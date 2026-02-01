Новини
Ламин Ямал вписа името си до това на Марадона с историческо постижение за Барселона

1 Февруари, 2026 21:51 692 3

  • ламин ямал-
  • барселона-
  • марадона-
  • рекорд-
  • гол-
  • футбол-
  • елче-
  • талант-
  • „камп ноу“-
  • блаугранас

18-годишният суперталант отново доказа, че бъдещето на каталунския гранд е в сигурни ръце

Ламин Ямал вписа името си до това на Марадона с историческо постижение за Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал не просто изведе Барселона до победа над Елче, но и се нареди до един от най-емблематичните играчи в историята на клуба – Диего Армандо Марадона. 18-годишният суперталант отново доказа, че бъдещето на каталунския гранд е в сигурни ръце. Ямал бе диригентът на атаките, като създаде цели осем ключови положения за своите съотборници.

Още в началото на двубоя младият нападател демонстрира хладнокръвие и класа, преодолявайки вратаря на Елче и откривайки резултата с майсторски гол. Този гол се оказа не просто пореден за сезона, а исторически – попадение номер 38 за Ямал с екипа на „блаугранас“. Така той изравни головия актив на самия Марадона, който постигна същото постижение за Барса, но за 58 мача.

Впечатляващото е, че Ламин Ямал достига тази кота на едва 18 години и след 134 изиграни срещи за първия отбор.

С всеки изминал мач Ламин Ямал не просто запълва празнината, оставена от великите имена на миналото, а уверено гради собствена легенда на „Камп Ноу“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нищо не се разбра

    2 0 Отговор
    неможах да разбера какво е изравнил? марадона няма само 38 гола

    Коментиран от #2, #3

    21:55 01.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нищо не се разбра":

    Да не говорим, че Марадона го е направил за 58 мача, а Ямал за над 130! Както писах днес под статията за Реал Мадрид, тези тук трябва да им бъде забранено да пишат за спорт! Безхаберие!

    22:27 01.02.2026

  • 3 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нищо не се разбра":

    Иначе в официални мачове Марадона има 38 гола за барца! И все пак на мароканецът са му трябвали три пъти повече мачове!! Не само не може да се сравнява с Бог Марадона, дори не е близо!

    22:30 01.02.2026

