
Ботев обяви шестима нови играчи - Педро Игор, Уилямс Чимезе, Закариа Тиндано, Брайън Хейн, Карлос Алгара и Алекса Мараш.
1 Някой си
Коментиран от #2
11:52 23.01.2026
2 Ботевист
До коментар #1 от "Някой си":Есента Ботев игра с по 4-5 бг футболисти на мач и резултатите не закъсняха -зоната на изпадащите!
11:55 23.01.2026