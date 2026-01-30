Левски плати на НАП и Столична община

Левски направи нови плащания към Националната агенция за приходите и Столична община, като общата сума, платена от клуба е 279 000 лева.

Освен това, от "Герена" обявиха и колко са оставащите задължения по разсрочения дълг към НАП и Столична община към този момент - 2 487 811,90 лв.

Ето какво написаха от "Герена":

“ПФК Левски информира своите привърженици, акционери и партньори, че вчера клубът извърши поредните месечни плащания по разсрочените си задължения към държавните и общинските институции, свързани с натрупаните в предходни години лихви – 112 484,22 евро (220 000 лева) към Националната агенция за приходите (НАП) и 30 166.22 евро (59 000 лева) към Столична община.

Към днешна дата оставащите задължения по разсрочванията са:

НАП – 1 806 505,90 лева (923 651,80 евро)

Столична община – 681 299,07 лева (348 342,68 евро)

Плащанията са част от последователната политика на клуба за финансова дисциплина и устойчивост, като ПФК Левски ще продължи да обслужва регулярно поетите ангажименти. Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на 2026 година.

Клубът благодари на всички привърженици, акционери, партньори и спонсори за доверието и подкрепата, която оказват ежедневно”.