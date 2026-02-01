Ламин Ямал вписа името си до това на Марадона с историческо постижение за Барселона

Ламин Ямал не просто изведе Барселона до победа над Елче, но и се нареди до един от най-емблематичните играчи в историята на клуба – Диего Армандо Марадона. 18-годишният суперталант отново доказа, че бъдещето на каталунския гранд е в сигурни ръце. Ямал бе диригентът на атаките, като създаде цели осем ключови положения за своите съотборници.

Още в началото на двубоя младият нападател демонстрира хладнокръвие и класа, преодолявайки вратаря на Елче и откривайки резултата с майсторски гол. Този гол се оказа не просто пореден за сезона, а исторически – попадение номер 38 за Ямал с екипа на „блаугранас“. Така той изравни головия актив на самия Марадона, който постигна същото постижение за Барса, но за 58 мача.

Впечатляващото е, че Ламин Ямал достига тази кота на едва 18 години и след 134 изиграни срещи за първия отбор.

С всеки изминал мач Ламин Ямал не просто запълва празнината, оставена от великите имена на миналото, а уверено гради собствена легенда на „Камп Ноу“.