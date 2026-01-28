Новини
Плъхове превземат "Камп Ноу" преди решаващ сблъсък в Шампионската лига

28 Януари, 2026 20:43 748 4

  • стадион камп ноу -
  • барселона -
  • копенхаген -
  • шампионската лига-
  • гризачи-
  • стадион-
  • плъхове

Ситуацията е показателна за предизвикателствата, пред които се изправят дори най-големите футболни клубове при обновяване на инфраструктурата си

Плъхове превземат "Камп Ноу" преди решаващ сблъсък в Шампионската лига - 1
Снимка: facebook
Неочаквана суматоха разтърси новооткрития стадион "Камп Ноу" само часове преди ключовия двубой между Барселона и Копенхаген от груповата фаза на Шампионската лига. Забележимо едри и пъргави гризачи бяха засечени да се промъкват около терена и електрическите инсталации, предизвиквайки тревога сред персонала и феновете.

Този неприятен инцидент идва на фона на друг сериозен проблем за модернизираното съоръжение – само преди седмица покривът на стадиона протече по време на домакинството срещу Овиедо, оставяйки ръководството на каталунския гранд под напрежение.

Въпреки неочакваните гости, вниманието на футболния свят е приковано към предстоящия мач, който е от решаващо значение за амбициите на Барселона. Каталунците са с 13 точки, но конкуренцията в групата е ожесточена, а победата е задължителна, за да си осигурят директно класиране за осминафиналите.

От своя страна, Копенхаген, с актив от 8 точки, ще се бори за място в плейофите и също няма право на грешка.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тиквенсониада

    3 0 Отговор
    Пък у нас , България е превзета от 2 прасета !

    20:49 28.01.2026

  • 3 ТИГО

    3 0 Отговор
    Абе ФAK TИ ,откъде я изкарахте снимката и новината без достоверен източник ?? ТО и тук имаме "забележимо" едри гризачи буци .шиши .тоши се главни гризачи !ЕДРИ

    21:11 28.01.2026

  • 4 Споко бе

    0 0 Отговор
    в Софето покрай купчините с боклук също се появиха плъхове, ама след това се появиха и лисици и изядоха плъховете... :Д

    21:38 28.01.2026

