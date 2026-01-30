Хуан Переа: Когато дойде офертата от Левски, нямах друга опция, освен "да"

От Левски показаха как е минал първият ден на Хуан Переа като футболист на „сините“. Самият колумбиец каза, че се чувства страхотно след посрещането си, а когато е получил офертата, не се е поколебал да каже „да“.

„Благодаря за посрещането, чувствам се страхотно! Когато получих офертата, не се поколебах да кажа „да“. Нямах друга опция, освен да кажа „да“, продължи той.

За задаващия се финал за BET.bg Суперкупа на България, бившият играч на Локомотив Пловдив заяви: „Надявам се отборът да победи. Заслужава го! Ако имам възможност да бъда там, ще е добре. Ако ли не – ще подкрепя отбора“.

„Първо искам да благодаря за всички съобщения, които получих тези дни. Ще дам най-доброто от себе си и оттам ще дойдат резултатите“, добави колумбиецът.

За номер 9, който взе в Левски: „Не го знаех, докато този следобед не ми разказаха историята на номер 9 и ще се постарая да се отблагодаря по възможно най-добрия начин“, каза още той.

„Чувствах се като вкъщи и когато получих оферта да дойда в България, приех предизвикателството и съм тук. Да продължават да подкрепят отбора. Знам, че фенската маса е голяма. Що се отнася до мен, дойдох да играя, да давам най-доброто от себе си и се надявам да зарадвам всички“", завърши Переа.