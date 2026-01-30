Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хуан Переа: Когато дойде офертата от Левски, нямах друга опция, освен "да"

Хуан Переа: Когато дойде офертата от Левски, нямах друга опция, освен "да"

30 Януари, 2026 21:59 459 2

  • хуан переа-
  • левски-
  • футбол

Благодаря за посрещането, чувствам се страхотно!

Хуан Переа: Когато дойде офертата от Левски, нямах друга опция, освен "да" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Левски показаха как е минал първият ден на Хуан Переа като футболист на „сините“. Самият колумбиец каза, че се чувства страхотно след посрещането си, а когато е получил офертата, не се е поколебал да каже „да“.

„Благодаря за посрещането, чувствам се страхотно! Когато получих офертата, не се поколебах да кажа „да“. Нямах друга опция, освен да кажа „да“, продължи той.

За задаващия се финал за BET.bg Суперкупа на България, бившият играч на Локомотив Пловдив заяви: „Надявам се отборът да победи. Заслужава го! Ако имам възможност да бъда там, ще е добре. Ако ли не – ще подкрепя отбора“.

„Първо искам да благодаря за всички съобщения, които получих тези дни. Ще дам най-доброто от себе си и оттам ще дойдат резултатите“, добави колумбиецът.

За номер 9, който взе в Левски: „Не го знаех, докато този следобед не ми разказаха историята на номер 9 и ще се постарая да се отблагодаря по възможно най-добрия начин“, каза още той.

„Чувствах се като вкъщи и когато получих оферта да дойда в България, приех предизвикателството и съм тук. Да продължават да подкрепят отбора. Знам, че фенската маса е голяма. Що се отнася до мен, дойдох да играя, да давам най-доброто от себе си и се надявам да зарадвам всички“", завърши Переа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боже Господи

    1 0 Отговор
    ...Апостоле...
    Какви мамуни са се закичили със Святото ти...ИМЕ...

    22:34 30.01.2026

  • 2 😂😀😀😂😀😂

    0 0 Отговор
    НА СЕЛСКИЯ ТАРИКАТ ЦИРКОВЕТЕ . ЩОМ СИРАКА СЕ Е ОБАДИЛ ВЕДНАГА МУ Е ИЗВЪРТЯЛ ЕДИН ФЕДЕРЕР ХАХАХАА
    УРЕДИЛИ СА ЕСНО ТОТО НА БЪРЗО

    22:36 30.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ