Румен Радев: България трябва да има готовност за мерки срещу поскъпването на горивата, но засега не бива да се прибързва

България трябва да има готовност за мерки срещу поскъпването на горивата, но засега не бива да се прибързва. Това каза пред бТВ бившият енергиен министър и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев. По думите му към момента по-сериозният проблем за бизнеса не са течните горива, а високите цени на електроенергията.
Темата за евентуални компенсации за хората и бизнеса заради войната в Близкия изток и поскъпването на енергийните ресурси остава на дневен ред. Според Румен Радев обаче първо трябва да се направи точна оценка на ситуацията.
„Аз мисля, че трябва и е добре да имаме подготвеност за мерки, да се поразсъждава в коя посока биха били удържани някакви преходи“, каза той.
По думите му все още не е напълно ясно как точно ще бъдат подпомагани нискодоходните групи, ако държавата тръгне в тази посока.
„Най-вероятно правим някаква по-обща такава агрегирана сметка. Допускам, че е нещо свързано и с опита, който имаме в подпомагането, като енергийни помощи“, коментира той.
Радев обърна внимание, че един от големите въпроси е как подобни мерки ще бъдат администрирани на практика.
Според него от началото на ескалацията около Иран ръстът при суровия петрол е значителен, но това не се е пренесло в същата степен върху крайните цени у нас.
„Говорим за около 35-37% увеличение в цената на Brent. В България бензинът поскъпна фактически до днес от 1,26 евро до 1,36 евро. При дизела поскъпването е по-високо – 19 евроцента“, каза той.
Радев подчерта, че въпреки това българските цени все още остават под нивата в други страни от ЕС.
„И сегашните цени в България продължават да бъдат по-ниски от старите, които бяха в останалата част от Европа“, заяви той.
По думите му различни европейски държави вече прилагат различни модели – от таван на цените до административни ограничения.
„Гледаме на държавите какво правят. Таван на цените има дневен такъв в Германия, има и таван на цените в Хърватия и в Унгария“, каза той.
Румен Радев обаче даде да се разбере, че към този момент не вижда основание за незабавна намеса от този тип у нас.
Председателят на АИКБ беше категоричен, че бизнесът в България е по-силно притеснен от цените на електроенергията, отколкото от тези на горивата.
„За нас, като бизнес, много по-значими са отклоненията в цените на електроенергията. Ние сме трайно с по-високи цени на електроенергия в сравнение с останалата, особено централна част на Европа.“, каза той.
Според него дори в момента България е на значително по-високи нива от страни като Германия и Франция.
„Ние сме с около два пъти по-висока цена“, посочи той.
Радев подчерта, че за домакинствата ситуацията е различна, защото цената на електроенергията за тях остава регулирана и субсидирана.
Според Румен Радев пазарите в момента реагират най-силно на риска конфликтът да се проточи, както и на опасността за трафика през Ормузкия проток.
„Пазарите реагират изключително чувствително към темата за продължителност“, каза той и добави - „Да не се допуска, например, миниране на Ормузкия проток, по проста причина, че мините не правят разлика между един или друг съд“.
1 радев
21:17 13.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
21:19 13.03.2026
3 Мартин Картофски 🥔
21:26 13.03.2026
4 Аз съм веган
21:42 13.03.2026
5 тун пийкс
21:58 13.03.2026
6 Даката
Дано не се случи, това би погубило България.
Няма нищо по-лошо от идиот с картечница и его до небето... това което ни показа Румен Радев реално е едно коремно, но нищо в кратуната... празно и бие на кухо.
22:09 13.03.2026
7 Оги
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Пич, никой в БГ не го интересуват цените. Ядене, пиене и пушене. Това е.
22:10 13.03.2026