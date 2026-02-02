Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Страхотна новина в Левски преди Суперкупа на България

2 Февруари, 2026 09:29 782 2

  • суперкупа на българия-
  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • мустафа сангаре

Мустафа Сангаре е възстановен и ще попадне в групата за утрешния сблъсък с Лудогорец

Страхотна новина в Левски преди Суперкупа на България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Часове преди финала за Суперкупа на България в Левски си отдъхнаха, след като стана ясно, че Мустафа Сангаре е възстановен и ще попадне в групата за утрешния сблъсък с Лудогорец.

Малиецът пропусна последните две контроли заради мускулен проблем, но от петък тренира наравно със съотборниците си и най-вероятно ще води атаката на „сините“. Още повече, че новото попълнение Хуан Переа почти сигурно няма да бъде картотекиран за двубоя.

Срещата с Лудогорец за BET.bg Суперкупа на България е във вторник от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ и ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.


Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ББПП

    0 3 Отговор
    Стига с тоя селски отбор!....обор

    Коментиран от #2

    09:40 02.02.2026

  • 2 Припока

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ББПП":

    Така де, пишете за точките и тиретата, ама то няма кво..селско отборче, Ж Окръжна

    10:47 02.02.2026

