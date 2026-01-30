Новини
Кошмарни новини за звезда на Евертън

Кошмарни новини за звезда на Евертън

30 Януари, 2026 16:30

Новината потвърди мениджърът на „карамелите“ Дейвид Мойс, като уточни, че футболистът страда от стрес фрактура на стъпалото

Кошмарни новини за звезда на Евертън - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Евертън Джак Грийлиш вероятно няма да се появи в игра повече през този сезон. Новината потвърди мениджърът на „карамелите“ Дейвид Мойс, като уточни, че футболистът страда от стрес фрактура на стъпалото.

Грийлиш, който играе в Евертън под наем от Манчестър Сити, получи контузията по време на победата с 1:0 над Астън Вила на 18 януари. Очаква се 30-годишният национал да се подложи на операция в близките дни.

На пресконференция преди гостуването на Брайтън, Дейвид Мойс не скри разочарованието си от ситуацията:

"Вярваме, че той вероятно ще се нуждае от операция. Това на практика го вади от сметките до края на кампанията. Изключително разочароващо е както за самия играч, така и за клуба. Джак е огромна фигура в съблекалнята и притежава безценен опит. Ще ни липсва много, защото направи страхотни неща за нас откакто е тук.“

След труден период в Манчестър Сити, Грийлиш преоткри формата си под ръководството на Мойс. До момента през сезона той записа 22 мача, 2 гола и 6 асистенции, превръщайки се в основен двигател на атаката и лидер по създадени главоболия за противниковите защити.

На въпрос дали Евертън обмисля постоянен трансфер на играча след края на сезона, Мойс бе кратък: „Твърде рано е да мислим за това“.


