Тони Кроос: Този път не очаквам изненади, Реал Мадрид ще елиминира Бенфика

Легендата на Реал Мадрид Тони Кроос отново попадна в заглавията след това, което каза в своя подкаст „Einfach mal luppen“, който той води заедно със своя брат - Феликс.

По повод жребия за плейофите на Шампионската лига, който противопостави Реал Мадрид на Бенфика на Жозе Моуриньо, Кроос заяви: „Мадрид може да се изправи срещу Бенфика отново, но не очаквам изненади. Това, което може най-много да притесни мадридчани, е ча трябва да играят два допълнителни мача с толкова натоварен график. Очевидно причината за това също не ги е зарадвала. Особено, ако започнеш мача от трето място и се изправиш срещу Бенфика, предполагаш, че просто ще преминеш през процеса и ще завършиш в челната осмица“, подчерта бившият германски национал.

Кроос беше ентусиазиран от новия формат на Шампионската лига и го защитава с цялото си сърце.

„Беше наистина забавно. Един гол можеше да обърне всичко с главата надолу. Попадението на Спортинг Лисабон в 94-ата минута в Билбао извади Реал Мадрид от челната осмица, Челси поведе с 3:2, така че Реал Мадрид се нуждаеше само от още един гол, за да се върне в челната осмица. Бенфика, от друга страна, се нуждаеше доста време, за да осъзнае, че им е нужен само един гол, за да влязат в топ 24. Видях интервюто с Жозе Моуриньо, той дори пусна двама защитници при резултат 3:2, докато някой не му каза, че им е нужен само още един гол, за да се класират. Верен на себе си, той каза на вратаря да излезе напред. Беше лудост, но много вълнуващо. Обичам този формат на Шампионската лига“, заключи германецът.