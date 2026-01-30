Мбапе избухна срещу съотборниците си след загубата от Бенфика

Килиан Мбапе не скри разочарованието си от представянето на Реал Мадрид след загубата с 2:4 от Бенфика в Лисабон. „Белия балет“ поведе рано в резултата, но в крайна сметка допусна тежко поражение в последния си мач от груповата фаза на Шампионската лига под ръководството на Алваро Арбелоа.

След двубоя критиките към мадридчани заваляха, като основните обвинения бяха за липса на мотивация, концентрация и постоянство. Именно към това насочи вниманието си и Мбапе, който отбеляза и двата гола за Реал, но въпреки това беше изключително остър в изказването си пред медиите.

„Днес въпросът не беше в тактиката или в качеството. Ставаше дума за борбеност. Видях как Бенфика играе все едно животът им зависи от този мач, а при нас това го нямаше. Не можем да продължаваме така – един ден играем, на следващия не. Това не правят шампионите. Последният гол, който допуснахме, беше позор“, заяви Мбапе.

Думите на френската звезда ясно показват напрежението в съблекалнята на Реал Мадрид и поставят под въпрос характера и амбициите на отбора в решаващите моменти от сезона.