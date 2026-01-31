Новини
Бивш голмайстор на ЦСКА има нов отбор

31 Януари, 2026 08:22

През лятото 25-годишният нападател беше преотстъпен на Леванте. За този тим той вкара два гола в 14 мача

Бившият голмайстор на ЦСКА Годуин Коялипу има нов отбор. Националът на ЦАР ще доиграе сезона под наем във френския Анже. Той премина в този тим от Ланс, където беше продаден от "червените" преди една година.

Годуин Коялипу премина в ЦСКА през лятото на 2024 година от Беверен. Той вкара 14 гола в 16 мача, което убеди Ланс да активира откупната му клауза на стойност 2 млн. евро.


