Барселона официално обяви важно споразумение

Барселона обяви споразумение с Фермин Лопес за удължаване на договора му. Новият контракт на юношата на каталунците ще бъде до лятото на 2031 г. и ще бъде подписан официално през следващите дни в офиса на президента Жоан Лапорта, когато играчът ще говори и пред медиите. Предишният му договор изтичаше през 2029 г.

Този сезон 22-годишният испанец е участвал в 15 мача от Ла Лига, отбелязвайки четири гола и давайки четири асистенции.

Фермин Лопес е роден в Ел Кампильо (Уелва) на 11 май 2003 г. Присъединява към ФК Барселона през лятото на 2016-а на 13-годишна възраст. След като преминава през различните нива на младежкия футбол на „блаугранас“, през лятото на 2022-а отива под наем в Линарес Депортиво и там показа, че е готов да направи скока и след завръщането си в Барса,