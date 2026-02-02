Страхотна новина в Левски преди Суперкупа на България

Часове преди финала за Суперкупа на България в Левски си отдъхнаха, след като стана ясно, че Мустафа Сангаре е възстановен и ще попадне в групата за утрешния сблъсък с Лудогорец.
Малиецът пропусна последните две контроли заради мускулен проблем, но от петък тренира наравно със съотборниците си и най-вероятно ще води атаката на „сините“. Още повече, че новото попълнение Хуан Переа почти сигурно няма да бъде картотекиран за двубоя.
Срещата с Лудогорец за BET.bg Суперкупа на България е във вторник от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ и ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.
