Треньорът на Левски: Енергията и атмосферата са доста добри, няма да подценим Берое

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, сподели че е доволен от атмосферата в отбора преди гостуването на „сините“ на Берое в мач от 26-я кръг на efbet Лига. Испанският специалист бе категоричен, че тимът му няма да подцени своя съперник и ще покаже най-доброто от себе си.

Веласкес също призна, че в групата за двубоя може да попадне и новото попълнение Марко Дуганждич.

„Марко идва след период, в който не е тренирал с отбор. Идва да помогне. Утре ще вземем решение дали ще играе в неделя. В следващите часове ще стане ясно, защото трябва да се има предвид и общо състояние на отбора. Ще видим как са и останалите и това ще се окаже решаващо. Логично ще му е нужно малко време, тъй като идва от период, в който не е имал отбор. Ако преценим, че може да бъде полезен, той може да попадне в групата“, сподели Веласкес.

„Нямаме сериозни проблеми, що се отнася до контузени играчи. Някои имат дребни проблеми, които трябва да следим в следващите часове. Освен Сангаре и Фабиен, друг сигурен, че ще отпадне от групата към този момент няма.

Око се адаптира добре. Влезе бързо в тренировъчния процес. Разбра нашите искания. Това което искам от Переа също се случва по добър начин. Неговият профил е тотално различен от този на Око. Най-важното е, че и двамата вече са се адаптирали“, каза още Веласкес.

Относно самата среща в Стара Загора испанецът допълни: „Още един здрав мач ни предстои. Със сигурност ще имат огромното желание да ни победят. Оттук насетне всичко трябва да бъде върху нас, как ще се защитаваме, как ще атакуваме. Отговорност що се отнася до подготовката на мача. До този момент момчетата се подготвят много добре. Доста добра енергия и атмосфера наблюдавам при момчетата. Много са фокусирани върху работата си.“

„Ясно е, че може да има подценяване в следствие, на което би било изключително голяма грешка. Откакто аз съм начело на отбора мисля, че не сме подценили абсолютно никой. Както отбелязах преди малко, и към този мач подхождаме отговорно, както към всички други. Знаейки, че трябва да дадем най-доброто от себе си, за да спечелим мача“, продължи той.

„На мен историята и статистиката ми харесват. Не мисля обаче, че в конкретния случай това има отношение към настоящия момент. Всичко е абсолютно различно. Съставът, моментите от развитието на отборите. Признавам, че на техния стадион не се играе лесно, имаме опит от миналия сезон. По никакъв начин не беше лесен мач. Съзнаваме, че отново ни очаква труден мач и трябва да се адаптираме бързо към ситуацията с всички футболни аргументи и ясното съзнание как да изиграем мача.

Нашата цел е да накараме отбора на Берое да се защитава. Считам, че можем да покажем интересни неща в различните фази на атаката ни. В крайна сметка трябва да умееш да се справяш и да предлагаш различни варианти.“

„Има доста футболни неща и въпроси, винаги се опитваме да изпълняваме и да бъдем в съответствие с нормите както на терена, така и извън него. Явно трябва да отделям по-малко време за речи в съблекалнята. Винаги подхождаме с уважение. Ще се опитаме да е рамките на възможното. Не го правим нарочно“, отговори Веласкес на въпрос относно глобите, които клубът получава за закъснение на мачовете и излизането на отбора за вторите полувремена на срещите.