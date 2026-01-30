Ясен е съперникът на Лудогорец в Лига Европа

Започна жребият за плейофите в Лига Европа. В него ще участва и българския шампион Лудогорец, който снощи записа ключова победа срещу френския Ница с 1:0 в Разград. Гола за успеха отбеляза Петър Станич, който в момента е реализатор номер 1 във втория по сила клубен турнир в Европа.

Ето и всички двойки:

Лудогорец - Ференцварош

Динамо (Загреб) - Генк

Селтик - Щутгарт

Бран - Болоня

Панатинайкос - Виктория Пилзен

ПАОК - Селта

Фенербахче - Нотингам

Лил - Цървена звезда