Нова снежна буря заплашва източното крайбрежие на САЩ

22 Февруари, 2026 08:28 978 11

В края на януари същите райони на САЩ вече преживяха една тежка зимна буря, взела над 100 жертви

Нова снежна буря заплашва източното крайбрежие на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова снежна буря заплашва източното крайбрежие на САЩ, като на места, включително в Ню Йорк, се очаква снежна покривка над 30 сантиметра, съобщи Националната метеорологична служба, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

След силната зимна буря в края на януари големите градове в североизточната част на САЩ като Ню Йорк, Филаделфия, Бостън и столицата Вашингтон, се подготвят за нови снеговалежи и бурни ветрове.

"В Бостън може да натрупа от 30 до 60 см сняг, предупреди метеорологичната служба.

Заради снега в някои части на източното крайбрежие пътната обстановка може да се усложни и движението да стане почти невъзможно, отбеляза тя, като предупреди и за риск от спиране на тока.

В Делауеър и Ню Джърси се очакват и наводнения.

За силна буря се готвят и властите и жителите на Ню Йорк. "Засега очакваме между 33 и 43 см сняг, но той може да достигне 50 и повече сантиметра", каза на брифинг с журналисти кметът на града Зохран Мамдани. "Моля всички нюйоркчани да си останат у дома и да избягват да пътуват", обърна се той към съгражданите си и предупреди, че пътуването в понеделник сутринта може да е изключително опасно.

В края на януари същите райони на САЩ вече преживяха една тежка зимна буря, взела, по данни на властите, над 100 жертви.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Пич

    8 1 Отговор
    "..... Както слушам, тъй и съдя! А моят съд е праведен, защото не правя нищо от себе си....."

    Коментиран от #11

    08:33 22.02.2026

  • 3 Ушар

    11 0 Отговор
    Боли ме фара за Сащ

    08:37 22.02.2026

  • 4 Абе защо правите

    9 0 Отговор
    Пропаганда против "парниковия ефект" и против наратива на урсулите? Не знаете ли че има "яко световно затопляне " и "скоро всички ще се свалим от жега"??? Ааа ма ха!! Ставате и врагове на Германия! Там разните зелено-червени сглобки вкараха в конституцията си, "трябва да спасят планетата от климатичните промени - затоплянето"! И видиш ли сега, тази новина им пречи да крадат от бюджета? Къде е това затопляне? Скрило се е под дебелия сняг и ледовете. Не лъжете света. Има, има затопляне и само, като спрем да живеем, ще спасим планетата!!!

    08:42 22.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    МАЛКО ИМ Е!ДАНО ГОСПОД ПОМОГНЕ ДА ИЗПЕЗНАТ ОТ КАРТАТА НА СВЕТА!

    08:59 22.02.2026

  • 6 Спокойно,

    7 0 Отговор
    Пингвиновъдът ще ги оправи.
    Ако трябва всичкия сняг с лопата ще изрине, само америка да е велика.
    А и да не стане, няма голяма загуба.

    09:09 22.02.2026

  • 10 …чкини вълнения

    2 2 Отговор
    А кой съди в БеГето , Този Същия или лукавия ? Само гледаш да има нещо в ущърб на САЩ и си на линия , а за бедственото положение в “ земята като една човешка длан “ си траеш !?

    10:19 22.02.2026

