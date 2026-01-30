Новини
Лудогорец триумфира над Ница и си осигури място в плейофите на Лига Европа

30 Януари, 2026 00:01 698 1

Петър Станич реализира единствения гол в мача

Лудогорец триумфира над Ница и си осигури място в плейофите на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец изкова ценна домакинска победа с 1:0 срещу френския Ница в решаващ сблъсък от груповата фаза на Лига Европа. С този успех „орлите“ си гарантираха продължаване към плейофите за осминафиналите, докато гостите от Лазурния бряг напускат надпреварата.

Срещата се проведе на стадион „Хювефарма Арена“, където още в началните минути френският тим демонстрира амбиция и създаде няколко опасни ситуации пред вратата на домакините. Вратарят на Лудогорец, Хенрик Бонман, обаче бе непробиваем и с отлични намеси запази мрежата си суха. Постепенно българският шампион пое инициативата и започна да диктува темпото на терена.

В 42-ата минута Петър Станич се възползва от прецизно подаване и с хладнокръвен удар изпрати топката в мрежата на Ница, с което изправи на крака трибуните.

Малко преди почивката Кайо Видал имаше възможност да удвои преднината на Лудогорец, но първо се забави с изстрела, а след това стражът на гостите улови топката.

След антракта французите опитаха да вкарат изравнителен гол, но германският вратар на разградчани отново показа класа и не позволи изненади.

В 78-ата минута Ивайло Чочев бе близо до второ попадение за домакините, след като засече центриране с глава, но топката срещна страничния стълб.

С последния съдийски сигнал Лудогорец заслужено се поздрави с победата и продължава напред в Лига Европа, очаквайки с нетърпение жребия за следващата фаза. За Ница европейското приключение приключи.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НеутраленФен

    0 2 Отговор
    слабо, мн. слабо, такъв е футбола на това ниво ..........

    00:31 30.01.2026

