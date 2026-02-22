Нова снежна буря заплашва източното крайбрежие на САЩ, като на места, включително в Ню Йорк, се очаква снежна покривка над 30 сантиметра, съобщи Националната метеорологична служба, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
След силната зимна буря в края на януари големите градове в североизточната част на САЩ като Ню Йорк, Филаделфия, Бостън и столицата Вашингтон, се подготвят за нови снеговалежи и бурни ветрове.
"В Бостън може да натрупа от 30 до 60 см сняг, предупреди метеорологичната служба.
Заради снега в някои части на източното крайбрежие пътната обстановка може да се усложни и движението да стане почти невъзможно, отбеляза тя, като предупреди и за риск от спиране на тока.
В Делауеър и Ню Джърси се очакват и наводнения.
За силна буря се готвят и властите и жителите на Ню Йорк. "Засега очакваме между 33 и 43 см сняг, но той може да достигне 50 и повече сантиметра", каза на брифинг с журналисти кметът на града Зохран Мамдани. "Моля всички нюйоркчани да си останат у дома и да избягват да пътуват", обърна се той към съгражданите си и предупреди, че пътуването в понеделник сутринта може да е изключително опасно.
В края на януари същите райони на САЩ вече преживяха една тежка зимна буря, взела, по данни на властите, над 100 жертви.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #11
08:33 22.02.2026
3 Ушар
08:37 22.02.2026
4 Абе защо правите
08:42 22.02.2026
5 Боруна Лом
08:59 22.02.2026
6 Спокойно,
Ако трябва всичкия сняг с лопата ще изрине, само америка да е велика.
А и да не стане, няма голяма загуба.
09:09 22.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 …чкини вълнения
10:19 22.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.