Плъхове превземат "Камп Ноу" преди решаващ сблъсък в Шампионската лига

Неочаквана суматоха разтърси новооткрития стадион "Камп Ноу" само часове преди ключовия двубой между Барселона и Копенхаген от груповата фаза на Шампионската лига. Забележимо едри и пъргави гризачи бяха засечени да се промъкват около терена и електрическите инсталации, предизвиквайки тревога сред персонала и феновете.

Този неприятен инцидент идва на фона на друг сериозен проблем за модернизираното съоръжение – само преди седмица покривът на стадиона протече по време на домакинството срещу Овиедо, оставяйки ръководството на каталунския гранд под напрежение.

Въпреки неочакваните гости, вниманието на футболния свят е приковано към предстоящия мач, който е от решаващо значение за амбициите на Барселона. Каталунците са с 13 точки, но конкуренцията в групата е ожесточена, а победата е задължителна, за да си осигурят директно класиране за осминафиналите.

От своя страна, Копенхаген, с актив от 8 точки, ще се бори за място в плейофите и също няма право на грешка.

🚨 El CAMP NOU además de cataratas también tiene ratas por el césped.



Se reían del Santiago Bernabéu 🤣🤣🤣pic.twitter.com/wdmiN1IkPz — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 28, 2026