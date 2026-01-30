Новини
Ясен е съперникът на Лудогорец в Лига Европа

30 Януари, 2026 14:23 1 184 4

Гола за успеха отбеляза Петър Станич, който в момента е реализатор номер 1 във втория по сила клубен турнир в Европа

Ясен е съперникът на Лудогорец в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Започна жребият за плейофите в Лига Европа. В него ще участва и българския шампион Лудогорец, който снощи записа ключова победа срещу френския Ница с 1:0 в Разград. Гола за успеха отбеляза Петър Станич, който в момента е реализатор номер 1 във втория по сила клубен турнир в Европа.

Ето и всички двойки:

Лудогорец - Ференцварош

Динамо (Загреб) - Генк

Селтик - Щутгарт

Бран - Болоня

Панатинайкос - Виктория Пилзен

ПАОК - Селта

Фенербахче - Нотингам

Лил - Цървена звезда


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лошо

    3 0 Отговор
    По добре да се бяха паднали със Щудгарт.Нашите отбори от едно време не могат да играят със Унгарци.Много Радко се поздравяваме със някоя победа.

    Коментиран от #2, #3

    14:37 30.01.2026

  • 2 Стършел

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лошо":

    Е, дано този път има късмет за Лудогорец!

    14:53 30.01.2026

  • 3 Срещу

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лошо":

    Немци по-лошо! Нямаме положителен баланс срещу тях. Унгарският футбол не е на високо ниво, така че има шанс.

    15:00 30.01.2026

  • 4 сигурно ще

    0 0 Отговор
    има 12 подкрепящи орлетата със хот-дог в ръцете аххахахахаха пайтаци

    15:13 30.01.2026

