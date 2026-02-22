Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Опасност от преливане на реки в страната

22 Февруари, 2026 08:21 1 216 5

За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение

Опасност от преливане на реки в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След обилния снеговалеж от последните часове има опасност от преливания на реки в страната. Снощи беше задействана системата BG-Alert в община Гълъбово, заради нивото на река Соколица. Предупреждението е към жителите на село Обручище, предаде БНТ.

Обилните валежи повишиха значително водите на реката. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото. На страницата си във Фейсбук от община Гълъбово съобщават, че ситуацията остава критична и към тези часове.

Усложнена обстановка и в Хасковска област, където на няколко места реките излязоха от коритата си. Кризисен щаб беше свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. При нужда от евакуация на хора са подготвени помещения в кметството. Залети са дворове в хасковското село Динево. Имоти са наводнени в димитровградския квартал "Изток". Екипи на пожарната наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и в най-ниските части на град Харманли.

Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир "Студен кладенец".

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенска села, съобщават от Областната управа в Русе и допълват, че контролирано изпускат рибарници в съседната Разградска област. Нивото на река Янтра във Велико Търново се повиши близо до рисковите нива, като достигна на метър от критичните 4,50 м. Всички водоеми в региона остават под денонощно наблюдение.

Пътищата в страната са проходими при зимни условия, но при необходимост, заради метеорологичните условия е възможно отделни пътни отсечки да бъдат затворени. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" и призовават за шофиране със съобразена скорост и повишено внимание, предаде БНР.

В София тази нощ е извършена обработка на пътните настилки със смеси срещу заледяване. Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и по график, съобщават от Столичната община. От там апелират шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост.

Напомня се и на собствениците и управителите на търговски и офис площи, както и на етажните собствености да почистят прилежащите площи към съответните сгради.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    3 7 Отговор
    Време е за Възраждане!
    Само те ще оправят разпродадена България и ще вкарат мафията в затвора.

    08:27 22.02.2026

  • 2 Хаха

    4 1 Отговор
    Не бойте се деца, нали министъра на комедийното шоу бди и бълва клип след клип! Но не казва какво прави за стадото на бай Рибан. Това е теста !

    08:27 22.02.2026

  • 3 БоюЦиганина

    3 2 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и изцяло ми счупихте държавате, бе нефелници!

    08:53 22.02.2026

  • 4 Трима тпаци

    1 2 Отговор
    писали глупости.

    09:05 22.02.2026

  • 5 898988

    2 0 Отговор
    нЕМА СТрашно пускам веца да ви източа рекичките после цело лето ще сте на режим на вудата

    10:58 22.02.2026

