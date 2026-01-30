Ясен е съперникът на Лудогорец в Лига Европа

Започна жребият за плейофите в Лига Европа. В него ще участва и българския шампион Лудогорец, който снощи записа ключова победа срещу френския Ница с 1:0 в Разград. Гола за успеха отбеляза Петър Станич, който в момента е реализатор номер 1 във втория по сила клубен турнир в Европа.
Ето и всички двойки:
Лудогорец - Ференцварош
Динамо (Загреб) - Генк
Селтик - Щутгарт
Бран - Болоня
Панатинайкос - Виктория Пилзен
ПАОК - Селта
Фенербахче - Нотингам
Лил - Цървена звезда
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лошо
Коментиран от #2, #3
14:37 30.01.2026
2 Стършел
До коментар #1 от "Лошо":Е, дано този път има късмет за Лудогорец!
14:53 30.01.2026
3 Срещу
До коментар #1 от "Лошо":Немци по-лошо! Нямаме положителен баланс срещу тях. Унгарският футбол не е на високо ниво, така че има шанс.
15:00 30.01.2026
4 сигурно ще
15:13 30.01.2026