Челси и Рахийм Стърлинг се разделиха

28 Януари, 2026 22:47 459 0

Къде ще продължи кариерата на бившия английски национал?

Челси и Рахийм Стърлинг се разделиха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рахийм Стърлинг вече не е част от състава на Челси. След взаимно постигнато споразумение, английският национал официално напуска „сините“ и слага точка на своя тригодишен престой в западен Лондон.

Крилото, което пристигна на „Стамфорд Бридж“ през лятото на 2022 г. с гръм и трясък, се оказа първият голям трансферен удар на новия собственик Тод Боели. За впечатляващата сума от 47,5 милиона паунда, Челси привлече Стърлинг от Манчестър Сити с надеждата, че той ще се превърне в ключова фигура за отбора. За съжаление, реалността се оказа далеч по-различна – вместо с бляскави успехи, престоят му бе белязан от разочарования и пропуснати възможности

Въпреки високите очаквания, 31-годишният футболист не успя да се наложи като водеща звезда. Миналият сезон премина под наем в Арсенал, където записа 28 участия, но след завръщането си в Челси бе изваден от първия състав и не получи шанс да се изяви през настоящата кампания. Огромната му седмична заплата от 325 000 паунда се превърна в сериозна пречка за евентуален трансфер през лятото, а договорът му бе валиден до 2027 г.

В кратко, но съдържателно съобщение, Челси изрази признателност към Стърлинг за неговия принос и му пожела успех в бъдещите начинания. Новият мениджър на лондончани, Лиъм Росиниър, също не скри уважението си към футболиста, но подчерта, че посоката на развитие на отбора изисква промяна.

С прекратяването на договора, Челси освобождава значителен финансов ресурс, а Рахийм Стърлинг получава възможност да потърси ново предизвикателство като свободен агент.


