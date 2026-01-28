Интер се прицели в Муса Диаби: Италианският гранд близо до трансфер на френския халф от Ал Итихад

Интер Милано е на крачка от привличането на Муса Диаби, който в момента защитава цветовете на саудитския Ал Итихад. Според информация на реномирания журналист Фабрицио Романо, френският полузащитник вече е дал зелена светлина за преминаването си на "Сан Сиро", като трансферът ще се осъществи под формата на наем.

В договора между двата клуба ще бъде включена и клауза за евентуално откупуване на Диаби, чиято стойност възлиза на внушителните 35 милиона евро. В момента преговорите се водят около детайлите по наема, като от Ал Итихад предстои да уточнят окончателната структура на сделката.

През настоящия сезон 26-годишният офанзивен футболист се отличава с впечатляваща статистика – той е взел участие в 24 срещи от всички турнири, като е реализирал 3 попадения и е асистирал на съотборниците си цели 11 пъти. Общо Диаби е прекарал 2099 минути на терена, доказвайки се като ключова фигура в състава на саудитския тим.