Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона официално обяви важно споразумение

Барселона официално обяви важно споразумение

30 Януари, 2026 21:29 564 0

  • фермин лопес-
  • барселона-
  • футбол-
  • споразумение

Новият контракт на юношата на каталунците ще бъде до лятото на 2031 г.

Барселона официално обяви важно споразумение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона обяви споразумение с Фермин Лопес за удължаване на договора му. Новият контракт на юношата на каталунците ще бъде до лятото на 2031 г. и ще бъде подписан официално през следващите дни в офиса на президента Жоан Лапорта, когато играчът ще говори и пред медиите. Предишният му договор изтичаше през 2029 г.

Този сезон 22-годишният испанец е участвал в 15 мача от Ла Лига, отбелязвайки четири гола и давайки четири асистенции.

Фермин Лопес е роден в Ел Кампильо (Уелва) на 11 май 2003 г. Присъединява към ФК Барселона през лятото на 2016-а на 13-годишна възраст. След като преминава през различните нива на младежкия футбол на „блаугранас“, през лятото на 2022-а отива под наем в Линарес Депортиво и там показа, че е готов да направи скока и след завръщането си в Барса,


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ