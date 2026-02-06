Вземете 50% отстъпка за хостинг от

УЕФА наказа звезда на Реал Мадрид

6 Февруари, 2026 07:00 984 0

Родриго пропуска мачовете с Бенфика

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

УЕФА наказа крилото на Реал Мадрид Родриго за два мача. Причината - червеният картон, който бразилецът получи срещу Бенфика при загубата с 2:4.

Това означава, че Родриго пропуска както първия, така и втория мач от плейофите на Шампионската лига, които са отново срещу Бенфика, воден от Жозе Моуриньо.

Родриго получи два поредни жълти картона, защото беше бесен от отменения гол на Килиан Мбапе за 3:3. Всъщност, попадението беше правилно незачетено, защото французинът препречи пътя на вратаря на Бенфика Трубин.

Освен това Бенфика и Реал Мадрид са санкционирани с 40 000 евро от УЕФА, а отделно има и предупреждения към Моуриньо и Арбелоа за забавяне на началото на мача.


