Левски плати на НАП и Столична община

30 Януари, 2026 20:30 632 3

  • наско сираков-
  • футбол-
  • даниел боримиров-
  • нап

"Сините" обявиха оставащите дългове

Левски плати на НАП и Столична община - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски направи нови плащания към Националната агенция за приходите и Столична община, като общата сума, платена от клуба е 279 000 лева.

Освен това, от "Герена" обявиха и колко са оставащите задължения по разсрочения дълг към НАП и Столична община към този момент - 2 487 811,90 лв.

Ето какво написаха от "Герена":

“ПФК Левски информира своите привърженици, акционери и партньори, че вчера клубът извърши поредните месечни плащания по разсрочените си задължения към държавните и общинските институции, свързани с натрупаните в предходни години лихви – 112 484,22 евро (220 000 лева) към Националната агенция за приходите (НАП) и 30 166.22 евро (59 000 лева) към Столична община.

Към днешна дата оставащите задължения по разсрочванията са:

НАП – 1 806 505,90 лева (923 651,80 евро)

Столична община – 681 299,07 лева (348 342,68 евро)

Плащанията са част от последователната политика на клуба за финансова дисциплина и устойчивост, като ПФК Левски ще продължи да обслужва регулярно поетите ангажименти. Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на 2026 година.

Клубът благодари на всички привърженици, акционери, партньори и спонсори за доверието и подкрепата, която оказват ежедневно”.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОД.УЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    6 4 Отговор
    Шиши и Тиквун натиснаха и кредиторите се отказаха от вземанията

    20:33 30.01.2026

  • 2 хаха

    3 3 Отговор
    с това темпо ще има да изплащат дълговете още 10 години...

    20:40 30.01.2026

  • 3 ПЪЛЕН ЦИРК

    2 1 Отговор
    😂😂😂😂😂ЗА ТВЗИ АРТИСТИ ТРЯБВА ДА СЕ НАПЕАВИ ФИЛМ . СИРАКА И БОРИМИРА ГИНАНСУВИТЕ КОРИФЕЙ 😂😂😂😂

    21:02 30.01.2026

