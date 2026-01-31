Бивш голмайстор на ЦСКА има нов отбор

Бившият голмайстор на ЦСКА Годуин Коялипу има нов отбор. Националът на ЦАР ще доиграе сезона под наем във френския Анже. Той премина в този тим от Ланс, където беше продаден от "червените" преди една година.
През лятото 25-годишният нападател беше преотстъпен на Леванте. За този тим той вкара два гола в 14 мача.
Годуин Коялипу премина в ЦСКА през лятото на 2024 година от Беверен. Той вкара 14 гола в 16 мача, което убеди Ланс да активира откупната му клауза на стойност 2 млн. евро.
Angers SCO se réjouit d'annoncer l'arrivée de Goduine Koyalipou ✍️— Angers SCO (@AngersSCO) January 29, 2026
L'attaquant centrafricain est prêté par le @RCLens jusqu'à la fin de la saison.
Bienvenue Goduine 🖤🤍
