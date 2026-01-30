Паоло Дибала отново се контузи

Пауло Дибала отново има здравословни проблеми и пропусна гостуването на Рома на Панатинайкос в последния кръг от основната фаза на Лига Европа. Аржентинският нападател трябваше да започне като титуляр, но в крайна сметка остана на пейката заради контузия в коляното.

Дибала е получил контузията по време на двубоя срещу Милан в неделя. По време на тренировката в сряда той е усетил болка, а в четвъртък сутринта е бил прегледан от медицинския щаб на „джалоросите“. Днес футболистът ще се подложи на обстойни изследвания, които ще изяснят точната сериозност на травмата.

„При този дискомфорт е по-разумно да не бъде на терена. Не сме особено притеснени, но ще трябва да изчакаме резултатите от диагностичните изследвания утре сутрин“, заяви спортният директор на Рома Рики Масара пред “Sky Sport” преди мача от Лига Европа.

Ситуацията около Дибала ще бъде следена внимателно, тъй като аржентинецът остава ключова фигура в плановете на римляните за решаващата част от сезона.